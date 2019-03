Najlepsze skanery do zastosowań biznesowych - ranking 2019

Avision FB1200Plus to skaner biznesowy, który może obsługiwać wszystkie dokumenty o standardowym rozmiarze A4. Jakie ma ciekawe cechy?

Avision FB1200Plus - budowa i możliwości

Avision FB1200Plus to skaner płaski o kompaktowych rozmiarach, dzięki czemu nie wymaga dużej przestrzeni i można go używać w wielu przestrzeniach roboczych. Niestety - nie obsługuje połączeń bezprzewodowych, a do komputera lub laptopa można podłączyć go przy użyciu kabla USB (ma port USB 2.0). Do działania wykorzystuje technologię Contact Image Sensor (CIS), co w połączeniu ze sterownikiem TWAIN umożliwia osiągnięcie rozdzielczości skanowania 1200x1200 dpi. W przypadku dokumentów kolorowych głębia koloru to 48-bit, co umożliwia dokładne odwzorowanie wszystkich odcieni barw. Skanowanie kartki A4 czarno-białej, jak i kolorowej, zajmuje mu zaledwie 4 sekundy.

Avision FB1200Plus - cechy i funkcje

Avision FB1200Plus dysponuje prostym w obsłudze interfejsem manualnym, za pomocą którego można ustawiać w szerokim zakresie jasność i kontrast, co pozwala na dostosowanie parametrów roboczych pod kątem konkretnych dokumentów. Załączone oprogramowanie umożliwia podgląd wykonywanych skanów, dysponuje także prostym w obsłudze systemem katalogowania oraz możliwością...

Avision FB1200Plus - pełna recenzja »