Spis treści

Avira Internet Security

Avira Internet Security to nie tylko antywirus, ale również możliwość optymalizacji komputera tak, aby można było w pełni cieszyć się możliwościami podzespołów, co ma niebagatelny wpływ na rozgrywkę. Oferuje również sieć VPN, dzięki której możesz zyskać dostęp do miejsc i serwerów przeznaczonych dla mieszkańców innych rejonów świata. Umieszczono tu także menedżer haseł, który chroni zapisane oraz pomaga w tworzeniu nowych. Blokuje wszystkie formy reklam, a także może samoczynnie aktualizować zainstalowane oprogramowanie - dzięki czemu masz pewność, że zawsze używasz najnowszego klienta ulubionej gry online. Wystarczy do tego tylko jedno kliknięcie.

Avira Internet Security to polecane rozwiązanie dla graczy, którzy cenią sobie wygodę. Wszystkie aspekty ochrony ustawiane są automatycznie. Wybraną subskrypcję możesz nabyć na tej stronie.

Bitdefender Total Security

Bitdefender Total Security konsekwentnie zapewnia najlepszą ochronę w testach wykrywania złośliwego oprogramowania, prowadzonych przez niezależne laboratoria. Ale oprócz doskonałej ochrony mamy tu także specjalny tryb gry. Duża zaleta to brak wpływu oprogramowania na system operacyjny. Możesz cieszyć się ochroną, a zarazem w żaden sposób nie odczuwasz tego, że pracuje w tle, zapewniając Ci bezpieczeństwo. Zastosowane przez producenta technologie automatycznie wykrywają, kiedy użytkownicy grają w gry i dostosowują system, tak by gracz mógł się nimi w pełni cieszyć. Tryb gracza maksymalizuje wydajność poprzez przeznaczenie większych zasobów systemowych na rozgrywkę. Gry automatycznie będą włączane z bardzo wysokim priorytetem w drzewie procesu, a rozwiązanie antywirusowe nie będzie miało na nią żadnego wpływu.

Z myślą o graczach Bitdefender opóźnia do momentu wyłączenia gry także czasochłonne operacje wykorzystujące zasoby systemu, takie jak: zaplanowane testy, automatyczne aktualizacje produktów, zadania konserwacji systemu, aktualizacje systemu Windows i inne.

McAfee Total Protection

Zgodnie ze swoją nazwą, McAfee Total Protection zapewnia całkowitą ochronę. Chroni na wiele sposobów urządzenia, prywatność i tożsamość. Polecany dla rodzin korzystających z różnych urządzeń, oferując ochronę systemów Windows, Mac i urządzeń przenośnych przed wirusami, filtrowanie spamu, opcję bezpiecznego szyfrowania poufnych plików itp. Blokuje wyskakujące okienka przeglądarki, zwraca uwagę na zwiększone wykorzystanie danych (jeśli wzrasta pobór danych, ale nie wiesz dlaczego, winne może być złośliwe oprogramowanie kradnące dane), a także takie elementy, jak przegrzewanie lub szysbze rozładowanie baterii urządzenia przenośnego.

McAfee Total Protection podczas swojego działania nie jest odczuwalna dla użytkowników. Dlatego zdecydowanie warto polecić tego antywirusa osobom, które chcą mieć wszystko zabezpieczone i nie chcą tracić czasu na indywidualne ustawienia każdego parametru. A do zalet należy dodać kontrolę rodzicielską, która umożliwia wyznaczenie czasu połączenia z internetem, limity korzystania z gier oraz możliwość śledzenia urządzeń mobilnych. Możesz przekonać się o tych możliwościach dzięki 30-dniowej wersji testowej programu.

Norton 360 for Gamers

Norton 360 for Gamers powstał z myślą o graczach. Jak zapewniają twórcy oprogramowania, wszelkie jego funkcje zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nie tylko gwarantowały jak najlepszą ochronę, ale przy okazji były nieinwazyjne i intuicyjne. Jak to działa w praktyce? Znakomicie, Norton 360 for Gamers oferuje nowe rozwiązanie dla graczy pecetowych, które nazywa się po prostu „optymalizacją powiadomień”. Pozwala ono zredukować powiadomienia do absolutnego minimum. Pojawiają się one tylko wtedy, gdy jesteś zagrożony lub atakowany, albo nie korzystasz ze wszystkich funkcji, do których masz prawo. W trybie pełnoekranowym, Norton wycisza wszystkie alerty z wyjątkiem krytycznych.

Choć może się to wydawać błahostką, to po zainstalowaniu Norton 360 for Gamers z pewnością odczujecie wyraźną różnicę A .„Password Manager” pozwala nie tylko na przechowywanie haseł i kluczowych danych w specjalnym skarbcu online, ale również dodatkowo je zabezpiecza i pomaga w ich zarządzaniu. Co więcej, umożliwi nam ona na sprawdzenie jakości naszych haseł, a w razie konieczności - specjalny generator pomoże nam utworzyć nowe, trudne do złamania zabezpieczenia.

Total AV

Total AV to solidna ochrona w czasie rzeczywistym. Dla graczy przeznaczono tryb cichy. Zapewnia on niezakłóconą zabawę, ale może posłużyć także podczas streamingu filmów. Oprócz tego w oprogramowanie wbudowano mechanizm blokujący wyskakujące reklamy, dzięki czemu nic nie zakłóca rozrywki. W pakiecie znajduje się również połączenie VPN, a narzędzie do poprawy pracy systemu wyszukuje i usuwa zduplikowane pliki oraz cyfrowe śmieci, które niepotrzebnie zajmują miejsce. Możliwe jest za jego pomocą także odinstalowywanie nieużywanych aplikacji.

Total AV pomoże także w ochronie danych. Może monitorować aktywnie Twoje adresy e-mail, a gdy Twoje dane zostaną naruszone, otrzymasz powiadomienie. Podsumowując: pakiet doskonale nadający się nie tylko dla graczy, ale również podczas codziennych zastosowań. Cieszysz się dzięki niemu rozrywką i nie przejmujesz zagrożeniami. Możesz nabyć go na tej stronie.

Antywirus dla gracza - po co ?

Cyfrowej rozrywce oddają się gracze w każdym wieku - od dzieci po seniorów. To świetny sposób na spędzanie wolnego czasu - gatunków i rodzajów rozgrywek jest tyle, że każdy bez problemu znajdzie coś, co pasuje mu najlepiej. Dotyczy to zwłaszcza obecnych czasów pandemii - liczba graczy Steam poszybowała w górę, podobnymi osiągnięciami mogą pochwalić się również inne platformy, jak np. Epic Games. Szacuje się, że ok. 1/3 ludzkości, czyli ponad dwa miliardy osób, gra w gry. Nic zatem dziwnego, że przestępcy wykorzystują gaming do swoich celów - zaczynając od kradzieży, a kończąc na złośliwym, bezinteresownym psuciu zabawy.

Oczywiście większość szkodników wymierzona jest w rynek PC - ze względu na jego popularność to właśnie tu powstaje najwięcej wirusów, robaków, trojanów i innego malware. Dotyczy to zwłaszcza gier online - połączenie komputera z serwerem gry daje okazję do przeprowadzenia ataku na łączach. To właśnie w celu ochrony przed takimi zdarzeniami powstało oprogramowanie antywirusowe dla graczy. Jego działanie powinno dawać skuteczną ochronę przeciwko zagrożeniom, bez spowalniania łączności.

Dobry antywirus dla graczy - czym powinien się cechować?

Program antywirusowy dla gracza musi mieć kilka opcji dedykowanych wyłącznie cyfrowej rozrywce. Wielu producentów zdaje sobie z tego sprawę i dlatego w ustawieniach antywirusów mamy specjalny Tryb Gry (funkcjonuje pod różnymi nazwami, ale jego sens jest ten sam). Przeglądając dostępne oprogramowanie antywirusowe dla graczy możemy znaleźć kilka funkcji, które się powtarzają. Te funkcje to:

skaner behawioralny - bada zachowanie działających w tle systemów i procesów, aby wykryć nieprawidłowe, świadczące o pracy szkodnika

- bada zachowanie działających w tle systemów i procesów, aby wykryć nieprawidłowe, świadczące o pracy szkodnika blokowanie wyskakujących okienek - zapobiega zakłóceniom w trakcie rozgrywki, a każdy chyba przyzna, że nie ma nic bardziej frustrującego, niż wyskakujące okienko z powiadomieniem w kluczowym momencie zabawy

- zapobiega zakłóceniom w trakcie rozgrywki, a każdy chyba przyzna, że nie ma nic bardziej frustrującego, niż wyskakujące okienko z powiadomieniem w kluczowym momencie zabawy ochrona w czasie rzeczywistym - skanuje wszystkie odbierane dane, aby wykryć w nich potencjalne zagrożenia

Każdy producent próbuje nas kusić autorskimi sposobami ochrony. Przykładowo - Norton 360 for Gamers oferuje funkcję Secure VPN, pozwalającą na maskowanie adresu IP za pomocą niegromadzącej dzienników sieci VPN, aby lepiej chronić przed atakami typu DDoS, doxing i SWATing, McAfee ma dwustronny firewall i optymalizator systemu pod kątem zabawy, Kaspersky umożliwia ustalenie limitu wykorzystania zasobów sieciowych. Jak wybrać najlepszą opcję? Oto nasz ranking, przedstawiający najlepsze programy antywirusowe dla graczy.