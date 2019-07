Spis treści

Edytor PDF - jak wybrać najlepszy?

Dlaczego kupować edytor PDF, gdy jest tyle darmowych rozwiązań? Odpowiedź jest prosta - płacisz i wymagasz. Darmowe aplikacje do tworzenia i edytowania PDF umożliwiają zazwyczaj wstawianie do istniejących dokumentów tekstu, komentarza, dzielenia go, a także konwersji na inne formaty. Ilość funkcji zależy od konkretnej aplikacji - niektóre mają ich więcej, inne zdecydowanie mniej. W niektórych przypadkach aplikacja jest darmowa, ale automatycznie do stron dokumentu dodawany jest znak wodny producenta. A co z edytorami PDF online? Są one dobrym przy rozwiązaniem, gdy potrzebne są szybkie, mniej wymagające działania, ale mają podobne obostrzenia, jak instalowane, darmowe aplikacje.

Czym powinien cechować się płatny program do edycji PDF?

Oto funkcje, które powinien mieć polecany program do edycji PDF:

tworzenie, konwersja, eksport - są to fundamentalne funkcje edytora. Dobry powinien umożliwiać zmianę różnego rodzaju plików na PDF, zaczynając od formatów dokumentów z pakietu MS Office , po HTML i grafikę, jednocześnie w żaden sposób nie wpływając na pogorszenie ich jakości. Musi mieć także wbudowane mechanizmy OCR oraz umożliwiać przeszukiwanie i edytowanie tekstu. Oczywiście im więcej form eksportu plików, tym lepiej - ważne przy tym jest to, aby podczas zmiany PDF na inny format nie gubiły się linki, grafiki i inne elementy;

bezpieczeństwo - wszystkie dokumenty biznesowe zawierają wrażliwe dane, które nie powinny dostać się w niepowołane ręce. Dlatego polecany edytor PDF powinien mieć funkcje, dzięki którym treść danego dokumentu zobaczyć może wyłącznie wyznaczony odbiorca. Zaawansowane aplikacje oferują kilka poziomów ochrony, w tym hasło, potwierdzanie uprawnień, a nawet "cenzurowanie" za pomocą ciemnych pasków lub rozmycia wybranych obszarów dokumentu. Istotną sprawą jest także możliwość złożenia elektronicznego podpisu.

Najlepsze edytory PDF

Adobe Acrobat Pro DC

Adobe Acrobat Pro DC wyznacza standardy dla branży i nie robi tego bez powodu. Oferuje bardzo bogaty zestaw funkcji zarówno po względem tworzenia, jak i edycji oraz recenzowania plików PDF. Obecny interfejs został przebudowany (w stosunku do poprzednich), stając bardzo intuicyjnym i przyjaznym dla użytkowników - ciężko zgubić się w gąszczu opcji. Ma także funkcję subskrypcji chmurowej oraz aplikacje dedykowane iOS i Androidowi. Interfejs w wydaniu mobilnych jest dokładnie taki sam, jak w edycji desktopowej, co usprawnia pracę.

Kliknij tutaj, aby kupić Adobe Acrobat Pro DC

Nitro Pro 12

Nitro Pro 12 to najlepsza alternatywa dla Adobe Acrobat Pro DC. W chwili obecnej licencję na ten program ma ponad 650 000 firm na całym świecie, w tym połowa najbogatszych z listy Fortune 500. Program oferuje pełen zestaw narzędzi do edycji, konwersji oraz recenzji dokumentów. Na uwagę zasługuje także paleta opcji związanych z bezpieczeństwem. Zaletami są: interfejs wzorowany na wstążce MS Office, dzięki czemu łatwo się do niego przyzwyczaić, duża szybkość przeprowadzanych operacji, możliwość stworzenia PDF z ponad 300 różnych formatów, a także integracja z chmurą Nitro, wchodzącą w skład pakietu Nitro Productivity Suite

Kliknij tutaj, aby kupić Nitro Pro 12

PDF Architect 6 Professional

PDF Architect 6 Professional to narzędzie do obsługi plików PDF o konstrukcji modułowej. Każdy moduł zawiera inne narzędzia, można więc zakupić tylko te, które są na pewno potrzebne, a resztą nie kłopotać. Zaletą jest duża ilość opcji związanych zarówno z bezpieczeństwem, jak i edycją, konwertowaniem oraz komentowaniem dokumentów PDF. Niestety, możliwość składania cyfrowych podpisów nie wchodzi w skład podstawowego zestawu narzędzi, trzeba ją dokupić w module. Mimo to jest to bardzo elastyczny program, warty polecenia każdemu, kto chce mieć aplikację optymalnie dopasowaną do potrzeb.

Kliknij tutaj, aby kupić PDF Architect 6 Professional

Foxit PhantomPDF Business 9

Foxit PhantomPDF Business 9 mógłby również stanowić alternatywę dla Adobe, jednak nie obsługuje takiej ilości formatów, jak Acrobat ani Nitro. Jego zaletami jest łatwość w użytkowaniu, a także bardzo przejrzysty interfejs. Zwraca uwagę duży wybór możliwości współpracy wielu osób nad jednym dokumentem. Posiada swoje wersje na Androida oraz iOS, jednak w przypadku desktopów obsługuje jedynie systemy Windows.

Kliknij tutaj, aby kupić Foxit PhantomPDF Business 9

iSkysoft PDF Editor 6 Professional

iSkysoft PDF Editor 6 Professional to aplikacja, dzięki której możliwa jest konwersja, eksport i edycja plików PDF. Ma przejrzysty, dwupanelowy ekran, a wszystkie podstawowe narzędzia pracy znajdują się na niewielkim pasku zadań u góry - po kliknięciu na którąś z kategorii pokazuje się powiązane z nią menu. Narzędzie oferuje kilka możliwości chronienia tworzonych plików - można także ograniczyć się do cenzury wybranych obszarów tekstowych, zdjęć, linków, itp. Wersja Standard nie oferuje operacji na wielu dokumentach równocześnie oraz wsparcia dla OCR. Nie ma także aplikacji mobilnej.

Kliknij tutaj, aby kupić iSkysoft PDF Editor 6 Professional

PDF Complete Office Edition 4.2

PDF Complete Office Edition 4.2 to jeden z najtańszych obecnie profesjonalnych programów do edycji PDF. Każdy edytowany dokument otwierany jest w osobnej zakładce, co znacznie usprawnia pracę z wieloma naraz. Jak sugeruje to nazwa, obsługiwane są wszystkie formaty z pakietu MS Office, jednak na tym nie koniec - mamy tu możliwość eksportu dokumentów do formatów Open Office, XML, eBook (EPUB, ALTO, FBW) oraz Microsoft XPS. Dużą zaletą są rozbudowane samouczki, pozwalająca na poznanie w przystępny sposób wszystkich możliwości programu. Nie ma wsparcia dla Mac OS, ani wersji mobilnych.

Kliknij tutaj, aby kupić iSkysoft PDF Complete Office Edition 4.2

Qoopa PDF Studio Pro 2018

Qoopa PDF Studio Pro 2018 to aplikacja na systemy Windows, Linux i Mac. Umożliwia tworzenie dokumentów PDF z plików pakietu Office, tekstowych, kilku rodzajów grafik, a także ze skanów. Oferuje pokaźny zestaw narzędzi edycyjnych, a także opcje zabezpieczające i cyfrowy podpis. Wszystko we "wstążkowym" interfejsie. Jedyne, czego brak, to wsparcie dla większej ilości formatów, a także aplikacji mobilnych. Jednak jeśli ktoś nie ma dużych wymagań, powinien być zadowolony z zakupu - tym bardziej, że cena jest bardzo przystępna.

Kliknij tutaj, aby kupić Qoopa PDF Studio Pro 2018

Nuance Power PDF Advanced 3

Nuance Power PDF Advanced 3 to aplikacja z podobnym zestawem funkcji, jak Adobe Acrobat i intuicyjnym, wstążkowym interfejsem. Posiada liczne funkcje związane z bezpieczeństwem dokumentów, można go także zintegrować z aplikacjami Microsoftu, dzięki czemu ma się możliwość dzięki paskowi narzędziowemu zmienić pliki z Excela, Worda czy PowerPointa na PDF. Ma też sporo opcji dotyczących współpracy w czasie rzeczywistym z innymi użytkownikami. Co ciekawe - wspiera standard ISO PDF 2.0, który został ogłoszony w 2018 roku i ma być następcą obecnego PDF.

Kliknij tutaj, aby kupić Nuance Power PDF Advanced 3

PDF Reader Pro

PDF Reader Pro to lekka aplikacja, które oferuje szeroki zestaw podstawowych narzędzi edycyjnych. Na wstążkowym interfejsie znajdują się ikonki najczęściej używanych narzędzi edycyjnych, a po lewej stronie mamy opcje podglądu, drukowania oraz podglądu miniaturek. Z aplikacji można podzielić się dokumentem poprzez Dropbox, Email, Skype, Twittera i inne aplikacje. Program oferuje czternaście różnego rodzaju znaków wodnych oraz wypełnianie interaktywnych pól. Dokumenty mogą być podpisywane cyfrowo oraz chronione za pomocą hasła.

Kliknij tutaj, aby kupić PDF Reader Pro