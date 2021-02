Razer Nari to słuchawki, które mogą pracować bezprzewodowo, jak i przewodowo. Jakie są ich cechy?

Razer Nari to bezprzewodowe słuchawki gamingowe. Można ich używać nawet do 12 metrów od komputera lub konsoli. W dowolnej chwili można podpiąć do nich kabel, zmieniając je w słuchawki przewodowe dla gracza. Nari to słuchawki nauszne, korzystające z membran o średnicach 50 mm każda. Pasmo przenoszenia wynosi od 20 Hz do 20 KHz, zaś doskonałą jakość brzmienia ma gwarantować dźwięk przestrzenny THX, zapewniający dokładne pozycjonowanie odgłosów, co pozwoli np. na usłyszenie kierunku, z którego nadchodzi przeciwnik. Jak to działa w praktyce? Świetnie - a dodatkowo podkreślone są basy, więc podczas gier z wybuchami można poczuć się niczym w środku bitwy. W muszlach zamieszczone zostały poduszki z żelem chłodzącym - ma to zmniejszać nagromadzenie ciepła podczas intensywnych sesji. Ma to wpływ także na wygłuszanie hałasów otoczenia - mechanizm ten sprawuje się perfekcyjnie. A kolejną zaletą jest automatyczna regulacja pałąka - dzięki czemu słuchawki powinny idealnie leżeć na każdej głowie.

Słuchawki Razer umożliwiają osobne ustawienia głośności dla gry oraz używanego w niej czatu głosowego, dzięki czemu...

