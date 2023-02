Spis treści

Pliki PDF już od lat są standardem przy przesyłaniu różnego rodzaju dokumentów. Czy będzie to umowa, rachunek czy reklama - jest to wygodny sposób na przekazanie różnego rodzaju treści. W sieci istnieje mnóstwo aplikacji oraz serwisów pozwalających na ich odczytywania, ponadto wiele z nich umożliwia także dodawania komentarzy. Jednak rzadko który posiada możliwość edytowania PDF-ów. Narzędzia umożliwiające takie działania są zazwyczaj płatne.

Jednym z najbardziej znanych, który stał się niemal synonimem edycji PDF, jest Adobe Acrobat. Nie można mu wiele zarzucić - posiada wszystko, co tylko może potrzebować zarówno firma, jak i użytkownik prywatny. Jednakże jest zarazem dość kosztowny. Na szczęście nie jesteśmy skazani wyłącznie na niego - istnieją jego alternatywy w znacznie mniejszych cenach. Przetestowaliśmy je i ułożyliśmy ranking, w którym wymieniamy wszystkie wady i zalety prezentowanych programów. Na pewno znajdziesz wśród nich idealny dla siebie.

Adobe Acrobat Pro DC - król formatu PDF

Fot.: PC World

Adobe Acrobat Pro DC jest rynkowym standardem - i ma ku temu dobre powody. Łączy w sobie liczne możliwości tworzenia, edytowania, recenzowania i zabezpieczania. Choć podobne rozwiązania spotkamy również u konkurencji, to jednak tutaj łączą się one z praktycznym, przejrzystym interfejsem, łatwą nawigacją oraz korzyściami płynącymi z subskrypcji chmurowej.

Choć Adobe Acrobat Pro DC nie zalicza się do najtańszych aplikacji, każdy wydany na niego grosz to dobra inwestycja. Dlaczego?

Przeczytaj naszą pełną recenzję.

Nitro PDF Pro - najlepsza alternatywa dla Adobe Acrobat

Fot.: PC World

Nitro PDF Pro to pełna integracja z Nitro Cloud, wchodzącym w skład Nitro Productivity Suite. Dzięki temu wspólna praca nad dokumentami oraz ich zabezpieczanie i podpisywanie są tak łatwe, jak nigdy. Ponadto dużą zaletą jest możliwość wykonywania wielu czynności online, bez konieczności instalacji oprogramowania w systemie. Usprawnia to również przepływ dokumentów.

Jak alternatywa dla Adobe Acrobat, Nitro PDF Pro jest równorzędną alternatywą. Jeśli wolisz zapłacić mniej, a mieć to samo - będzie najlepszym wyborem.

Dowiedz się więcej - przeczytaj naszą recenzję.

Swifdoo PDF - budżetowy król PDFów

Fot.: PC World

Swifdoo to mniej znana, jednak godna uwagi marka. Na tle innych programów wypada bardzo pozytywnie. Oferuje najważniejsze narzędzia do edycji plików PDF wraz z ich łatwą obsługą. Nie ma tu - spotykanego często w innych edytorach PDF-ów - nadmiaru narzędzi. Otrzymujesz dokładnie takie, które są potrzebne do wykonania danego działania.

Funkcje Swifdoo są bardzo praktyczne, a co należy policzyć na plus - masz do nich dostęp w naprawdę dobrej cenie. Ponadto aby wypróbować jego możliwości, nie musisz przepłacać. Dostępna jest edycja trial, która pozwoli bez kosztów przekonać się w praktyce o możliwościach programu.

Przeczytaj naszą pełną recenzję Swifdoo PDF.

PDF Candy - edytor PDF napakowany możliwościami

Fot.: PC World

PDF Candy to rzadki przykład programu oferującego za darmo to, za co gdzie indziej się płaci. Mamy tu OCR, skanowanie, edytowanie, łączenie plików i mnóstwo innych możliwości. Jedyne, do czego można by się przyczepić, to kiepski interfejs, który nie jest ujednolicony dla wszystkich funkcji. Choć mamy możliwość korzystania za darmo, jest tu ograniczenie - jedna akcja na godzinę.

PDF Candy dokładnie omawiamy w naszej recenzji.

PDF Expert - coś dla miłośników Apple

Fot.: PC World

PDF Expert to doskonały edytor plików PDF, który jest w pełni zintegrowany z ekosystemem Apple. Dlatego powinien być wyborem użytkowników Maców, iPadów oraz iPhone.

Co prawda sam system macOS ma edytor PDF w aplikacji Podgląd, nie mają tego urządzenia z iOS. PDF Expert wypełnia tę lukę. Ma intuicyjny, przejrzysty interfejs i oferuje szereg prostych w obsłudze narzędzie edycyjnych, w tym konwersję zeskanowanych dokumentów, zarządzania stronami oraz konwersja. W dodatku koszty użytkowania są bardzo przystępne.

Naszą pełną recenzję PDF Expert znajdziesz tutaj.

Apple Preview PDF - najlepsza opcja dla użytkowników macOS

Fot.: PC World

Użytkownicy komputerów Mac nie potrzebują narzędzi firm trzecich, ponieważ w systemowej aplikacji Podgląd mają dostęp do przeglądarki plików PDF, która zarazem oferuje szereg narzędzi do ich edycji. Doskonale nadają się zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i zastosowań biznesowych. Mamy tu także szyfrowanie, chronienie hasłem oraz udzielanie uprawnień co do edycji.

Podgląd (Preview) oferuje wszystko, co potrzebne do większości działań edycyjnych na plikach PDF. Niestety - skorzystają z tego tylko użytkownicy maszyn Apple.

Przeczytaj naszą pełną recenzję Apple Preview PDF.

pdfFiller - dobry edytor PDF dla każdego

Fot.: PC World

pdfFiller to sieciowy edytor PDF dający narzędzie do wszelkich działań edycyjnych, zabezpieczających oraz innych, jak np. udostępnianie plików. Dużą zaletą jest jego prosty, intuicyjny interfejs, w którym znajdziemy liczne możliwości zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i biznesowych.

Oczywiście taka liczba opcji nie każdemu pasuje, na szczęście producent przygotował trzy plany subskrypcji, dzięki czemu możesz wybrać najlepszy dla siebie.

Przeczytaj naszą pełną recenzję pdfFiller tutaj.

Edytor PDF online czy instalowany?

Oprócz programów do edycji PDF, które instaluje się w systemie, istnieją także wygodne edytory PDF online. Pozwalają na takie same czynności, a więc dodawanie tekstu i grafik, dzielenie i łączenie plików, konwersję różnych formatów na PDF. Jednak większość z nich oznacza edytowane pliki swoimi znakami wodnymi, nie umożliwiają również dodawania tekstu. Dlatego edytory online zalecamy raczej do podstawowych działań.

Co powinien mieć dobry edytor PDF?

Jak sama nazwa wskazuje, edytor PDF powinien umożliwiać tworzenie i wprowadzanie zmian w plikach PDF. Ale na tym nie poprzestańmy - dodatkowe funkcje, które będą bardzo praktyczne, to także konwertowanie na różne formaty bez utraty zawartych w nich elementów, jak grafiki, tabelki, linki itp. Kolejnym atutem będzie obsługa technologii OCR, co pozwoli na konwersję zeskanowanych dokumentów do formy edytowalnego pliku cyfrowego.

W wielu firmach istotna jest możliwość dodawania recenzji oraz uwag. To kolejny element, który musi cechować dobry edytor plików PDF. Funkcje takie obejmują dodawanie notatek, podkreślanie wybranych fragmentów tekstu, dodawanie pieczątek oraz boksów. W zastosowaniach biznesowych istotne jest także nadawanie uprawnień - co gwarantuje, że tylko osoby upoważnione będą w stanie wprowadzać zmiany. Tu przechodzimy do zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Na pochwałę zasługują aplikacje, które zapewniają kilka jego poziomów. Nie można zapomnieć, że w plikach PDF często znajdują się istotne informacje biznesowe oraz osobiste, dlatego tak istotne jest zadbanie o ich prawidłową ochronę. Zabezpieczenie hasłem to niemal już standard, do tego dochodzą także opcje uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Warto również uwzględnić wsparcie dla urządzeń mobilnych. Dzięki temu można wprowadzać zmiany niezależnie od tego, czy przebywa się przy komputerze, czy też ma pod ręką tylko telefon. Wielu producentów przygotowało swoje aplikacje w dwóch edycjach: desktopowej i mobilnej. Zazwyczaj wystarcza jedna licencja, aby korzystać z obu.