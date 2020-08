Anker PowerWave zestaw do ładowania i stacji ładującej, certyfikat Qi, 7,5 W...

Elegancki, wygodny i wydajny. Zobacz dlaczego warto kupić smartfona Samsung Galaxy Note 10 Plus.

Data produkcji: sierpień 2019 r.

sierpień 2019 r. Waga: 196 g

196 g Wymiary: 162,3 x 77,2 x 7,9 mm

162,3 x 77,2 x 7,9 mm System operacyjny: Android 9.0

Android 9.0 Rozmiar ekranu: 6,8 cala

6,8 cala Rozdzielczość: 1440 x 3040

1440 x 3040 Procesor: Snapdragon 855 / Exynos 9820

Snapdragon 855 / Exynos 9820 RAM: 12 GB

12 GB Pamięć: 256/512 GB GB

256/512 GB GB Bateria: 4300 mAh

Samsung Galaxy Note 10 Plus to telefon, który ułatwi wykonywanie codziennych zadań w pracy, dzięki ekranowi o przekątnej 6.8 cala. Do tego treści wyświetlane są w maksymalnej rozdzielczości. 1440 x 3040 pikseli. Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy procesor Exynos 9825 (klasa Snapdragona 855), który współpracuje z 12 GB RAM. Za płynność i szybkość działania odpowiada 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Nie zabrakło także baterii o pojemności 4300 mAh, choć trzeba pamiętać o dużym ekranie i wydajnych podzespołach, które zużywają sporo energii.

Jeśli chodzi o wyposażenie, Samsung Galaxy Note 10 Plus otrzymał system nawigacji satelitarnej Galileo, Bluetooth 5.0, NFC czy Wi-Fi ax. Posiada również hybrydowy dual SIM oraz gniazdo słuchawkowe USB Typu C.

Warto wspomnieć także o aparatach...

