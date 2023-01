Spis treści

Promocja Formsoft SKP® SKP® to rozwiązanie od Formsoft, które będzie szczególnie atrakcyjne dla firm zmieniających program do prowadzenia małej księgowości. Dlaczego? Zanim odpowiemy na to pytanie, sprawdzamy jego zalety. SKP® to program księgowo-podatkowy dostępny w dwóch edycjach: Biuro oraz Firma. Od razu zwraca uwagę jednorazowa opłata - nie wykupujesz go w wersji abonamentowej, a płacisz raz i korzystasz bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek regularnych kosztów. A w zależności od wybranej wersji może on być używany na jednym stanowisku lub na kilku firmowych maszynach. Niezależnie od tego masz tu szereg wygodnych rozwiązań: możliwość kontroli zapłat za faktury, automatyczne pobieranie z GUS danych kontrahentów wraz z możliwością sprawdzania ich statusu VAT, import oraz wysyłka plików JPK wszystkich typów (JPK_FA, JPK_V7, JPK_PKPIR), funkcja księgowań cyklicznych czy pełna obsługa magazynu. Przekonaj się o tym! Darmową wersję testową pobierzesz tutaj. SKP® oferuje duże możliwości samodzielnego przystosowania do użytkownika - dzięki czemu korzystasz z programu tak, jak jest Ci to najbardziej potrzebne. Dodatkowo, jeśli masz jakieś uwagi, pytania lub wątpliwości, możesz w każdej chwili liczyć na pomoc - każdy klient otrzymuje nielimitowany, całoroczny System Automatycznej Obsługi. A dzięki Kalkulatorowi Opieki możesz poznać wszystkie przyszłe koszty przedłużenia Opieki. To uczciwe rozwiązanie, dzięki któremu nie zostaniesz w niemiły sposób zaskoczony niespodziewanymi wydatkami. Formsoft SKP® - więcej »

Bitrix24

Fot. Bitrix24

Bitrix24 to system do prowadzenia biznesu typu "wszystko w jednym", który usprawnia zarządzanie klientami i szansami sprzedażowymi. Oprogramowanie wyposażono we wszystkie niezbędne narzędzia wspomagające pracę działu sprzedaży: rozbudowaną bazę kontaktów i firm, katalog produktów oraz rejestr prowadzonych spraw (szans sprzedażowych), nazwanych analogicznie do innych systemów CRM, dealami. System ma wbudowane funkcje planowania spotkań, rezerwacji zasobów oraz mechanizmy potwierdzeń i przypomnień.

Bitrix24 oferuje bogate mechanizmy automatyzacji sprzedaży, lejka sprzedażowego oraz raportowania. Ulepszenia zasad automatyzacji zadań to jedna z najważniejszych nowości przygotowanych w ostatnim czasie przez autorów programu. System pozwala na wysyłanie i odbieranie automatycznych powiadomień, łatwiejszą kontrolę terminów oraz możliwość wygodnego śledzenia zmian w projektach. System ostrzegania wskazujący, że zadanie jest „blisko terminu” pomaga na czas powiadomić współpracowników o zbliżających się terminach. Ponadto pozwala na kontrolowanie działań w ramach projektu, otrzymywanie raportów pracy i równomierne rozkładanie obciążeń.

Bitrix24 można przetestować za darmo na tej stronie. Oprócz tego istnieją trzy płatne abonamenty, różniące się liczbą użytkowników oraz możliwościami.

Ready™ Biznesowy System Operacyjny

Fot. Ready_

Ready ™ jako biznesowy system operacyjny tworzy nową kategorię systemów do nowoczesnego i kompleksowego zarządzania firmą. Z jego możliwości mogą korzystać firmy różnej wielkości i o odmiennych potrzebach - w tym te, które nie prowadzą gospodarki magazynowej.

System pozwala z jednego miejsca zarządzać całą firmą i wszystkimi jej obszarami: kontrolować finanse, zarządzać przepływem pracy i zdaniami w każdym dziale, gromadzić i przetwarzać wszystkie informacje niezbędne do funkcjonowania firmy. Ponieważ system jest również dostępny jako aplikacja mobilna na Androida oraz iOS, doskonale nadaje się również dla osób mobilnych, które często lub stale pracują poza biurem. Nowoczesna praca grupowa jest możliwa dzięki zastosowaniu wspólnych kalendarzy, list i tablic zadań oraz zintegrowanej poczty i wbudowanego czatu. Widać, że firma eDokumenty - producent systemu Ready ™ - stawia w swoich produktach na ergonomię pracy. Przekłada się to na komfort pracowników oraz wygodę i szybkość pracy.

To co również odróżnia system, to sklep z aplikacjami biznesowymi, który pozwala na samodzielnie rozszerzenie systemu o kolejne obszary, w zależności od zapotrzebowania firmy. Procesy można automatyzować przez rozszerzenie Low Code, w którym użytkownicy mogą sami projektować formularze oraz workflow. Ready ™ pomaga w automatycznej identyfikacji i klasyfikacji informacji na odpowiednie typy i kategorie, dzięki czemu wszystko jest na swoim miejscu i łatwo można to odnaleźć. Skutecznie eliminuje to chaos i szum komunikacyjny w firmie.

Ready ™ można samodzielnie uruchomić i testować za darmo przez 14 dni. Aby skorzystać z tej opcji, odwiedź tę stronę.

JZK 365

Fot. JZK

JZK 365 to modularny zestaw, który oferuje aż 39 pakietów zawierających łącznie 99 modułów funkcjonalnych. Pakiety mogą być dobierane dowolnie - z zastrzeżeniem, że są pakiety obowiązkowe, wymagane do działania aplikacji, ponadto niektóre pakiety wymagają innego pakietu do funkcjonowania - ich działanie jest połączone. Klasyczna aplikacja zawiera konkretny zestaw pakietów w promocyjnej cenie. Można do niej dokupić potrzebne moduły, tworząc w ten sposób własny, unikalny zestaw. Na przykład do aplikacji Druczek Start można dodać obsługę zleceń, otrzymując prostą aplikację serwisową bez magazynu i rozbudowanych opcji.

Jakie pakiety oferuje JZK 365? Nie ma tu miejsca na wyliczenie wszystkich, ale można wymienić najczęściej używane: Fakturowanie, Usługi, Towary, Magazyn, Samochody i Zlecenia. Zasadniczo dzielą się na cztery kategorie: dla firmy, branżowe (dla konkretnych usług, jak rolnictwo, serwisy itp.), podatkowe i specjalistyczne. W tej ostatniej kategorii znajdziesz m.in. aplikację do odczytu danych z systemu REGON obsługiwanego przez GUS czy oprogramowanie do bezpiecznego, lokalnego generowania kodów QR z zadaną treścią.

Wszystkie pakiety i aplikacje wraz z cennikami znajdziesz na tej stronie. Co istotne - możesz sprawdzić je za darmo.

Elfin Mała Firma

Fot. RODNAE Productions z Pexels

Elfin Mała Firma to program stworzony został z myślą o przedsiębiorcach i małych firmach. Jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Umożliwia kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem - obsługuje magazyny, handel, finanse, księgowość, środki trwałe, pojazdy i inne w pełni zintegrowane moduły. Dzięki zawartej w programie wiedzy księgowej oraz specjalnym funkcjom dokonującym prawidłowych i szybkich rozliczeń możliwe jest ich samodzielne prowadzenie. Dostępny jest w dwóch wersjach: Standard i Premium, różniących się możliwościami. Istnieje także edycja specjalna: Pro. Dedykowana jest dla biur rachunkowych i doradców podatkowych.

Elfin Mała Firma pozwala na rozliczanie transakcji krajowych, obsługuje mechanizmy podzielonej płatności/split payment oraz odwrotnego obciążenia. Ponadto rozliczanie procedury marży, wewnątrzwspólnotowych i pozaunijnych. Ponadto możliwe jest prowadzenie ewidencji podatkowych: księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, karty podatkowej, rejestrów VAT - w zależności od profilu firmy. Wygodne zarządzanie firmą umożliwia moduł umożliwiający prowadzenie listy towarów i usług wraz z cennikiem (możliwość zdefiniowana czterech różnych cen sprzedaży).

Elfin Mała Firma możesz przetestować za darmo dzięki edycji demo. Zakup wybranej licencji możliwy jest w tym miejscu.

Subiekt GT

Fot. InsERT

Subiekt GT to system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego itp. Jest kolejną wersją znanych i popularnych systemów firmy InsERT: Subiekta 4 i Subiekta 5. Cechuje go intuicyjna obsługa oraz wygodny interfejs. Możliwa jest w nim pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych, prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM, możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi danymi, prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe). Umożliwia pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp., automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury i inne czynności niezbędne w każdej firmie.

Subiekt GT ma także dodatek Sfera - umożliwia dodatkową rozbudowę systemu sprzedaży. O wszystkich możliwościach najlepiej przekonać się w praktyce. I jest to możliwe dzięki wersji demo oprogramowania. Znajdziesz ją na tej stronie.

SKP® Firma i Biuro

Fot. SKP

SKP® to program księgowo-podatkowy chętnie wybierany przez samozatrudnionych, małe i średnie firmy oraz biura rachunkowe. Polecany dla firm, gdzie stosowana jest mała księgowość: Księga Przychodów i Rozchodów lub Ryczałt Ewidencjonowany. Co więcej, jako jedyny w Polsce posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jego atutem jest intuicyjność. Użytkowanie programu jest proste i, co najważniejsze, nie wymaga kosztownych wdrożeń. Program jest też elastyczny – składa się z wersji bazowej, którą w dowolnym momencie można uzupełnić o kolejne moduły, jak np. Płace i ZUS, Środki Trwałe, Kilometrówka, Delegacje krajowe i zagraniczne, Fakturowanie, Magazyn, Podatek VAT wraz z JPK czy praktyczne dodatki m.in. Deklaracje roczne, Import plików, Wersja wielostanowiskowa czy Korektor zapisów księgowych. Ponadto program SKP® można rozbudować o SKP® w Chmurze, czyli dodatkową usługę online, która pozwala na wystawianie faktur i wprowadzanie do chmury mnóstwa dokumentów. Pozwala to na bieżący wgląd w dane firmy z każdego urządzenia przez 24 godziny na dobę.

Program SKP® jest na bieżąco aktualizowany, dzięki czemu pozostaje zawsze zgodny z przepisami. Ważną informacją dla użytkowników jest fakt, że Licencja jest dożywotnia, a Opieka Serwisowa – nielimitowana. Formsoft do dyspozycji użytkowników umożliwia darmowy dostęp do rozbudowanej pomocy, jak np. multimedialny Certyfikowany Kurs Obsługi SKP®, baza wiedzy w serwisie Akademia SKP®, w której znajdują się filmy szkoleniowe, porady i artykuły ekspertów.

Program SKP® można pobrać z tej strony i korzystać aż 60 dni z pełnej funkcjonalności, testując wszystkie moduły SKP® bez żadnych zobowiązań.

RAKS

Fot. Raks

RAKS to program przeznaczonych dla małych i średnich firm. Jego zaletą jest możliwość dostosowania do użytkowników. Znajdują się tam moduły odpowiedzialne za produkcję, rozliczenia księgowe, środki trwałe, import i eksport danych, a nawet ochronę danych osobowych. Moduł księgowy został stworzony do prowadzenia pełnej i uproszczonej księgowości. Oferuje szereg funkcji, dzięki którym można usprawnić codzienną pracę. Moduł kadrowo-płacowy w pełni współpracuje z najnowszą wersją programu Płatnik, systemami home banking i e-deklaracje.

RAKS to także obsługa sprzedaży i magazynu. Program pozwala na zautomatyzowanie procesów obsługi sprzedaży, zamówień, magazynu, płatności i rozliczeń z kontrahentami. Oferuje szerokie możliwości dla firm, które współpracują zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi kontrahentami. Umożliwia współpracę z urządzaniami zewnętrznymi oraz łatwą wymianę danych z zewnętrznymi systemami. Jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu. Ponadto RAKS umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Gromadzi również dane wymagane do prawidłowego sporządzenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz umożliwia kontrolę wygenerowanych plików przed wysyłką do Urzędu Skarbowego.

Z programu można korzystać lokalnie lub online. Aby poznać możliwości zakupu, przejdź na tę stronę.