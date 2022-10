Spis treści

Thunderbird – najlepszy darmowy klient pocztowy

Thunderbird, dawniej rozwijany przez Mozillę, to darmowy, ale bardzo rozbudowany program pocztowy na systemy Windows, Linux i macOS. W swojej klasie nie ma konkurentów. Dzięki aplikacji można wskazać, gdzie poczta ma być przechowywana na lokalnym komputerze, zaplanować tworzenie kopii zapasowych i zarządzać ustawieniami serwera. Thunderbird zapewnia również pewne funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie typu end-to-end, których nie można znaleźć w innych programach pocztowych. Ponieważ Thunderbird należy do oprogramowania open source, zawiera wiele dodatków tworzonych przez wolną społeczność programistów, które zwiększają możliwości aplikacji i poprawiają wrażenia z obsługi.

Jak na aplikację pocztową dla systemu Windows, Thunderbird nie ma najnowocześniejszego interfejsu użytkownika — jest on wzorowany na przeglądarce Mozilli, Firefoksie, i używa systemu kart. Aplikacja ma jednak wiele opcji dostosowujących wygląd. Aby je zobaczyć, kliknij menu typu hamburger, które znajdziesz w prawym górnym rogu. Stamtąd będziesz mógł dostosować wygląd aplikacji, wybrać ustawienia prywatności i kontrolować podstawowe funkcje, takie jak opcje tworzenia wiadomości e-mail. Wygląd programu zmienisz dzięki motywom takim jak Suave, Dark Fox czy Two Little Birds.

Rozszerzenia Thunderbirda znajdziesz w menu pod pozycją Dodatki i motywy. Można za ich pomocą dostosować aplikację do swoich potrzeb. Na przykład Quicktext pozwoli stworzyć szablony e-maili do szybkich odpowiedzi. Są też dodatki służące do konfigurowania opóźnionego lub regularnego wysyłania wiadomości.

Microsoft Outlook – program pocztowy dostarczany z pakietem Microsoft 365

Microsoft Outlook to zaawansowana platforma z wieloma przydatnymi funkcjami, ale stosunkowo łatwa w użyciu. Program od lat 90. święci triumfy przede wszystkim jako popularny klient pocztowy dla małych i średnich firm. W połączeniu z Microsoft 365 – pakietem kilkudziesięciu aplikacji biurowych, w tym między innymi Wordem, Excelem i Power Pointem – tworzy uniwersalny zestaw do prowadzenia biznesu. Outlook doskonale sprawdza się w firmach, ponieważ nie wymaga prawie żadnych czynności poza instalacją i początkową konfiguracją kont.

Po pobraniu wejdź w Plik > Informacje > Opcje, aby uzyskać dostęp do ustawień. Z tego poziomu możesz swobodnie organizować wszystkie funkcje interfejsu użytkownika. Obejmuje to dostosowywanie górnego poziomego menu (wstążki), które zawiera wszystkie polecenia do wykonywania zadań. Możesz tu dodać lub usunąć dowolną z setek opcji, aby później uzyskać do nich szybki dostęp na podstawie swoich preferencji.

W Outlooku znajdziesz również gotowe szablony, wbudowane dyktowanie wiadomości, odczytywanie tekstu na głos oraz zasady zarządzania wiadomościami e-mail ze słowami kluczowymi, flagami, nazwą nadawcy, polem do/z i nie tylko. Do programu można też doinstalować wiele dodatków, także innych firm, które poprawią jeszcze komfort użytkowania.

eM Client – program, który łatwo dopasujesz do swoich potrzeb

eM Client, fot. wł.

Interfejs aplikacji eM Client jest intuicyjny i nowoczesny, dzięki czemu jest to program wygodny i przyjemny w użytkowaniu. Na dodatek do eM Clienta dołączono aż kilkadziesiąt różnych motywów, które pozwalają na niemal dowolne spersonalizowanie aplikacji.

Układ okien programu można łatwo przełączać w Menu > Widok > Układ. Wszystkie najważniejsze czynności, jakie wykonuje się w kliencie pocztowym, czyli odpowiadanie, przesyłanie dalej czy usuwanie wiadomości wykonamy z poziomu górnego menu. Te same polecenia oraz wiele innych wykonamy po kliknięciu prawym przyciskiem na każdą z wiadomości.

Aby zmodyfikować wygląd interfejsu eM Clienta, należy przejść do Menu > Ustawienia > Wygląd > Kompozycje. Po prawej stronie ujrzymy listę motywów, które można dowolnie modyfikować w Edytorze kompozycji. W prosty sposób zmienimy tam wiele elementów interfejsu aplikacji – na przykład wygląd przycisków, pasków postępu i wielu innych.

Ważną częścią okna aplikacji jest boczny pasek, w którym znajdziemy między innymi kontakty, czat, kalendarz i plan dnia. Te elementy można usuwać lub zmieniać ich pozycję. eM Client został niedawno zintegrowany z aplikacjami spotkań wideo – między innymi Webex, Zoom i Microsoft Teams. Aplikację zintegrowano także z komunikatorami Google Talk i Jabber. W eM Client można wysyłać wiele wiadomości o tej samej treści za pomocą szablonów. Umożliwia to funkcja Szybki tekst, dzięki której można wypełniać e-maile tekstem za pomocą jednego kliknięcia.

eM Client jest darmowy dla dwóch kont pocztowych. Powyżej tej liczby należy zapłacić jednorazowo 50 USD za wersję Pro, która nie ma żadnych ograniczeń.

The Bat! – najbezpieczniejszy klient pocztowy dla Windows?

The Bat!, fot. wł.

Jeżeli szukacie bardzo bezpiecznego klienta pocztowego dla Windows, to The Bat! będzie dobrym wyborem. Aplikacja skutecznie chroni przesyłane treści, a także pomaga zwiększyć wydajność pracy. Więcej funkcji niż w The Bat! znajdziecie tylko w Outlooku, dlatego zapoznanie się z tym programem wymaga sporo czasu. Na szczęście twórcy aplikacji zadbali o to, żeby podstawowe funkcje były dostępne intuicyjnie. Zaliczyć można do nich między innymi zarządzanie filtrami, folderami i różnymi regułami. Z trudniejszymi sprawami zawsze można zwrócić się do działu wsparcia i forum The Bat!

Aplikacja oferuje „szyfrowanie w locie”, do którego musimy skonfigurować hasło główne. Można zrobić to przy pierwszym uruchomieniu programu. Dzięki szyfrowaniu wszystkie dane, którymi zarządza The Bat! – wiadomości, kontakty, konfiguracja – będą przekazywane i przechowywane w postaci zaszyfrowanej. W ramach zabezpieczeń program zawsze ostrzega przed załącznikami o podwójnych rozszerzeniach takich jak „jpg.exe”, a pliku wykonywalnego nie uruchomimy z poziomu aplikacji. Program pozwala też na dodawanie wtyczek antywirusowych i antyspamowych pochodzących od firm zewnętrznych.

The Bat! pod względem użyteczności przypomina Thunderbirda, ale jest bardziej elastyczny w zarządzaniu wyglądem. Motyw można zmienić na jasny lub ciemny, dostosować menu i pasek narzędzi. W aplikacji łatwo też jest dostosowywać formę wiadomości, czyli między innymi ich czcionkę i tło oraz inne elementy. Można to zrobić po kliknięciu prawym przyciskiem w polu edytora treści i wybraniu opcji „Konfiguracja”.

Spike – wszechstronny klient pocztowy na komputery i urządzenia mobilne

Spike, aplikacja WWW. Fot. wł.

Spike jest uniwersalnym klientem poczty internetowej, który występuje w wersjach na systemy Windows, Mac, Android i iOS. Dla użytkowników, którzy niezbyt chętnie instalują nowe programy na swoich urządzeniach, deweloperzy Spike przewidzieli aplikację w formie strony WWW.

Twórcy programu twierdzą, że Spike jest pierwszym klientem poczty e-mail, który wyświetla wiadomości w trybie „konwersacyjnym”, czyli w czasie rzeczywistym w tak zwanych "dymkach". Ten tryb idealnie nadaje się do krótkich wiadomości tekstowych, które zazwyczaj wymieniamy z bliskimi znajomymi lub członkami rodziny.

Klienta Spike możemy bezpłatnie używać do użytku osobistego przy nieograniczonej liczbie kont pocztowych. Użytkownicy biznesowi są zobowiązani do uiszczenia niewielkiej opłaty. Program w wersji dla firm umożliwia prowadzenie spotkań głosowych i wideo.

Jak wybrać najlepszy dla siebie program pocztowy?

Chociaż wciąż przybywa sposobów komunikacji elektronicznej, e-mail to nadal główny sposób kontaktu dla wielu ludzi i firm. Program pocztowy można szybko zainstalować w każdym systemie operacyjnym i na każdym urządzeniu mobilnym lub komputerze. Jednak wybór najlepszego klienta mailowego nie jest łatwy ze względu na duży wybór produktów i mnogość ich funkcji. Zwłaszcza osoby nieobeznane z tą technologią i rynkiem aplikacji pocztowych mogą mieć pewne trudności z wyborem odpowiedniego dla siebie rozwiązania.

Pocieszające jest to, że wiele programów pocztowych jest darmowych i w związku z tym, nie ma żadnych przeszkód, aby je bez ryzyka przetestować. Warto jednak pamiętać, że darmowe programy często nie posiadają tylu zalet, co programy płatne. Użytkownicy mają też różne preferencje, jeżeli chodzi o cechy aplikacji – niektórzy wybierają je pod kątem bezpieczeństwa, inni ze względu na użyteczność, a jeszcze inni z powodu bogatych możliwości dostosowywania i konfiguracji.

Przetestowaliśmy wiele programów pocztowych na system Windows, Linux i macOS, a w tym zestawieniu prezentujemy cztery, naszym zdaniem, najlepsze z nich. Kryteria, jakie zastosowaliśmy to między innymi bezpieczeństwo, cena, rodzaje subskrypcji, użyteczność i możliwości personalizacji interfejsu. Mamy nadzieję, że ten zbiór pomoże Wam w wyborze programu pocztowego najbardziej dopasowanego do Waszych potrzeb.