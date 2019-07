Najlepsze przeglądarki internetowe dla iPhone'a 2019

Firefox Focus nie posiada większości funkcji, ale wzorowo dba o bezpieczeństwo i prywatność użytkownika.

Cena: Darmowa

Zalety: Blokuje reklamy, dane analityczne i śledzące, dzięki czemu Firefox Focus to jedna z najbardziej bezpiecznych przeglądarek na iOS. Na dodatek jest bardzo prosta w obsłudze

Wady: Bardzo podstawowa funkcjonalność, brak zaawansowanych funkcji.

Firefox Focus jest przeglądarką, która na pierwszym miejscu stawia prywatność swoich użytkowników. Oprogramowanie potrafi zablokować reklamy oraz szereg algorytmów śledzących użytkownika i zbierających o nim dane.

Niestety, ale Firefox posiada znaczne ograniczenia. Brakuje historii, menu, a nawet zakładek. To poważne wady, ale jeżeli bezpieczeństwo i prywatność są priorytetowe to Firefox Focus jest odpowiednim wyborem. To właśnie dlatego Focus trafił do naszego rankingu.

Jeżeli Firefox Focus jest zbyt ubogi w App Store dostępna jest także klasyczna wersja Firefox'a, która posiada znacznie większą ilość funkcji i mnóstwo dodatków.

Firefox Focus - pełna recenzja »