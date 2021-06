Spis treści

Czym jest router na kartę SIM?

Głównym zadaniem routera jest rozdzielenie sygnału pomiędzy urządzeniami znajdującymi się w sieci lokalnej. W przypadku routerów na kartę SIM, różnią się one od zwykłych tym, że mają dodatkowy slot na kartę SIM operatora komórkowego. Dzięki niej router nie musi polegać na modemie, światłowodzie lub kablu telefonicznym, by połączyć się z internetem. Kolejną zaletą jest to, że taki router może być z przenoszony z miejsca na miejsce, a jego jedynym ograniczeniem będzie siła sygnału sieci komórkowej oraz długość życia baterii.

Jak wybrać router na kartę SIM?

Wybierając dobry router na kartę SIM, powinniśmy zwracać uwagę na podobne kryteria techniczne jak w przypadku zwykłych routerów. Najważniejszymi parametrem urządzenia są obsługiwane przez niego standardy sieci bezprzewodowej Wi-Fi, wpływające na szybkość transmisji danych i stabilność połączenia.

Jak kupować router bezprzewodowy

Jeśli wybieramy router do użytku domowego, warto też zadbać o to, by posiadał on również co najmniej kilka standardowych gniazd LAN, zapewniających stabilne połączenie kablowe niezależne od sieci Wi-Fi. Mile widziane jest także złącze WAN, dające możliwość podłączenia urządzenia do sieci naziemnej (światłowód, połączenia DSL). Niektóre routery potrafią automatycznie przełączać się pomiędzy dostępnymi sieciami, co jest idealnym rozwiązaniem, gdy internet mobilny pełni w domu rolę rozwiązania awaryjnego. W większych budynkach przyda się router z co najmniej jedną anteną, by zwiększyć zasięg sygnału Wi-Fi.

Jeśli natomiast często podróżujesz i potrzebujesz kompaktowego urządzenia, nie musi ono posiadać gniazd LAN. Prawie wszystkie routery tego typu zasilane są przez standardowe złącza USB. Są one również wyposażone w wewnętrzną baterię, która wystarczy zazwyczaj do kilkunastu godzin nieprzerwanego użytkowania, w zależności od jej pojemności. W razie potrzeby urządzenia te mogą pełnić również rolę powerbanku. Wystarczy włożyć do niego kartę SIM, a wszystkie dodatkowe opcje oraz status urządzenia znajdziemy zazwyczaj w aplikacji mobilnej przygotowanej przez producenta.

