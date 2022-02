Najlepsze radia z Android Auto i Apple CarPlay [RANKING 2022]

Spis treści

Producenci nowych samochodów kuszą klientów rozbudowanymi systemem infotaiment z wbudowaną obsługą Androida Auto oraz Apple CarPlay. Niestety używany samochód z obsługą tych systemów to wydatek minimum 30-35 tysięcy złotych. Nie każdy klient chce wydawać tyle pieniędzy lub zmieniać samochód, aby skorzystać z Android Auto lub Apple CarPlay. W Polsce średnia wieku aut osobowych w 2021 roku wynosiła 12,2 lat. Oznacza to, że przeciętnie jeździmy autami z lat 2008-2012. Mowa zatem o niezbyt starych samochodach, które nadal są niezawodne i bezpieczne. Z drugiej strony odstają już od nowszych modeli w kwestii obsługi multimediów.

Android Auto i Apple CarPlay to technologie, które ułatwiają życie fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na szczęście, aby skorzystać z nowych funkcji takich jak Android Auto czy Apple CarPlay wcale nie trzeba kupować nowego samochodu. Na rynku znajdziemy sporą liczbę stacji multimedialnych renomowanych producentów z obsługą systemów Android Auto oraz Apple CarPlay. Dodatkowo radia te pozwalają podłączyć kamerę cofania i wiele dodatkowych elementów. Możemy skorzystać również z zestawu głośnomówiącego Bluetooth oraz nawigacji.

Jeżeli posiadasz auto, które pozwala na montaż stacji multimedialnej 2 DIN z wykorzystaniem dodatkowych adapterów lub dedykowanego miejsca w konsoli środkowej wystarczy, że kupisz odpowiednią stację multimedialną.

W dzisiejszym rankingu przedstawiamy najlepsze stacje multimedialne z obsługą Android Auto i Apple CarPlay produkowane przez renomowanych producentów. Modele te pozwolą znacząco zaktualizować możliwości multimedialne Twojego auta za ułamek ceny nowego pojazdu.

Poniżej znajdziesz najlepsze stacje multimedialne z Android Auto i Apple CarPlay, które możesz kupić w 2022 roku.

Pioneer SPH - DA160DAB

Pioneer SPH - DA160DAB

Pioneer SPH - DA160DAB to przystępna cenowo stacja multimedialna wyposażona w 6,8-calowy ekran pojemnościowy z pięcioma przyciskami dotykowymi. Urządzenie nie posiada wbudowanego napędu CD. Zamiast niego otrzymujemy rozbudowany system multimedialny z przewodową obsługą Android Auto i Apple CarPlay. Na pokładzie znajdziemy również mirroring obrazu z urządzeń z Androidem, zestaw głośnomówiący Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem oraz obsługę radia cyfrowego DAB.

Zestaw multimedialny Pioneer to jednostka 2 DIN pozwala na strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth. Radio posiada 13-pasmowy korektor dźwięku, oraz możliwość wgrania własnej tapety. W zestawie otrzymamy przewód USB o długości 1,5 m do swobodnego wyprowadzenia z deski rozdzielczej. Menu niestety jest jedynie w języku angielskim.

Sony XAV-AX3005 DAB

Sony XAV-AX3005 DAB

Sony XAV-AX3005 DAB to jeden z bardziej rozbudowanych, a jednocześnie przystępnych cenowo zestawów. Urządzenie wyposażono w bezramkowy ekran oraz fizyczne przyciski do obsługi podstawowych funkcji. Na pokładzie znajdziemy pełne wsparcie dla Android Auto i Apple CarPlay. Radio posiada obsługę asystentów głosowych oraz radia cyfrowego DAB. Na pokładzie znajdziemy pojemnościowy ekran o przekątnej 6,95-cala.

Radio posiada wzmacniacz 4x 55 W, 10-cio zakresowy equalizer oraz technologie firmy Sony do poprawy jakości dźwięku. Radio niestety nie posiada menu w języku polskim. W zestawie znajdziemy zewnętrzny mikrofon.

Pioneer AVH-Z7200DAB

Pioneer AVH-Z7200DAB

Pioneer AVH-Z7200DAB to stacja multimedialna z Android Auto i Apple CarPlay, którą zamontujemy w 1-DINowym miejscu. To gratka dla posiadaczy starszych urządzeń. Jednostka centralna posiada wysuwany ekran. Z tego powodu należy upewnić się, że nie zasłoni on przycisków lub otworów wentylacyjnych w desce rozdzielczej naszego pojazdu.

Stacja multimedialna posiada sporo przycisków fizycznych, które służą do obsługi najważniejszych funkcji. Wysuwany ekran ma przekątną aż 7 cali. Producent umożliwia regulację kąta nachylenia oraz długości wysunięcia. Urządzenie obsługuje radio DAB i posiada wbudowany zestaw głośnomówiący Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem.

Pioneer AVH-Z7200DAB umożliwia podłączenie zewnętrznej kamery cofania. Niestety radio nie posiada menu w języku polskim.

Pioneer SPH-DA230DAB

Pioneer SPH-DA230DAB

Pioneer SPH-DA230DAB to kolejne radio 2-DIN z Android Auto i Apple CarPlay. Tym razem mowa o konstrukcji wyposażonej w fizyczne przyciski do obsługi najważniejszych funkcji oraz oporowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 7-cali. Na pokładzie znajdziemy tuner DAB+ z funkcją cofania się w czasie. Nie zabrakło zewnętrznego mikrofonu i zestawu głośnomówiącego Bluetooth. Radio współpracuje z aplikacją AppRadio dostępną na urządzenia mobilne z Androidem i iOS.

Na pokładzie znajdziemy 13-pasmowy korektor dźwięku oraz opcję zmiany podświetlenia kolorów. Można skorzystać również ze strumieniowego przesyłania muzyki z wykorzystaniem Bluetooth. Radio nie posiada języka polskiego.

Aktualne ceny w sklepach Radioodtwarzacz Pioneer SPH-DA230DAB 2-DIN 4X50 W 1 817 zł

Sony XAV-AX1000

Sony XAV-AX1000

Sony XAV-AX1000 to najtańsze radio z obsługą Apple CarPlay. Warto podkreślić jednak, że na pokładzie nie znajdziemy Android Auto. Propozycję od Sony kupimy za około 1000 zł. Radio posiada port USB na przednim panelu, co może powodować niedogodności w łączeniu z telefonem. Na panelu przednim znajdziemy również pokrętło do regulacji głośności oraz włącznik. Nie zabrakło również gniazda AUX.

Stacja multimedialna posiada ekran o przekątnej 6,2-cala. Urządzenie jest kompatybilne z zewnętrznymi kamerami cofania.

Radio posiada zestaw głośnomówiący Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem. Moc wyjściowa 4x 55 W. Na pokładzie autorska technologia Extra Bass oraz 10-pasmowy equalizer.

Pioneer SPH-8TAB-BT

Pioneer SPH-8TAB-BT

Na koniec przygotowaliśmy bardzo nietypową, ale ciekawą propozycje, która na dodatek nie jest droga. Pioneer SPH-8TAB-BT to z pozoru normalna stacja bazowa 2-DIN. W praktyce składa się ona jednak z dwóch części - jednostki centralnej montowanej w aucie oraz tabletu, który wpinany jest do stacji dokującej. Tablet to 8-calowe urządzenie wyposażone w Androida 9.0 z dostępem do usług Google. Urządzenie ma 2 GB RAMu i 16 GB wbudowanej pamięci masowej. Możemy je wykorzystać do przeglądania internetu lub puszczania bajek dzieciom. Co istotne po wypięciu ze stacji dokującej nadal możemy słuchać muzyki w samochodzie poprzez streaming Bluetooth.

Pioneer SPH-8TAB-BT posiada wbudowany system operacyjny, który aktywuje się po połączeniu tabletu ze stacją dokującą. Tablet z 8-calowym ekranem pozwala na wyświetlanie Android Auto i Apple CarPlay. Obsługuje również radio, zestaw głośnomówiący Bluetooth, a także ma możliwość przekazywania obrazu z kamery cofania.

W zestawie znajdziemy niezbędne elementy montażowe oraz zewnętrzny mikrofon.