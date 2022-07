Spis treści

ASUS N300 LTE

Router ASUS N300 LTE należy do najnowocześniejszych urządzeń bezprzewodowych w swojej klasie. Po włożeniu karty SIM łączy się z internetem za pośrednictwem sieci 4G LTE. ASUS N300 jest też szybkim access pointem sieci WiFi, dzięki czemu sprawnie umożliwia podłączanie wszelkich urządzeń bezprzewodowych takich jak laptopy, smartfony czy tablety. Do ASUS-a można także podłączyć komputer stacjonarny, ponieważ router jest wyposażony w kablowy port RJ45. ASUS N300 LTE może pobierać dane z sieci LTE z prędkością do 150 Mb/s, a wysyłać do 50 Mb/s. Maksymalna szybkość sieci WiFi tego routera to 300 Mb/s.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 300 Mb/s

Częstotliwość pracy: 2.4 GHz

Wejście na kartę SIM: Tak

Liczba portów LAN: 1

Huawei E5576-320

Huawei E5576-320 spełni wszystkie podstawowe wymagania użytkownika. Ten kompaktowy router waży zaledwie 75 gr. i może obsługiwać, jak podaje producent, 16 urządzeń jednocześnie, a pojemnej baterii na 1500 mAh wystarczy na 6 godzin użytkowania. W razie potrzeby, urządzenie może być również ładowane przez kabel USB, np. od laptopa czy komputera.

Częstotliwość pracy: 2.4 Ghz

Standard WiFi: 802.11n

Maks. prędkość do: 150 Mbps

Złącza: Sim x1, USB x1

Huawei B311-221

W domu i podróży - wszędzie się przyda. Huawei B311 obsługuje do 32 podłączonych urządzeń jednocześnie, a dzięki specjalnej aplikacji Huawei HiLink można zarządzać routerem bezprzewodowo, używając smartfona lub tabletu. Urządzenie posiada złącza LAN i WAN, co niewątpliwie wyróżnia go na tle innych routerów.

Częstotliwość pracy: 2.4 Ghz

Standard WiFi: 802.11n

Maks. prędkość do: 150 Mbps

Złącza: LAN x1, Sim x1, WAN x1

TP-LINK TL-MR6400

Idealny do domowego użytku - łatwa konfiguracja, możliwość zarządzania w aplikacji i przydatne funkcje menu - to wszystko znajdziemy w modelu TL-MR6400. Oprócz portów LAN i możliwości obsługiwania 32 urządzeń jednocześnie, zaletą jest też obecność dwóch anten, które dodatkowo wzmocnią sygnał Wi-Fi.

Częstotliwość pracy: 2.4 Ghz

Standard WiFi: 802.11n

Maks. prędkość do: 300 Mbps

Złącza: LAN x3, Sim x1

TP-LINK Archer MR600

Szybki, prosty, uniwersalny

Korzystając z routera Archer MR600 z łatwością zapewnisz połączenie 3G/4G nawet 64 urządzeniom bezprzewodowym jednocześnie. 4 porty LAN mogą także służyć udostępnianiu połączenia z Internetem urządzeniom przewodowym, na przykład komputerom stacjonarnym. Skonfigurować i następnie zarządzać routerem można w aplikacji Tether, dostępnej urządzeniom zarówno na Android jak i iOS.

Częstotliwość pracy: 2.4/5 Ghz DualBand

Standard WiFi: 802.11ac

Maks. prędkość do: 867 Mbps

Złącza: LAN x4, Sim x1, WAN x1

Czym jest router na kartę SIM?

Głównym zadaniem routera jest rozdzielenie sygnału pomiędzy urządzeniami znajdującymi się w sieci lokalnej. W przypadku routerów na kartę SIM, różnią się one od zwykłych tym, że mają dodatkowy slot na kartę SIM operatora komórkowego. Dzięki niej router nie musi polegać na modemie, światłowodzie lub kablu telefonicznym, by połączyć się z internetem. Kolejną zaletą jest to, że taki router może być z przenoszony z miejsca na miejsce, a jego jedynym ograniczeniem będzie siła sygnału sieci komórkowej oraz długość życia baterii.

Jak wybrać router na kartę SIM?

Wybierając dobry router na kartę SIM, powinniśmy zwracać uwagę na podobne kryteria techniczne jak w przypadku zwykłych routerów. Najważniejszymi parametrem urządzenia są obsługiwane przez niego standardy sieci bezprzewodowej Wi-Fi, wpływające na szybkość transmisji danych i stabilność połączenia.

Jeśli wybieramy router do użytku domowego, warto też zadbać o to, by posiadał on również co najmniej kilka standardowych gniazd LAN, zapewniających stabilne połączenie kablowe niezależne od sieci Wi-Fi. Mile widziane jest także złącze WAN, dające możliwość podłączenia urządzenia do sieci naziemnej (światłowód, połączenia DSL). Niektóre routery potrafią automatycznie przełączać się pomiędzy dostępnymi sieciami, co jest idealnym rozwiązaniem, gdy internet mobilny pełni w domu rolę rozwiązania awaryjnego. W większych budynkach przyda się router z co najmniej jedną anteną, by zwiększyć zasięg sygnału Wi-Fi.

Jeśli natomiast często podróżujesz i potrzebujesz kompaktowego urządzenia, nie musi ono posiadać gniazd LAN. Prawie wszystkie routery tego typu zasilane są przez standardowe złącza USB. Są one również wyposażone w wewnętrzną baterię, która wystarczy zazwyczaj do kilkunastu godzin nieprzerwanego użytkowania, w zależności od jej pojemności. W razie potrzeby urządzenia te mogą pełnić również rolę powerbanku. Wystarczy włożyć do niego kartę SIM, a wszystkie dodatkowe opcje oraz status urządzenia znajdziemy zazwyczaj w aplikacji mobilnej przygotowanej przez producenta.