Najlepsze procesory do gier [RANKING 2022]

Fot. Piotr Opulski / PCWorld

Kupienie procesora do gier nie jest tak trudne, jak to było kiedyś. Teraz, kiedy modele Ryzen z serii 5000 i Intel Core 12. generacji oferują większą wydajność i więcej rdzeni niż kiedykolwiek wcześniej, trudno jest kupić zły procesor - zwłaszcza, że większość gier wykorzystuje moc karty graficznej.

Niezależnie od tego, czy szukasz opcji budżetowej, czy jesteś w stanie wydać na procesor wygórowaną kwotę, oto najlepsze procesory do gier, które można obecnie kupić.

Najlepsze procesory do gier dla większości

Procesory ze średniej półki są jedną z najlepszych opcji dla pecetowych graczy. W rzeczywistości, jeśli nie potrzebujesz dodatkowych rdzeni w droższych CPU, ta klasa układów oferuje zasadniczo takie same wrażenia z gier, jak te kosztujące setki złotych więcej. Pojawia się jednak dość ważne pytanie: Intel czy AMD? Odpowiedź jest skomplikowana.

Jeśli chodzi o wydajność, nowy 10-rdzeniowy, 16-wątkowy procesor Intel Core i5-12600K miażdży 6-rdzeniowy, 12-wątkowy AMD Ryzen 5 5600X w zadaniach wielordzeniowych i pracy biurowej. Wygrywa także w grach, choć tu marginesy są mniejsze - w naszym zestawie ośmiu gier Intel odniósł cztery zwycięstwa i dwa remisy, a układ Ryzen odniósł parę ostatecznych zwycięstw. Ogólnie rzecz biorąc, Intel Core i5-12600K jest zdecydowanie układem dla większości ludzi, choć są co do niego pewne zastrzeżenia.

Oba procesory są świetne do gier lub produktywności i oba są dostępne w podobnej cenie, ale seria Ryzen 5000 jest już dostępna od ponad roku, więc otaczający ją stos płyt głównych jest w pełni dopracowany. Możesz łatwo kupić budżetowe lub droższe modele płyt głównych AMD z serii AM4 500.

Z drugiej strony, Intel wprowadził Alder Lake tylko z high-endowymi płytami głównymi klasy Z690, które są bardzo drogie. Jeśli zdecydujesz się na płytę z najnowocześniejszą obsługą pamięci DDR5, całkowity koszt posiadania będzie jeszcze wyższy. Jeśli cena ma znaczenie bardziej niż surowa wydajność, niższy całkowity koszt platformy Ryzen 5 5600X z płytą główną AMD z serii H i DDR4 może być lepszą opcją dla Ciebie - przynajmniej dopóki bardziej przystępne cenowo płyty główne Intel nie stanieją.

Najlepsze procesory do gier z górnej półki

Nowoczesne układy Intel Core i5 i AMD Ryzen 5 z sześcioma rdzeniami zapewniają niemal taki sam poziom wydajności w grach, jak droższe procesory, z kilkoma tylko wyjątkami. Musisz jedynie przejść do wyższej klasy procesora do gier, jeśli potrzebujesz więcej rdzeni do zadań związanych z produktywnością.

Jeśli szukasz szczytowej wydajności, Intel Core i9-12900K jest najlepszym procesorem do gier, jeśli chodzi o czystą liczbę klatek na sekundę, odbierając ten tytuł groźnemu AMD Ryzen 9 5950X. 16-rdzeniowy, 32-wątkowy układ Ryzen może pokonać 16-rdzeniowy, 24-wątkowy procesor Intela w niektórych zadaniach związanych z produktywnością, ponieważ układ Core wykorzystuje radykalnie nową mieszankę wydajnych i wysokowydajnych rdzeni, ale jeśli chodzi o surową rozgrywkę, tańszy Core i9-12900K króluje. Pamiętaj, że będziesz musiał kupić najnowocześniejszą (czytaj: drogą) pamięć DDR5, aby wykorzystać cały potencjał tej bestii, nawet jeśli niektóre płyty główne z chipsetem Z690 obsługują sprawdzone (czytaj: tańsze) DDR4.

AMD Ryzen 9 5900X to kolejna solidna opcja, która oferuje wysoką częstotliwość odświeżania, ale płacenie tyle za 12-rdzeniowy układ nie ma sensu, jeśli czysta gra jest Twoim celem.

Jeśli po prostu chcesz ultraszybkich klatek w grach i nie potrzebujesz szalonej ilości rdzeni procesora do pracy produktywnej, rozważ obniżone Intel Core i7-12700K i AMD Ryzen 7 5800X. Oba procesory są w podobnej cenie i oferują odpowiednio 12 i 8 rdzeni.

Najlepsze budżetowe procesory do gier

Karty graficzne są teraz jeszcze trudniejsze do znalezienia niż procesory - w rzeczywistości jest to praktycznie niemożliwe.

Jeśli szukasz do budowy nowego komputera do gier od podstaw i nie masz jeszcze karty graficznej, rozważ procesory AMD Ryzen 5 5600G lub AMD Ryzen 7 5700G. Zamiast być zwykłymi procesorami, te "APU" mają zintegrowane zaskakująco dobre rdzenie graficzne Radeon, co oznacza, że w większość gier działa na nich w rozdzielczości 720p lub 1080p. To jak procesor i karta graficzna klasy podstawowej w jednej części.

Model 5600G oferuje 6 rdzeni i 12 wątków, sparowanych z 7 rdzeniami graficznymi Radeon taktowanymi zegarem 1,9 GHz. Wyższy model 5700G zwiększa tę liczbę do 8 rdzeni i 16 wątków, wraz z 8 rdzeniami graficznymi Radeon taktowanymi zegarem 2 GHz.

Masz już kartę graficzną i potrzebujesz tylko procesora? Będziesz chciał zwrócić się do poprzednich generacji części Intela, przynajmniej do czasu pojawienia się modelu Intel Core i3-12400.

Na ten moment najlepszym wyborem jest Intel Core i3-10400F lub Intel Core i3-11400F. Oba oferują 6 rdzeni i 12 wątków. Chipy Intel Rocket Lake 11. generacji nie oferują znaczącej poprawy wydajności w stosunku do chipów 10. generacji, więc nie wahaj decydować się na 10400F, jeśli jesteś masz ograniczony budżet. Będziesz jednak chciał zrezygnować z dołączonego do zestawu chłodzenia i wybrać tanią opcję innej firmy, aby wydobyć z tych układów jak najwięcej wydajności.

Mianownik "F" w tych częściach oznacza jednak brak zintegrowanego GPU, więc karta graficzna jest niezbędna. Wersje bez "F" w nazwie ze zintegrowanym układem graficznym są również dostępne, lecz są one droższe.