Program do nagrywania ekranu - kiedy będzie potrzebny?

Konieczność nagrywania tego, co dzieje się na ekranie, jest przydatna w wielu sytuacjach. Używając takiego programu można stworzyć poradnik, pokazujący krok po kroku używanie aplikacji, strony internetowej, posłuży do stworzenia szkolenia lub instrukcji, a jeśli masz swój kanał na YouTube i zamieszczasz tam klipy, możesz zapisywać je i obrabiać przed wrzuceniem lub prowadzić transmisje na żywo. Zapotrzebowanie na tego typu programy jest spore, dlatego obecnie na rynku mamy kilkadziesiąt aplikacji tego typu. Które z nich wybrać? Nasz ranking ułatwi Ci to zadanie.

Stawialiśmy przede wszystkim na dwa aspekty: łatwość obsługi oraz funkcjonalność. Wszystkie znajdujące się w rankingu programy mogą pochwalić bardzo przemyślanymi rozwiązaniami w obu względach, dzięki czemu korzystanie z nich to prawdziwa przyjemność. Ranking obejmuje wyłącznie płatne aplikacje - z których większość ma edycje testowe lub demo, pozwalające sprawdzić możliwości przed zakupem. Dlaczego tylko płatne? Ponieważ większość z nich dopiero w tej wersji pokazuje swoje pełne możliwości.

VideoProc

Foto: H Tur/PC World

VideoProc to program "cztery w jednym". Można nim montować klipy wideo, konwertować płyty DVD do formy cyfrowej, pobierać klipy z sieci oraz zapisywać to, co dzieje się na ekranie. Co jest specyficzne dla VideoProc, to zastąpienie osi czasu innym rozwiązaniem - umieszczamy w oknie roboczym wszystkie pliki, które mają złożyć się na finalny film (w wersji darmowej jest on ograniczony do 5 minut). Pliki te należy umieszczać w kolejności takiej, w jakiej mają występować. Można to zrobić na dwa sposoby - albo dodawać je pojedynczo, albo dodać folder, w którym się znajdują. Jednak uwaga - w przypadku folderu zostaną dodane wszystkie się w nim znajdujące i ułożone w kolejności alfabetycznej. Można w każdej chwili przesuwać za pomocą strzałek, ustawiając w pożądanej kolejności.

Mirillis Action!

Foto: Mirillis

Mirillis Action! posiada nowoczesny i niezwykle intuicyjny interfejs programu, który umożliwia szybkie i łatwe nagrywanie pulpitu, gier, muzyki i wszystkiego co widać i słychać na komputerze wraz z kamerą i komentarzem głosowym. Szybkie przeglądanie i usuwanie wybranych nagrań, pomiarów wydajności, tworzenie zrzutów ekranu oraz możliwość rysowania i dodawania opisów w czasie rzeczywistym jest kolejną zaletą programu, który sprawdza się jako doskonałe rozwiązanie do tworzenia filmów instruktażowych oraz relacji z gier. Wbudowany w interfejs programu menadżer kont pozwala szybko zalogować się do popularnych portali, takich jak Twitch, YouTube, Facebook i rozpocząć transmisję na żywo już w kilka sekund od startu.

Camtasia Studio

Foto: Camtasia Studio

Camtasia Studio to bardzo dobry program do wykonywania takich czynności jak zrzuty ekranu czy też nagrywanie na żywo tego, co dzieje się na ekranie monitora. Przyda się to do profesjonalnych zastosowań, jak na przykład tworzenie materiałów wideo do szkoleń, prezentacji oprogramowania czy też produktów. Otrzymujemy tu także zestaw narzędzi edycyjnych, pozwalających na przycinanie klipów, łączenie ich ze sobą, dodawanie tekstu i grafik, efektownych przejść i innych "upiększaczy". Kolejną ważną funkcją jest możliwość zapisania tak stworzonego pokazu w popularnych formatach multimedialnych, jak .avi, .wmv, a także pod postać pliku flash - .swf. Zaletą jest wygodny w obsłudze interfejs użytkownika - dzięki temu nawet początkujący nie powinni mieć problemów z osiągnięciem zadowalającego efektu.

Icecream Screen Recorder

Foto: Icecream Screen Recorder

Icecream Screen Recorder to aplikacja do nagrywania ekranu. Pozwala na zapisywanie tego, co dzieje się na całym lub też w wyznaczonym obszarze. Jest bardzo prosta i intuicyjna w obsłudze, a w dodatku ma polską wersję językową, dzięki czemu nikt nie powinien mieć problemów z jego obsługą. Doskonale nadaje się do nagrywania gier, rozmów wideo (np. przez Skype), webinariów, itp. Podczas nagrywania można przybliżać wybrane obszary ekranu.

Bandicam

Bandicam to niewielki program do nagrywania ekranu w systemie Windows, który może przechwycić wszystko z ekranu Twojego komputera w wysokiej rozdzielczości. Możliwe jest również nagrywanie wybranych obszarów na ekranie komputera lub gry, która korzysta z technologii graficznej DirectX/OpenGL/Vulkan. Bandicam umożliwia przechwycenie gry przy wysokim stopniu kompresji, jednocześnie zachowując jakość filmu zbliżoną do oryginalnego obrazu, i zapewnia wydajność o wiele lepszą od innych programów do nagrywania, które oferują podobne funkcje. Pozwala na nagrywanie różnych gier 2D/3D za pomocą wideo 4k UHD i przechwytywanie obrazu do 144 FPS. Możliwe jest również nagrywanie z zewnętrznych urządzeń wideo, na przykład z kamery, Xbox/PlayStation, smartfona, IPTV itp.

Foto: Bandicam

Movavi Screen Capture Studio

Foto: Movavi

Movavi Screen Capture Studio to zbiór narzędzi do nagrywania tego, co dzieje się na ekranie. Podczas gdy większość programów do nagrywania specjalizuje się w jednej z opcji tworzenia screencastów lub przechwytywania gier, produkt Movavi posiada obie te opcje. Dodatkowo pozwoli Ci na nagranie filmiku odtwarzanego w Internecie. A każda z funkcji jest doskonale przystosowana do potrzeb użytkowników w zakresie nagrywania i edytowania plików. Niezależnie od tego czy udoskonalasz nagranie, dodajesz efekty specjalne, czy nakładasz napisy i ścieżkę dźwiękową, dzięki olbrzymim możliwościom edytowania, program pomoże Ci przekształcić Twój materiał filmowy w wysokiej klasy film instruktażowy. Edytuj screencasty na wielościeżkowej osi czasu, poprawiaj jakość przy użyciu różnych filtrów i stosuj efekty dla wywołania większego wrażenia.

OBS Studio

Fot. OBS

OBS Studio czyli Open Broadcaster Software Studio to darmowe oprogramowanie do nagrywania materiałów wideo oraz streamowania ich w sieci. Udostępniane jest za darmo na licencji open source. Wśród funkcji znajdziemy nagrywanie w czasie rzeczywistym, tworzenie scen na podstawie obrazu w wielu źródeł - od przeglądarek po kamerki internetowe - intuicyjny mikser audio wraz z wieloma praktycznymi filtrami (np. redukcji szumu tła), a także konfigurowalny interfejs. OBS Studio daje dużą swobodę twórczą - można układać sceny w dowolnej kolejności, wprowadzać przejścia i dodawać rozmaite efekty. Oprogramowanie dostępne jest dla systemów Windows, macOS oraz Linux.