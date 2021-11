Świetny przedni aparat i łączność 5G.

Vivo V21 napędzane jest przez ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 800U z modemem sieci 5G. Do tego producent oddał nam do dyspozycji 8 GB pamięci podręcznej. Telefon dostępny jest w dwóch wariantach ze 128 GB lub 256 GB pamięci masowej. Przestrzeń tą możemy powiększyć dzięki karcie microSD o pojemności do 1 TB. Miejsce na kartę pamięci jest jednak dzielone z jedną z dwóch kart SIM.

Smartfon wyposażony jest w wyświetlacz E3 AMOLED o przekątnej 6,44 cala i rozdzielczości FullHD+, (2408 x 1080 pikseli). Maksymalna częstotliwość odświeżania wyświetlacza to 90 Hz, jednak jeżeli chcemy zredukować zużycie baterii, możemy ją zmniejszyć do 60 Hz. Dokonamy tego ręcznie, lub wybierając tryb inteligentnego przełączania. Maksymalna jasność ekranu to jednak zaledwie 500 nitów. W ekranie umieszczony został także czytnik linii papilarnych.

Z tyłu znajdziemy aparat o trzech obiektywach: głównym 64 MP z przysłoną f/1.79, szerokokątnym 8 MP o kącie widzenia 120 stopni i przysłoną f/2.2 oraz supermakro 5 MP z przysłoną f/2.4. Na największe słowa uznania zasługuje jednak przednia kamera o rozdzielczości aż...

