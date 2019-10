Najlepsze płyty Z390 - jaki model wybrać?

MSI Z390-A PRO to kolejna naszym zdaniem warta polecenia propozycja oparta na chipsecie Intel Z390. Podobnie jak Z390 GAMING PLUS należy do średniej półki cenowej.

MSI Z390-A PRO

Podstawową różnicą jest jednak to, że design jest dużo bardziej stonowany i na swój sposób elegancki. Nie jest to płyta która ma pracować w komputerze przeznaczonym do gier z przeszklonym bokiem obudowy w której znajduje się liczne oświetlenie w postaci LEDów i taśm. MSI Z390-A PRO w ogóle nie ma przewidzianych złącz na dodatkowe taśmy, a samo w sobie nie ma żadnych LEDów przy krawędzi laminatu. Po prostu inny typ produktu, dla klientów którzy cenią klasyczne rozwiązania. Układ zasilania procesora nie jest zbudowany w taki sposób żeby bezkompromisowo obsługiwać maksymalnie podkręcone procesory Core i7 czy Core i9 dziewiątej generacji, ale przy odrobinie cierpliwości uda się coś uzyskać. Płyta pozwala natomiast na korzystanie z bardzo szybkich modułów pamięci RAM, nawet takich szybszych niż DDR4-4000. Jeśli chodzi o samo wyposażenie to nie ma tutaj rewelacji, ale wszystko tu jest kwestią kompromisu. Układ audio oparty o kodek Realtek ALC 892 nie jest rozwiązaniem do końca optymalnym, a na laminacie zabrakło troszkę headera USB 3.1 do podłączenia portu na przedni panel obudowy. Także portów USB typu A na tylnym...

MSI Z390-A PRO - pełna recenzja »