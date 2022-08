Najlepsze smartfony z 5G do 1000 zł

Spis treści

Źródło: PCWorld / Daniel Olszewski

Smartfony z 5G

5G to najnowszy standard sieci komórkowej. Jego najistotniejszą zaletą jest szybszy internet oraz obsługa większej ilości urządzeń, co w czasach home office staje się wręcz niezbędne. Technologia 5G wyprzedza i zastępuje 4G / LTE, dlatego warto wyposażyć się w telefon, który ją obsługuje. Wśród naszych propozycji znajdziesz smartfony do 1000 zł, dzięki którym będziesz mógł korzystać z najnowszego standardu łączności. Proponowane przez nas urządzenia to tzw. średniaki, pośród których znajdziemy smartfony Xiaomi, Samsunga, Realme, TCL czy Motoroli.

Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Przemyślana specyfikacja techniczna oraz obsługa sieci 5G.

Smartfon wyposażony został w procesor MediaTek Dimensity 800U oraz pojemną baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim, 18 W ładowaniem. Urządzenie posiada także Ekran IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ i przekątnej 6,53 cala, co pozwala na przyjemne oglądanie filmów. Jest to klasyczna matryca z 60 Hz częstotliwością odświeżania. Potrójny aparat 48 MP z tyłu plus 13 MP z przodu posiada wiele kreatywnych narzędzi. Na Ceneo jesteśmy w stanie zakupić smartfon, w wersji z 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na pliki użytkownika, już za około 990 zł.

Samsung Galaxy A32 5G

Minimalistyczne wzornictwo i bezpieczeństwo klasy wojskowej.

Galaxy A32 5G posiada 6,5-calowy wyświetlacz Infinity-V Display o rozdzielczości wyświetlania 720 x 1600 pikseli HD+. Aparat przedni ma 13 MP, a tylni 48 MP z dodatkową funkcją dziesięciokrotnego zoomu cyfrowego. W środku telefonu znajdziemy ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 720, 4 GB RAM i 64 GB miejsca na pliki użytkownika z możliwością dodania aż 1 TB pamięci zewnętrznej w formie karty microSD. Bateria smartfona ma pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowaniem o mocy do 15W.

Smartfon jest też zaopatrzony w czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania. Funkcja Samsung Knox chroni Twój telefon od momentu jego włączenia, w tym dba o najbardziej poufne informacje przed złośliwym oprogramowaniem i zagrożeniami. Smartfon w wariancie z 64 GB pamięci wewnętrznej możemy kupić już za około 950 zł.

Realme 8 5G

Źródło: PCWorld / Daniel Olszewski

Szybkość, wydajność, lekka konstrukcja i dużo pamięci.

Realme 8 posiada zaawansowany 7-nanometrowy procesor Dimensity 700 5G, który zwiększa wydajność i obniża zużycie energii telefonu. A jeśli już o tym mowa, smartfon potrafi przełączać się między siecią 5G a 4G w celu oszczędzania akumulatora, kiedy tego najbardziej potrzebujesz. Sama bateria jest pojemna i ma 5000 mAh oraz możliwość szybkiego ładowania o mocy 18 W.

Wydajny układ graficzny Mali-G57 i częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz zapewniają płynność nawigacji. Ekran posiada przekątną 6,5-cala i odznacza się rozdzielczością Full HD+. Główny aparat o rozdzielczości 48 MP posiada tryb nocnych zdjęć, widok panoramiczny i funkcję spowalniania czasu. Pamięć, w zależności od modelu, wynosi 4 GB RAM + 64 GB ROM lub 6 GB RAM + 128 GB ROM z możliwością rozszerzenia pamięci zewnętrznej nawet do 1 TB.

Motorola Moto G50 5G

Źródło: suomimobiili.fi

Wymarzona szybkość nowej generacji w niskiej cenie.

Smartfon został wyposażony w obiektyw główny o rozdzielczości 48 MP oraz obiektywy głębi i makro o rozdzielczości 2 MP. Sercem urządzenia jest procesor MediaTek MT6833 Dimensity, wspierany przez 4 GB pamięci RAM.

Ekran posiada przekątną 6,5 cala i oferuje odświeżanie obrazu o częstotliwości do 90 Hz. Bateria ma pojemność 5000 mAh, a uzupełnimy ją przy pomocy ładowarki o mocy 15 W.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 to smartfon, który zadebiutował na rynku w drugim kwartale 2021 roku. Urządzenie posiada spory 6.5 calowy ekran z 90 Hz odświeżaniem obrazu, dzięki czemu przeglądanie multimediów jest płynne i przyjemne.

Na pleckach smartfona znajdziemy trzy obiektywy: główny o rozdzielczości 48 MP, makro o rozdzielczości 2 MP oraz 2 MP obiektyw głębi. Z przodu producent umieścił kamerę do selfie, która jest w stanie kręcić filmy w 1080 p.

Bateria to ogniwo o pojemności 5000 mAh, którą naładujemy przy pomocy 18 W ładowania z funkcją Fast Charging.