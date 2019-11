Spis treści

Microsoft już jakiś czas temu zlikwidował Windows Live Messenger, a Yahoo - niezwykle popularny w krajach anglojęzycznych Instant Messenger. U nas niegdyś rządziło Gadu-Gadu, które obecnie znajduje się na marginesie rynku. Komunikatory internetowe towarzyszą internetowi od jego samego początku - przez wiele lat IRC-e stanowiły główny sposób komunikacji międzyludzkiej i można jeszcze spotkać osoby używające tego rozwiązania. IRC to komunikator tekstowy - jeśli wolisz mieć możliwość wysłania klipu wideo lub grafiki, nie będzie dobrym pomysłem.

Obecnie popularnością od wielu lat cieszy się Skype - lecz na nim rynek się nie kończy. Programów do komunikacji jest kilkadziesiąt, a w tym rankingu prezentujemy najbardziej godne uwagi. Należy też pamiętać o tym, że wiele popularnych komunikatorów mobilnych, jak WhatsApp, ma swoje wersje desktopowe (ale najczęściej do ich używania trzeba posłużyć się numerem telefonu). Istnieją również komunikatory specjalistyczne, dedykowane np. graczom, ponadto niektóre platformy - jak Steam - mają zintegrowany system komunikacji w swoim obrębie.

WhatsApp Desktop

WhatsApp w wersji dla komputerów oferuje to samo, co mobilny oryginał. Można używać jej na komputerze stacjonarnym lub notebooku - wystarczy mieć Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10.

WhatsApp dla desktopów możesz pobrać tutaj.

Pidgin

Pidgin to darmowy komunikator internetowy, dzięki któremu możesz zarządzać najpopularniejszymi komunikatorami Jabber/XMPP, Bonjour, Gadu-Gadu, IRC, Novell GroupWise Messenger, Lotus Sametime, SILC, SIMPLE czy Zephyr. Specjalne wtyczki pozwalają na dodawanie kolejnych.

Pidgin możesz pobrać tutaj.

Trillian

Trillian to doskonały komunikator internetowy, umożliwiający pogawędki na kanałach IRC oraz z użytkownikami wielu innych komunikatorów. Oferuje funkcje typowe dla tego rodzaju aplikacji: książkę kontaktową, alerty o obecności znajomych, skórki, graficzne emotikony, itp.

ooVoo

ooVoo to znany i popularny na świecie komunikator internetowy, zwany także największym rywalem dla Skype. Pozwala na rozmowę głosową, wideo, a także przesyłanie plików i możliwość czatu tekstowego. ooVoo to program dostępny za darmo, jest możliwe także wykupienie abonamentu, umożliwiającego dzwonienie na telefony stacjonarne oraz komórkowe.

Skype

Oczywiście Skype w tym zestawieniu nie mogło zabraknąć. Prekursor współczesnych komunikatorów wideo wciąż cieszy się ogromną popularnością i nic nie wskazuje na to, aby kiedyś ten stan rzeczy uległ zmianie - tym bardziej, że wciąż jest rozwijany i ulepszany. Ostatnio dodana nowość to tryb widoku dzielonego.

Discord

Discord to komunikator dla graczy, który działa zarówno na Twoim komputerze, jak i telefonie. Ta bezpłatna aplikacja służy do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych, umożliwia dodawanie zdjęć oraz filmów. Szybko zdobyła sobie popularność nie tylko wśród miłośników cyfrowych rozgrywek.

Seamonkey

SeaMonkey to zestaw aplikacji internetowych, wśród których znajdziemy klienta czatów IRC. Większość narzędzi działa na tych samych silnikach, które napędzają Firefoxa oraz Thunderbird.

ICQ

ICQ to komunikator internetowy oferujący funkcje niezbędne do prowadzenia internetowych rozmów (czyli przede wszystkim: wysyłanie komunikatów IM, SMSów oraz chat). Aplikacja posiada nowoczesny interfejs, w którym można dowolnie konfigurować skróty i umieszczać swoje ulubione odniesienia. Program posiada również okno wiadomości, które znacznie rozszerza funkcjonalność aplikacji (można dołączać swoje zdjęcia, wysyłać e-kartki).

Instantbird

Instantbird to multikomunikator internetowy bazujący na XULRunnerze firmy Mozilla i opensourcowej bibliotece libpurple stworzonej przez deweloperów Pidgina. Korzystając z Instantbirda możesz rozmawiać ze wszystkimi znajomymi przez jedną aplikację - wspierane są sieci takie, jak Gadu-Gadu, AIM, Yahoo, MSN, Google Talk, Facebook oraz nawet Twitter!

TeamSpeak

TeamSpeak to komunikator VoIP, który znany jest z tego, że doskonale sprawdza się w przypadku rozmów głosowych poprzez sieć LAN i Internet, zarówno zwykłych, jak i grupowych, będących czymś na kształt głosowego czatu, a nawet do porozumiewania się w grach z innymi graczami.

Mumble

Mumble wieloplatformowy głosowy komunikator internetowy, dedykowany przede wszystkim dla graczy. Znajdzie on zastosowanie w wielu grach MMO i rozgrywkach sieciowych w takich tytułach jak np. Borderlands czy Battlefield. Można go także używać do codziennej komunikacji. Aplikacja posiada otwarty kod źródłowy, dzięki czemu każdy użytkownik może wprowadzać w nim swoje zmiany i poprawki

QIP 2012

QIP 2012 to wolna od reklam, rosyjska alternatywa dla ICQ i niesie ze sobą wszystkie zwykłe możliwości komunikatora.