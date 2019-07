Spis treści

Mirillis Action! posiada nowoczesny i niezwykle intuicyjny interfejs programu , który umożliwia szybkie i łatwe nagrywanie pulpitu, gier, muzyki i wszystkiego co widać i słychać na komputerze wraz z kamerą i komentarzem głosowym. Szybkie przeglądanie i usuwanie wybranych nagrań, pomiarów wydajności, tworzenie zrzutów ekranu oraz możliwość rysowani a i dodawania opisów w czasie rzeczywistym jest kolejną zaletą programu, który sprawdza się jako doskonałe rozwiązanie do tworzenia filmów instruktażowych oraz relacji z gier. Wbudowany w interfejs programu menadżer kont pozwala szybko zalogować się do popularnych portali, takich jak Twitch, YouTube, Facebook i rozpocząć transmisję na żywo już w kilka sekund od startu.

Action! to niezawodny i sprawdzony program do nagrywania ekranu i strumieniowania wideo polskiej firmy Mirillis.

MAGIX Movie Edit Pro to oprogramowanie oferujące montaż materiałów wideo w trybach "scenorysu" oraz osi czasu. W obróbce wspomaga użytkownika funkcja stabilizacji obrazu proDAD Mercalli V2 , dzięki której nie powinny pojawiać się żadne rozmycia. Każda klatka może być optymalizowana poprzez przycinanie, zmianę kolorów oraz regulację innych ustawień. Można każdą z tych czynności wykonywać ręcznie lub przeprowadzić automatycznie. W uatrakcyjnieniu każdego nagrania pomogą nowe, dynamiczne animacje tytułowe oraz efekty specjalne, w tym świetlne, doskonale nadające zwłaszcza do podkreślania nagrań w terenie. Tryb edycji Multicam umożliwia tworzenie sceny nawet z 4 ustawień kamery przy możliwość jednoczesnego edytowania. W podstawowej wersji aplikacji znalazło się ponad 1500 efektów przejść, wprowadzeń oraz zakończeń. Wbudowane szablony montażu pozwalają na automatyczną synchronizację filmów z muzyką - każdy szablon montażu wyświetla się z pasującym muzycznym tłem.

MAGIX Movie Edit Pro to mniej znane, ale warte uwagi oprogramowanie do edycji i montażu materiałów multimedialnych.

Pinnacle Studio 22 obsługuje wiele różnych wtyczek, co pozwala na uzyskanie dodatkowych możliwości oraz efektów. Bazowo program dysponuje wspomnianymi ponad 1500, wersja Studio to ponad 1800, a Ultimate - ponad 2000.

Pinnacle Studio 22 to produkt doskonale znanej firmy Corel . W montażu materiałów wideo pomagają gotowe szablony, a także ponad 1500 filtrów i efektów. Edycja odbywa się na linii czasu, a szeroki wybór narzędzi umożliwia wprowadzenie osobnych ustawień dla każdej klatki. Oczywiście nie brak funkcji przybliżania i eksponowania obrazu oraz nakładania różnego rodzaju efektów, filtrów, przejść, dodawania napisów i animacji. Oprogramowanie wspiera pracę na wielu monitorach, dzięki czemu można w jednym okienku mieć otwarty Pinnacle , a w drugim oglądać pełnoekranowy podgląd. Warto zwrócić uwagę na zaawansowane możliwości organizacji multimediów, dzięki którym nawet praca z wieloma klipami nie będzie wiązała się z bałaganem i skakaniem po różnych folderach. Obsługuje również wsparcie dla wielu kamer, co pozwala na tworzenie płynnych filmów z różnych źródeł.

Pinnacle Studio 22 to kolejna odsłona popularnego oprogramowania do montażu i edycji materiałów filmowych.

W porównaniu do poprzednich edycji, Sony Vegas Pro 16 przynosi kilka istotnych nowości. Jedną z nich jest zaawansowane śledzenie ruchu, umożliwiające identyfikację wybranych obiektów na nagraniu i śledzenie ich pozycji. Druga to całkowicie przeprojektowana na nowo stabilizacja obrazu. Kolejne zmiany związane są z mechanizmami działania - dzięki ich ulepszeniu praca odbywa się zauważalnie szybciej. Wykorzystywane jest w tym celu m.in. przyspieszenie sprzętowe. Poza tym znajdziemy tu wsparcie dla edycji materiałów 360°, pełne wsparcie dla HDR , wtyczki MAGIX eFX , pozwalające na tworzenie efektów audio oraz skalowanie HiDPI. To oczywiście nie wszystkie zalety. Jak w każdym profesjonalnym programie do obróbki wideo, także i tutaj nie brak różnego rodzaju efektów i przejść, możliwości wycinania klatek i skracania obrabianych klipów, dodawania grafik i animacji, a także tworzenia automatycznie dopasowujących się napisów. Pracę ułatwiają zaawansowane opcje tworzenia kopii zapasowych.

Sony Vegas Pro 16 to złożony, zaawansowany program do obróbki materiałów wideo.

Adobe Premiere Pro powstał w celu montażu filmów, programów telewizyjnych i materiałów wideo na strony internetowe. Oferuje szereg narzędzi dla twórców, integrację z innymi aplikacjami firmy Adobe oraz zaawansowane możliwości autorskiego mechanizmu Adobe Sensei . Najnowsza edycja obejmuje nową aplikację Premiere Rush , która pozwala nagrać materiał i przystąpić do montażu w dowolnym miejscu, na każdym urządzeniu. Zintegrowane, efektywne obiegi pracy oraz nowe metody wizualnego rozmieszczania zasobów pozwalają szybko dopracować każdy materiał bez opuszczania osi czasu. Automatyczne narzędzia skracają czas realizacji złożonych zadań, co ułatwia skupienie się na scenariuszu. Program umożliwia montaż w dowolnym nowoczesnym formacie, w tym w rozdzielczości 8K i VR. Natywna obsługa szeregu formatów plików oraz proste obiegi pracy z plikami zastępczymi ułatwiają przetwarzanie materiałów nawet na mobilnych stacjach roboczych. Pozwala w błyskawicznym tempie dostarczać materiały zoptymalizowane pod kątem dowolnego ekranu.

Adobe Premiere Pro to narzędzie dla zawodowców. Udostępnia narzędzia do stworzenia praktycznie wszystkiego i w każdym istniejącym formacie.

PowerDirector 17 Ultra to aplikacja stworzona przez doskonale znanego na rynku producenta - firmę CyberLink . Używa wydajnego silnika TrueVelocity , wśród którego zalet można wymienić m.in. bardzo wydajną redukcję smużenia w filmach. Działa wyłącznie w architekturze 64-bitowej, dzięki czemu jest w stanie wykorzystać wszystkie zasoby sprzętowe, co przekłada się na szybkość pracy. Znajdziemy tu ponad 400 narzędzi i efektów - w tym takie, jak precyzyjne ustawianie ramek, narzędzia do cięcia, kreator tworzenia pokazu slajdów, animacje rysowane ręcznie itp. Możliwa jest kontrola każdej klatki, obrazu, efektów specjalnych, ścieżka dźwiękowa i inne elementy. Pomimo obfitości opcji nikt nie powinien mieć problemów z obsługą - interfejs jest bardzo przyjazny, a samouczki stopniowo wprowadzają we wszystkie możliwości. CyberLink PowerDirector umożliwia edycję i tworzenie filmów nie tylko w jakości Full HD, ale również 4K, doskonale radzi sobie z nagraniami 360˚.

Profesjonalny program do montażu wideo - na co zwracać uwagę?

Jak wybrać program do montażu wideo? Przed tym dylematem staje każdy, kto potrzebuje wejść w posiadanie profesjonalnego oprogramowania. Aby określić je mianem "dobrego", musi ono spełniać szereg warunków. Przede wszystkim - interfejs. Aplikacje do montażu i edycji nagrań wideo oferują dziesiątki możliwości, dlatego ważne, aby był on przyjazny dla użytkownika i przejrzysty - inaczej można się w nim po prostu pogubić. Owszem, nawet do bardzo złożonego da się przyzwyczaić, jednak warto postawić na opcje ułatwiające życie. Po drugie - funkcje. Samo złożenie kilku klipów wideo w jeden to żadna sztuka, jednak jeśli nagranie ma być profesjonalne, musi być możliwość dodawania do niego efektownych przejść, napisów, podpisów, a także samej zmiany obrazu w nagraniu. Im więcej możliwości, tym większą kreatywnością można się wykazać i stworzyć naprawdę niesamowite efekty. A jeśli program do montażu wideo ma możliwość usuwania tła i/lub nagrywania na "green boxie", który można zastąpić dowolnym podkładem, jest to bardzo duża zaleta, otwierająca kolejne obszary kreatywności dla twórców.

Ponieważ upowszechnia się 4K oraz nagrania wykonywane w technologii 360°, na plus należy policzyć, jeżeli dane oprogramowanie może pracować na tego typu plikach oraz umożliwiać ich tworzenie. Ponadto wiele programów do montażu i edycji wideo oferuje gotowe szablony, przygotowane pod filmy konkretnego rodzaju - na przykład nagrania z kamer sportowych, ujęcia panoram, etc. Takie dodatki znacznie ułatwiają pracę i pozwalają osiągnąć pożądany efekt. Zaletą płatnych aplikacji są także ich częste aktualizacje, przynoszące zarówno nowe funkcje i możliwości, jak i ochronę - czego nie zawsze możemy spodziewać po darmowych alternatywach.

Obecnie na rynku funkcjonuje kilkanaście rozbudowanych aplikacji do obróbki wideo, dlatego wybór nie był prosty. Wybraliśmy jednak sześć programów, wyróżniających się na tle innych. Przy każdym uzasadniamy nasz wybór oraz prezentujemy, jakie cechy i funkcje sprawiają, że warto właśnie z niego skorzystać.