Promocja Taxon

Ocena redakcji PCWorld.pl Taxon to aplikacja do wystawiania faktur w zgodzie z KSeF. Ma szereg cech, które wyróżniają ją na tle konkurencji. Taxon kładzie nacisk przede wszystkim na wersję mobilną swojej aplikacji. Została ona stworzona z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach, szukających możliwości wystawienia faktury na telefonie w prosty i szybki sposób. W tym celu zaprojektowano interfejs tak, aby cechował się maksymalną przejrzystością, a najważniejsze funkcje zawsze były pod ręką. Aplikacja dostępna jest w Google Play i AppStore. Można także logować się do niej z każdej przeglądarki desktopowej. Wszystkie dane przechowywane są przez Taxon w bezpiecznej chmurze, do której masz dostęp o każdej porze dnia i nocy, przez siedem dni w tygodniu. Program do e-faktur Taxon oferuje wszystko, czego można potrzebować do prowadzenia działalności, czyli łatwe wystawianie różnego rodzaju rachunków i e-faktur (z VAT lub bez) zarówno w złotówkach, jak i walutach obcych, a także pobieranie ich w formie dokumentów PDF. Oprócz tego mamy tu tworzenie archiwum faktur z możliwością ich wygodnego filtrowania oraz wyszukiwania, automatyczne naliczanie podatku i wysokości składki ZUS, raportowanie kosztów w formie zdjęć z telefonu i wpisania danych manualnie i wiele innych... Taxon - pełna recenzja »

Simply Mobile Plus

Fot.: Simply Plus

Simply Mobile Plus to platforma w pełni zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur. Umożliwia także pełną obsługę dla faktur sprzedażowych i ich bezpośrednią wysyłkę na KSeF MF. Pozwala na pobieranie danych z dowolnych źródeł, ich przetwarzanie, pełną kontrolę i weryfikację poprawności kolejnych kroków, podgląd danych, eksport do Ms Excel, czy ostateczne generowanie w oczekiwanym formacie XML i wysyłkę na wskazany portal z pobraniem statusu wysyłki i UPO. Platforma rejestruje każdy krok procesu przygotowania deklaracji/raportu i zapewnia pełną archiwizację danych wraz z historią zmian.

Jeśli interesuje Cię Simply Mobile Plus, wszelkie informacje na temat platformy oraz kosztów znajdziesz na tej stronie.

SmartKSeF

Fot.: Exorigo

Oprogramowanie do obsługi e-Faktur od Exorigo-Upos. Umożliwia bezproblemową komunikację z KSeF i przetwarzanie e-Faktur. Jednocześnie zapewnia łatwą integrację z różnymi systemami wystawiającymi faktury. Duże znaczenie ma też czytelne, przejrzyste API, które umożliwi sprawne dostosowanie SmartKSeF do możliwości rozwiązań, które są już wdrożone w danej firmie. Standardowy interfejs oraz gotowa infrastruktura odpowiadają na potrzebę szybkiego, bezproblemowego wdrożenia rozwiązania.

SmartKSeF zapewnia bezpieczeństwo i jest odpowiedzialne za walidacje oraz monitoring dostępności. W jednym miejscu udostępnia opcję śledzenia statusu e-faktur i archiwum historii przetwarzań. Dodatkowo ułatwia obsługę e-Faktur poprzez wykrywanie błędów na wczesnym etapie. Jest to możliwe, dzięki kontroli reguł biznesowych oraz wymagań KSeF. Cennik oraz możliwość skorzystania z wersji testowej znajdziesz na tej witrynie.

Hogart eFaktury​

Fot.: Hogart

Hogart eFaktury​ to program do wysyłki i odbioru faktur z/do KSeF MF. Pozwala na łączenie danych i raportowanie w dowolnym wymaganym formacie i strukturze (XML, XBRL itp.), a także dedykowane raportowanie do dowolnej centrali lub instytucji wymagających określonych formatów danych (takich jak XML, XBRL, Us_Gaap, MSR itp.). Umożliwi integrację dowolnego systemu ERP z krajowym systemem e-Faktur. Obsługuje generowanie wielu podatków, opłat, czy raportów jakie trzeba składać w sposób elektroniczny do wielu urzędów, instytucji, stowarzyszeń, czy centrali korporacji (JPK, PŚT, eSprawozdania, ZSMOPL, Podatek cukrowy, deklaracje akcyzowe itp.).

Hogart eFaktury​ umożliwia pobieranie danych z dowolego źródła jak csv czy MS EXCEL. Rozwiązanie Hogart może pracować na platformie MS Windows, a w ramach projektu wdrożeniowego producent proponuje kilka scenariuszy wsparcia. Więcej informacji na tej stronie.

Hicron Faktury Ustrukturyzowane

Fot.: Hicron

Hicron Faktury Ustrukturyzowane pozwalają wprowadzić zmiany w administrowaniu obiegiem dokumentów, zwiększyć jego efektywność i transparentność, zgodnie z wytycznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów i korzystać ze związanymi z tym benefitów. Możliwa jest dzięki niemu minimalizacja liczby błędów - tworzony jest wzorzec faktur - oraz brak ryzyka przeoczenia, zagubienia lub zniszczenia dokumentów (brak potrzeby wydawania duplikatów). Przygotowując rozwiązanie Faktury Ustrukturyzowane architekci i konsultanci Hicron starali się nie tylko odpowiedzieć na wszystkie potrzeby związane z integracją systemu SAP i Krajowego Systemu e-Faktur, ale również uspokoić wszelkie obawy, jakie mogą się z nią wiązać.

Dlatego Hicron Faktury Ustrukturyzowane nie wymagają łączenia się z zewnętrzną usługą lub przestrzenią (np. chmurą). Komunikacja przebiega bezpośrednio między systemem SAP a KSeF, zapewniając pełne bezpieczeństwo i poufność danych. Integracja z KSeF pozwala na stworzenie centralnego punktu do zarządzania procesem fakturowania w przedsiębiorstwie, poprawiając przepływ informacji i zwiększając jego efektywność. Więcej informacji na tej stronie.

SaldeoSMART

Fot.: Saldeo

SaldeoSMART udostępnia połączenie z Krajowym Rejestrem e-Faktur. Pozwala m.in. na wystawianie, przechowywanie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Finansów. Będą one zapisane w formie pliku elektronicznego (xml). Wysyłka odbywa się bez konieczności dodatkowego logowania się do rządowego systemu. Dzięki OCR w SaldeoSMART skutecznie i szybko odczytasz faktury oraz ograniczysz koszty związane z przetwarzaniem dokumentów firmy. Ponadto SaldeoSMART udostępnia szeroki wachlarz integracji z programami księgowymi i systemami ERP oraz umożliwia eksport danych do programu księgowego.

SaldeoSMART dostępny jest w kilku abonamentach. Wszystkie opcje znajdziesz tutaj.

Co to jest KSeF?

KSeF to Krajowy System e-Faktur. Umożliwia on wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie będą one funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji - obok faktur papierowych i używanych już od dawna elektronicznych. Faktura ustrukturyzowana ma format .xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA, opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Faktury ustrukturyzowane można wystawić z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, które ma udostępnić Ministerstwo Finansów lub przy użyciu programów komercyjnych - które prezentujemy w powyższym zestawieniu. Od 1 stycznia 2024 roku Rada Unii Europejskiej zadecydowała, że fakturowanie elektroniczne w Polsce będzie obowiązkowe. Kto musi korzystać z KSeF? Lista obejmuje następujące podmioty:

przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT;

przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT;

podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące KSeF, wszelkie odpowiedzi znajdziesz na tej witrynie.