Jeśli masz już w domu najnowszą generację konsoli od Sony oraz zakupiony zestaw gier na najbliższy czas, warto zastanowić się nad kupnem dodatkowych akcesoriów, które pomogą bardziej komfortowo zanurzyć się w wirtualny świat. Hałasy dobiegające z otoczenia nie zawsze sprzyjają wygodnemu graniu w ulubione tytuły. Co więcej, korzystając ze słuchawek nie będziemy przeszkadzać innym domownikom.

Na co zwrócić uwagę przy kupnie słuchawek do PS5?

Jeśli decydujemy się na zakup słuchawek do konsoli PS5 powinniśmy zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów.

Kompatybilność z PS5 - niestety nie wszystkie modele słuchawek, szczególnie bezprzewodowych będą współpracować z konsolą PS5. Przed zakupem należy sprawdzić, czy dane urządzenie jest wspierane przez konsolę Sony. Odpowiednie informacje znajdziemy w specyfikacji producenta.

W tym zestawieniu zebraliśmy najciekawsze modele słuchawek, na które warto zwrócić uwagę. Wszystkie urządzenia doskonale współpracują z konsolą PS5 i zapewniają niezapomniane wrażenia z rozgrywki.

Sony Pulse 3D

Sony Pulse 3D

Tworząc ranking słuchawek przeznaczonych dla PS5 nie mogło zabraknąć tego urządzenia. Co tu dużo mówić. Słuchawki Sony Pulse 3D zostały stworzone z myślą o współpracy z konsolą nowej generacji. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj dźwięk przestrzenny. Gry na PS5, które obsługują technologię Tempest 3D Audio brzmią w tych słuchawkach doskonale. Co więcej, producent zadbał o redukcję szumów, więc żadne dźwięki z otoczenia nie będą nam przeszkadzać w rozgrywce.

Słuchawki są dość lekkie. Ważą jedynie 295 gramów. Co więcej, doskonale pasują stylistyką do wyglądu konsoli. Możemy ich używać bezprzewodowo jak i na kablu. Warto zwrócić uwagę na długi czas pracy na baterii. Na jednym ładowaniu możemy korzystać ze słuchawek nawet do 13,5 godziny.

Łączność - bezprzewodowa/przewodowa

- bezprzewodowa/przewodowa Rodzaj słuchawek - nauszne

- nauszne Pasmo przenoszenia - 30-16000 Hz

- 30-16000 Hz System audio - stereo 7.1

- stereo 7.1 Mikrofon - wbudowany

- wbudowany Złącza - minijack 3,5 mm, USB-C

- minijack 3,5 mm, USB-C Zasięg - do 10 m

- do 10 m Czas pracy na baterii - około 13,5 h

Steelseries Arctis 7P

Steelseries Arctis 7P

Steelseries Arctis 7P to kolejne słuchawki, które designem idealnie pasują do wyglądu PS5. Ten model przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które często i długo korzystają ze słuchawek. Poduszki są miękkie, wygodne i przepuszczają powietrze, dzięki czemu nawet najdłuższe posiedzenie będzie bardzo komfortowe.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszego modelu, możemy łączyć się z konsolą bezprzewodowo lub przy użyciu kabla. Co więcej, bardzo długi czas pracy na baterii sprawia, że urządzenie nie rozładuje się w najmniej odpowiednim momencie. Akumulator wytrzyma nawet 24 godziny pracy bez konieczności podłączania do źródła prądu.

Łączność - bezprzewodowa/przewodowa

- bezprzewodowa/przewodowa Pasmo przenoszenia - 20-22000 Hz

- 20-22000 Hz Rodzaj słuchawek - nauszne

- nauszne System audio - stereo 7.1

- stereo 7.1 Mikrofon - wbudowany

- wbudowany Złącza - minijack 3,5 mm, USB-C

- minijack 3,5 mm, USB-C Zasięg - do 12 m

- do 12 m Czas pracy na baterii - około 24 h

Razer BlackShark V2

Razer BlackShark V2

Słuchawki Razer BlackShark V2 przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które często komunikują się z innymi graczami podczas rozgrywki. Poza świetnymi wrażeniami dźwiękowymi oraz redukcją szumów są one wyposażone w bardzo dobry mikrofon. Odłączany Razer HypeClear to otwarta konstrukcja, dzięki której wszelkie przeszkody na drodze dźwięku są eliminowane. Możesz mieć pewność, że członkowie drużyny usłyszą cię bez problemów.

Słuchawki są też bardzo wygodne. Nauszniki są wyłożone pianką zapamiętującą kształt ucha, dzięki czemu nawet długie posiedzenie przed konsolą będzie komfortowe.

Łączność - przewodowa

- przewodowa Pasmo przenoszenia - 100-10000 Hz

- 100-10000 Hz Rodzaj słuchawek - nauszne

- nauszne System audio - stereo 7.1

- stereo 7.1 Mikrofon - zewnętrzny/odłączany

Corsair HS80 RGB Wireless

Corsair HS80 RGB Wireless

Corsair HS80 RGB Wireless to doskonałe słuchawki bezprzewodowe obsługujące technologię dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Zapewniają one świetne wrażenia oraz bardzo dobre oddanie wszelkich pasm. Jednym przyciskiem możemy przełączać się pomiędzy predefiniowanymi ustawieniami dźwięku. Dodatkowo w aplikacji możemy sami ustawić equalizer tak, jak nam odpowiada.

Słuchawki są bardzo wygodne. Nauszniki wykonane są z tkaniny, dzięki czemu ucho nie poci się przy długich sesjach przed ekranem. Na jednym ładowaniu słuchawki wytrzymują około 20 godzin. Pełną recenzję Corsair HS80 RGB Wireless możecie przeczytać tutaj.

Łączność - bezprzewodowa/przewodowa

- bezprzewodowa/przewodowa Pasmo przenoszenia - 100-10000 Hz

- 100-10000 Hz Rodzaj słuchawek - nauszne

- nauszne System audio - stereo 7.1

- stereo 7.1 Mikrofon - wbudowany

- wbudowany Złącza - minijack 3,5 mm, USB-C

- minijack 3,5 mm, USB-C Zasięg - do 18 m

- do 18 m Czas pracy na baterii - około 20 h

Astro A10

Astro A10

Astro A10 pokazują, że dobre słuchawki do PS5 nie muszą być bardzo drogie. Ten model kosztuje około 200 zł i jak na tę cenę oferuje dość przyzwoitą jakość dźwięku. Obsługują one też dźwięk przestrzenny, więc możemy zanurzyć się całkowicie w wirtualnym świecie.

Słuchawki są też bardzo wygodne i wytrzymałe na uszkodzenia. Pałąk wzmocniony jest metalową blachą, także trzeba się mocno natrudzić, aby zniszczyć to urządzenie. Idealny wybór dla osób, które nie wymagają niesamowitych wrażeń dźwiękowych lub takich, które z tego typu urządzeń korzystają sporadycznie.

Łączność - przewodowa

- przewodowa Pasmo przenoszenia - 20-20000 Hz

- 20-20000 Hz Rodzaj słuchawek - nauszne

- nauszne System audio - stereo 2.0

- stereo 2.0 Mikrofon - wbudowany

- wbudowany Złącza - minijack 3,5 mm

- minijack 3,5 mm Długość kabla - 2 m

HyperX Cloud Stinger S 7.1

HyperX Cloud Stinger S 7.1 (fot. RTV Euro AGD)

Słuchawki HyperX Cloud Stinger S 7.1 to stosunkowo tani sprzęt, który zapewnia bardzo solidną jakość dźwięku. Są to nauszne słuchawki, które do konsoli PS5 podłączymy przewodowo. Co więcej, osoby, które mają dość duże uszy będą mogły komfortowo ich używać, ze względu na rozmiar nauszników.

Sprzęt jest bardzo lekki, waży 275 gram, dzięki czemu nawet dłuższe posiedzenia przed ekranem nie będą skutkowały bólem i nadmiernym zmęczeniem. Nauszniki wykonane są ze sztucznej skóry, co również bardzo mocno wpływa na komfort użytkowania.