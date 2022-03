Spis treści

BenQ W2700

BenQ W2700 to projektor 4K, w którym zastosowano technologię CinematicColor. Ma to zapewniać superszeroką przestrzeń barw zgodną z normą branżową DCI-P3. Autorska technologia BenQ Enhanced Color Mapping wykonuje precyzyjne odwzorowanie kolorów, aby dać efekty wizualne z idealnie realistycznymi kolorami. Wykorzystując specjalne instrumenty i oprogramowanie, W2700 jest testowany i dostosowywany do precyzyjnej temperatury barwowej D65, gamma, poziomu czerni, poziomu bieli, neutralnej szarości, śledzenia kolorów RGBCMY, barwy, nasycenia, jasności i mocy wyjściowej na podstawie ITU-R Rec.709.

BenQ W2700 osiąga jasność 2000 lumenów przy współczynniku kontrastu 30 000:1. Korzysta do tego z lampy o mocy 245W‎.

Epson EH-TW7100

Epson EH-TW7100 to projektor 4K, który pozwala na wyświetlanie treści na dużym ekranie z wysokim współczynnikiem kontrastu. Ekranie może mieć przekątną do 500 cali, a wyrównanie obrazu jest łatwe dzięki zastosowaniu funkcji przesunięcia obiektywu, zoomu optycznego i korekcji geometrii obrazu. Projektor oferuje łatwą konfigurację oraz możliwość przesyłania do niego strumieniowo treści i odtwarzania dźwięku przy użyciu wbudowanych głośników 10W lub interfejsu Bluetooth. Jest to model 3LCD. Dzięki jednakowo wysokiemu natężeniu światła białego i barwnego (maksymalnie 3000 lumenów) możliwe jest uzyskanie wysokiej jasności i intensywnych kolorów. Wysoki współczynnik kontrastu to 100 000:1 zapewnia głębokie czernie i wyraźne cienie, a interpolacja klatek gwarantuje ostrzejszy obraz podczas scen akcji.

Producent podaje, że zastosowana lampa pozwoli na 7 lat użytkowania projektora Epson EH-TW7100 bez konieczności jej wymiany. Źródłem światła jest lampa UHE o mocy 250W.

ACER H6815BD

ACER H6815BD to projektor o jasności 4000 lumenów ANSI, obsługujący tryb HDR10. Większy poziom kontrastu czerni i bieli jest możliwy dzięki zastosowaniu mapowania i dekodowania „scalar chip”. Przy FHD 1080p częstotliwość odświeżania wynosi imponujące 240 Hz. W każdym trybie opóźnienia to zaledwie 8,4 ms. Dzięki korekcji 4-narożnikowej łatwo i szybko można skorygować zniekształcenia w każdym rogu. Natywny współczynnik obrazu to 16:9, a kontrast wynosi 10 000:1. Specjalnie dla miłośników sportu wprowadzono tu tryb piłkarski - wszystkie kolory zostają wzmocnione, aby dynamiczne akcje prezentowała się maksymalnie realistycznie. Kolejna zaleta to obsługa Blu-ray 3D.

ACER H6815BD korzysta z lampy o mocy 240 W. Urządzenie dysponuje jednym głośnikiem o mocy 3 W, dlatego będzie do niego potrzebny głośnik zewnętrzny.

BenQ TK700STi

BenQ TK700STi reklamowany jest przez producenta jako "pierwszy na świecie projektor gamingowy 4K HDR z input lag 16ms w [email protected]". Oznacza to, że niskie opóźnienie wejściowe 16 ms nie wpływa negatywnie na obraz 4K. Projektor obsługuje HDR w dowolnym ustawieniu, nawet w jasnych pomieszczeniach. Uniwersalna łączność Dual HDMI 2.0 i zaawansowane sterowanie AV pozwalają cieszyć się konsolami do gier, odtwarzaczami strumieniowymi, Blu-ray i tym podobnymi urządzeniami. TK700STi zapewnia również epicką jakość dźwięku w trybach Kino, Muzyka, Sport i Gra. Wbudowane głośniki o mocy 5 W powinny zapewniać świetne wrażenia audio.

BenQ TK700STi może pochwalić się jasnością 3000 ANSI (lumenów), współczynnikiem kontrastu (FOFO) 10 000:1 oraz współczynnikiem proporcji do16:9. Źródłem światła jest lampa 240W.

Projektor 4K - dlaczego warto o nim pomyśleć?

Co różni projektor 4K od dużego telewizora oferującego obraz w tej rozdzielczości? Przede wszystkim wygoda użytkowania. Telewizor od 50" wzwyż to spore urządzenie, wymagające dużej przestrzeni. Projektor ma jakieś 20% jego wymiarów, a umożliwia nie tylko wyświetlenie obrazu o takiej samej rozdzielczości i jakości, ale również zrobienie tego gdziekolwiek. Wystarczy kawałek ściany i już masz kino domowe. W dodatku wielkość "ekranu" możesz zmieniać, dopasowując go nie tylko do dostępnej przestrzeni, ale i własnych preferencji.

Rozdzielczość 4K to w chwili obecnej szczytowe osiągnięcie - choć jest już 8K, to po prostu nasz wzrok w praktyce nie dostrzeże różnic między tymi rozdzielczościami. Jednak istotne jest to, jak dany projektor emituje obraz, a także jakie wspiera technologie. Zalecamy modele mające obsługę HDR (high dynamic range) oraz wsparcie dla technologii skalowania obrazu, jak XPR. Tu od razu warto zauważyć, że na skutek komplikacji technicznych projektorom trudno obsłużyć w pełni HDR, dlatego niekoniecznie model pozbawiony tej funkcji będzie zły. Te, które ją mają, mogą być oznaczone jako obsługujące HDR lub HDR10 (ta opcja jest wspierana przez większość serwisów streamingowych z Netflixem na czele). Co więcej - niektóre mają jeszcze oznaczenie HLG HDR. Jest to wsparcie dla Hybrid Log Gamma - obraz w jakości SDR jest skalowany tak, aby być jak najbliższej HDR. Z technologii tej korzysta m.in. YouTube.

DLP czy 3LCD?

Która z tych trzech technik projekcji będzie lepsza? Obecnie najpowszechniej spotyka się 3LCD - pozwala ona na wierne, żywe barwy, a natężenie światła w bieli i kolorze ma taka samą wartość. Przebija DLP pod względem jasności, jednak przy czerni sprawdza się gorzej. Zalety 3LCD to niskie zużycie energii oraz mniejsze zmęczenie oczu przy dłuższych seansach. Ciekawostka - projektory tego typu polecane są do zastosowań specjalistycznych, m.in. w medycynie i inżynierii, ponieważ pozwalają na osiągnięcie perfekcyjnej jakości obrazu, na którym widać każdy szczegół.

DLP to z kolei możliwość stosowania nie tylko klasycznych lamp, ale również LED i lasera, dzięki czemu masz pewność, że projektor nie będzie wymagać wymiany źródła światła przez... praktycznie długie lata. Ta technologia umożliwia wysoki kontrast i wydobywa z ciemnych obszarów obrazu detale. Tego typu modele są również energooszczędne. Który zatem projektor wybrać? Na to nie ma uniwersalnej odpowiedzi, gdyż zależy to m.in. od posiadanego budżetu oraz planowanych zastosowań. Można jednak założyć, że LCD sprawdzi się do prezentacji w biurach i firmach, a 3LCD lepiej wypadnie przy domowej rozrywce oraz we wspomnianych zastosowaniach specjalistycznych.