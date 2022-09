Spis treści

Fujitsu ScanSnap iX1500

Fot.: Fujitsu

ScanSnap IX1500 to propozycja dla biur, firm i instytucji. Umożliwia skanowanie dwustronne, dzięki czemu szybciej można przetworzyć na postać cyfrową większe ilości dokumentów. Postawiono tu na wygodę obsługi, dlatego większość działań wykonywanych jest za pomocą zaledwie jednego dotknięcia 4,3-calowego ekranu. Skaner Fujitsu oferuje maksymalną rozdzielczość optyczną 1200 dpi dla dokumentów monochromatycznych oraz 600 dpi dla kolorowych. Przy 600 dpi szybkość skanowania wynosi 6 stron na minutę, w przypadku monochromatycznych jest to do 30 stron. Obsługuje zarówno standardowe formaty papieru, jak również długie strony, a także najmniejsze formaty, w tym wizytówki. Pracę ułatwiają osobne podajniki dla różnych formatów. W przypadku standardowej wielkości dokumentów pomocą służy podajnik ADF na 50 arkuszy. Ciekawym rozwiązaniem jest prowadnica do rachunków - skraca czas przygotowania do skanowania i można jej wygodnie używać nawet przy zamkniętej pokrywie.

ScanSnap IX1500 posiada w menu liczne opcje, pozwalające na ustalenie zakresu działań - zaczynając od konwersji plików do edytowalnych formatów, kończąc na przesyłaniu skanów do sieci. Wyposażono go w szereg funkcji automatyzacji, które pozwalają mu inteligentnie przystosowywać się do preferencji i potrzeb użytkownika. W oprogramowaniu urządzenia znajduje się 30 wstępnie skonfigurowanych profili, można także dodawać do nich swoje. Łączność przewodowa odbywa się poprzez złącze USB 3.1 Gen1, skaner obsługuje także Wi-Fi. Zabezpieczeniu komunikacji bezprzewodowej służą protokoły WEP (64/128bit), WPA (TKIP/AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TLIP/AES) oraz WPA2-PSK (AES). Dzięki połączeniu Wi-Fi można przesyłać skany do chmury bez korzystania z komputera. Sama jakość skanowania jest optymalizowana przez funkcje oczyszczania, które mają za zadanie eliminować zabrudzenia, dziury, a także inne defekty papieru, aby finalna jakość skanu była najlepsza z możliwych. Ponadto wraz ze skanerem ScanSnap otrzymuje się oprogramowanie ScanSnap Home, które umożliwia dodatkowe operacje, jak np. tworzenia albumów ze zeskanowanych zdjęć.

Podsumowując: Fujitsu ScanSnap iX1500 to bardzo solidny skaner, który znacznie usprawnia i przyśpiesza pracę. Z pewnością będzie dobrą inwestycją do biura lub firmy.

Brother ADS-3600W

Fot.: Brother

Brother ADS-3600W to skaner biurowy, który może obsłużyć duże formaty dokumentów. Wyposażono go w automatyczny podajnik na 50 arkuszy papieru. Obsługuje papier zwykły, cienki, gruby, z recyklingu, wizytówki, a także karty plastikowe (tłoczone do 1,4 mm). Znajdziemy w nim bardzo przydatną funkcję ultradźwiękowego wykrywania pobrania dwóch lub więcej stron jednocześnie. Dzięki zaawansowanemu systemowi rolek prowadzących, urządzenie łatwo wykrywa zacięcia lub braki w podajniku papieru. Kolejną zaletą ADS-3600W jest skanowanie dwustronne, które znacznie przyśpiesza pracę. Warto dodać, że szybkość skanowania kolorowych stron A4 to 50 str./min. Interpolowana rozdzielczość wynosi 1200 x 1200 dpi. Wszystkie ustawienia skanowania łatwo wprowadzić dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu o przekątnej 9,3 cm.

Ponieważ Brother ADS-3600W stawia na wygodę, znajdziemy tu zaawansowane funkcje przetwarzania obrazu, a także sterowniki TWAIN, WIA, ISIS, ICA i SANE. Skaner korzysta z sieci bezprzewodowej, a bezpieczeństwo - ważne również w kontekście RODO - zapewniają mu protokoły SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec. Dodatkowo urządzenie oferuje narzędzie Secure Function Lock - pozwala ono skonfigurować hasło dla wybranych użytkowników w celu przyznania im uprawnień do określonych funkcji urządzenia. Czytnik NFC na panelu sterowania umożliwia uwierzytelnianie kartą oraz skanowanie do urządzeń mobilnych z systemem Android. Skany wykonane przez Brother ADS-3600W można wysłać do pliku, obrazu, OCR, na serwer FTP, do SharePoint lub załączyć w poczcie e-mail. Dołączone oprogramowanie składają się aplikacje ABBYY FineReader Professional, ABBYY PDF Transformer+ oraz Nuance PaperPort.

Podsumowując: wszystkie te zalety i możliwości sprawiają, że nie sposób nie polecić Brother ADS-3600W każdej firmie, w której konieczne jest nie tylko skanowanie dokumentów, ale i łatwe ich przetwarzanie przy zachowaniu pełnej poufności zawartych na nich danych. Dodatkowo na plus należy policzyć 3-letnią gwarancję.

Epson WorkForce DS-1660W

Fot.: Epson

WorkForce DS-1660W to skaner płaski firmy Epson, który jest modelem dość kompaktowym - jego wymiary to 451‎ x 315 x 120 mm. Umożliwia skanowanie zarówno standardowych dokumentów w formacie A4, jak i mniejszych. Nie są dla niego problemem paszporty, książki, rachunki, a także zszywane dokumenty różnego rodzaju. A jeśli potrzebne jest zeskanowanie większego dokumentu, nie będzie to problemem. Specjalny tryb długich dokumentów umożliwia skanowanie dokumentów mających do 3048 mm, czyli ponad 3 metry długości! Pracę usprawnia podajnik na 50 arkuszy. Prędkość skanowania wynosi 25 str./min przy standardowych dokumentach, a maksymalna rozdzielczość to 1200 x 1200 dpi. Zastosowano tu autorską technologię przetwarzania obrazu, dzięki której eliminowane są wszelkie uszkodzenia, zabrudzenia czy ślady po zszywkach. Otrzymuje się także szereg innych praktycznych funkcji, jak zaawansowane usuwanie/wzmocnienie koloru, pomijanie pustych stron, automatyczna korekta położenia ukośnego, wygładzenie krawędzi, derasteryzacja, rozpoznawanie kodu kreskowego czy pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR.

Skaner Epson WorkForce DS-1660W jest wyposażony w port USB 3.0, może także łączyć się bezprzewodowo z urządzeniami za pomocą Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct. Opcjonalny panel sieciowy pozwala utworzyć do 30 zadań i skanować dokumenty bezpośrednio do serwerów, usług w chmurze oraz Microsoft SharePoint. Ponadto moduł NFC pozwala na sterowanie urządzeniem przy pomocy smartfona. Służy do tego dedykowana aplikacja Epson Scan App. Do skanera dołączone jest również oprogramowanie Epson Document Capture, pozwalające na własne ustawienie wszystkich parametrów skanowania.

Podsumowując: WorkForce DS-1660W to bardzo solidny skaner, który znacznie usprawni pracę biura, firmy lub instytucji. Zdecydowanie wart zakupu.

Brother ADS-2800W

Fot.: Brother

Brother ADS-2800W jest skanerem pozwalającym na sprawną digitalizację dokumentów fizycznych. Skaner obsługuje papier z recyklingu, gruby, a nawet wizytówki i karty plastikowe (tłoczone do 1,4 mm). Dzięki możliwości skanowania dwustronnego przetwarza dokumenty z prędkością do 40 stron (80 obrazów) na minutę, co dotyczy zarówno tych czarno-białych, jak i kolorowych. Podajnik na 50 arkuszy papieru umożliwia archiwizowanie większych ilości dokumentów jednocześnie - o sprawny przebieg tej operacji dba mechanizm ultradźwiękowego wykrywania pobrania dwóch lub więcej stron jednocześnie. Gdy zostanie pobrana więcej, niż jedna strona, proces jest zatrzymywany. Sprawna obsługa skanera Brother jest możliwa dzięki dużemu wyświetlaczowi dotykowemu, za pomocą którego wprowadza się wszystkie parametry.

Skaner oferuje interfejs USB 2.0, pozwalający na podłączanie urządzeń zewnętrznych. Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi możliwe jest również skorzystanie z komunikacji bezprzewodowej. O ochronę przesyłanych danych dbają liczne mechanizmy zabezpieczające, jak WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTPAUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAPTLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec. Analogiczne zabezpieczenia chronią także transmisję przewodową. Jeśli chodzi o samo skanowanie, warto podkreślić, że ADS-2800 W ma liczne narzędzia pozwalające na optymalizację skanu - w tym usuwanie otworów po dziurkaczach, plam, wyrównywanie obrazu, a także pomijanie pustych stron. Mamy tu również tryb OCR, pozwalający na sprawne przeniesienie pisma ręcznego na drukowane.

Na tym nie koniec zalet - wykonane skany można przesłać do e-malia, zapisać jako plik tekstowy, obraz, wysłaćna serwer lub do dysku chmurowego. Obsługiwane są także popularne platformy, jak SharePoint. Dodatkowo mamy tu funkcję Secure Function Lock, która umożliwia skonfigurowanie hasła dla wybranych użytkowników w celu przyznania im uprawnień do określonych funkcji urządzenia.

HP Scanjet Pro 2500F1 L2747A

Fot.: HP

HP Scanjet Pro 2500F1 L2747A to urządzenie przeznaczone dla małych i średnich firm, gdzie ma efektywnie pomóc w zmianie dokumentów na formę cyfrową. Zastosowano tu szereg rozwiązań wspomagających pracę, jak skanowanie dwustronne czy automatyczny podajnik na 50 arkuszy, co pozwala na znaczne przyśpieszenie obróbki materiałów. Skaner obsługuje zarówno standardowe, jak i niewielkie oraz duże formaty. Prędkości skanowania wynosi do 40 obrazów na minutę przy rozdzielczości 300 dpi (w czerni, w skali szarości i w kolorze). Maksymalna rozdzielczość to 1200 dpi. Zeskanowane obrazy mogą być zapisywane jako PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, plik tekstowy .txt, RTF oraz PDF z możliwością przeszukiwania. Obsługa urządzenia jest bardzo prosta - mamy tu cztery przyciski robocze do wykonywania podstawowych działań.

HP Scanjet Pro 2500F1 L2747A posiada port USB 2.0, nie obsługuje jednak Wi-Fi. Pomimo tego istnieje możliwość zapisu skanów w lokalizacji sieciowej - dołączone oprogramowanie umożliwia skanowanie z zapisem do chmury. Ciekawą funkcją jest możliwość tworzenia niestandardowych ustawień przycisków - można przypisać go dla często powtarzających się zadań i uprościć rutynowe czynności. A powtarzających się typów dokumentów można utworzyć osobne profile, co również ułatwia pracę. Wspomniane oprogramowanie umożliwia również edycję skanów oraz ich organizację.

Podsumowując: HP Scanjet Pro 2500F1 L2747A to solidny produkt, który z pewnością będzie praktyczną pomocą dla każdego biura i firmy.

Canon CanoScan LiDE

Fot.: Canon

CanoScan LiDE powstał z myślą o możliwości stworzenia najwyższej jakości kopii tekstów lub obrazów. Dzięki rozdzielczości 4800×4800 dpi będzie możliwe wierne odtworzenie każdego szczegółu, a jeśli chodzi o wielkość skanowanego dokumentu, urządzenie wyposażone jest w pokrywę z podwójnymi zawiasami, która umożliwia pracę z dokumentami o grubości do 21 mm. Należy jednak odnotować, że maksymalna rozdzielczość dotyczy tylko mniejszych formatów - A5 i podobnych, a podczas ich skanowania CanoScan pracuje nieco głośno. Skaner ma niewielkie rozmiary, zaś możliwość używania w pionie pozwala na zaoszczędzenia miejsca na biurku. Na obudowie skanera znajdują się przyciski umożliwiające podstawowe czynności: skanowanie, kopiowanie, skanowanie do PDF oraz wysyłanie wiadomości e-mail. Jeśli mamy do zeskanowania dokument z wieloma stronicami, wówczas z pomocą przychodzi ostatni, piąty przycisk. Szybkość skanowania jednej strony kolorowej w formacie A4 to ok. 8 sekund, co daje nam 7,5 strony na minutę pracy.

Canon CanoScan LiDE wyposażono w port USB typu C. Pozwala to na połączenie z urządzeniami zewnętrznymi bez konieczności podpinania skanera do zasilania. Niestety, nie ma tu łączności bezprzewodowej. Przesyłanie plików do chmury czy na maila odbywa się za pośrednictwem komputera. W celu łatwej współpracy producent dostarcza oprogramowanie Scan Gear i Scan Utility dla systemu Windows 10. Oprogramowanie skanera obejmuje program do automatycznej naprawy dokumentów i zdjęć, który usuwa z nich zanieczyszczenia, ślady po dziurkaczach, zszywaniu, itp.

Podsumowując: propozycja firmy Canon sprawdzi się w wielu miejscach, gdzie konieczna jest archiwizacja dokumentów. Choć nie ma łączności bezprzewodowej, wynagradza to wysoką jakością wykonywanych skanów.

Aktualne ceny w sklepach Navitech A4 przenośny przenośny przenośny skaner torba / plecak kompatybilny... 197 zł

Skaner biznesowy - jakie cechy powinien mieć?

Dobry skaner do biura powinien cechować się przede wszystkim szybkością pracy - zwłaszcza w dużych firmach, gdzie mamy do czynienia z intensywnym obiegiem dokumentów. Ale szybkości powinna towarzyszyć jakość, dlatego nasz ranking skanerów uwzględnia tylko te modele, które pracują szybko, a równocześnie każdy skan jest idealną kopią oryginału. W celu usprawnienia pracy wiele z prezentowanych modeli posiada automatyczne podajniki papieru, jednak nie jest to póki co standard na rynku skanerów biznesowych - aczkolwiek mamy nadzieję, że się nim stanie. Podobnie jak wbudowany w skaner moduł Wi-fi, eliminujący konieczność podłączania urządzenia za pomocą kabla.

Najlepsze modele umożliwiają tworzenie różnych profili skanowania dla różnych użytkowników, dzięki czemu każdy członek grupy roboczej może je dopasować do swoich potrzeb. Niektóre są wyposażone w zabezpieczenia loginem i hasłem, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo skanowanych danych, co w czasach RODO ma istotne znaczenie. Każdy skaner biznesowych na naszej liście ma cechy, które wyróżniają go na tle konkurencji - polecamy przeczytanie pełnej recenzji danego modelu, aby poznać wszystkie jego możliwości.