Najlepsze smartwatch'e 2019 roku

Spis treści

Na pokładzie umieszczono duży i czytelny ekran oraz wiele innowacyjnych funkcji zdrowotnych. Innowacją jest zastosowanie EKG, co nie miało wcześniej miejsca w żadnym innym smartwatchu. Niestety klasycznie już dla Apple musimy wyłożyć sporą ilość gotówki, aby stać się posiadaczem Apple Watch Series 4. Jeżeli jest on dla Ciebie za drogi możesz rozejrzeć się za starszymi generacjami, które nadal są świetnymi smartwatchami.

Apple Watch Series 4 to nie tylko najlepszy zegarek od Apple, ale także najlepszy smartwatch, jakiego możesz obecnie kupić. Zmieni się to zapewne dopiero, kiedy Apple zdecyduje się na premierę kolejnej generacji. Aż wstyd, że nie ma żadnego godnego konkurenta z systemem Wear OS. Z Apple Watch konkurować mogą jedynie zegarki od Samsunga oparte na systemie Tizen, ale i ten pojedynek z łatwością wygra Apple Watch.

Apple Watch to niekwestionowany lider na rynku inteligentnych zegarków. Series 4 wprowadza kolejne generacje. Na pokładzie pojawiło się między innymi EKG.

Smartwatch Apple Watch Series 4 GPS + Cellular, 40mm Gold Aluminium Case with...

Smartwatch Apple Watch Series 4 GPS + Cellular, 40mm Gold Aluminium Case with...

Opcjonalnie na pokładzie może znaleźć się łączność 4G LTE . Do dyspozycji masz także GPS , Wi-Fi i Bluetooth , wiec tak naprawdę Watch 2 może być całkowicie niezależny od smartfona. Szereg czujników zapewnia dogłębne śledzenie kondycji fizycznej, co pozwoli Ci na lepsze dostosowanie treningów do Twoich potrzeb .

Huawei Watch 2 jest nieco mniej elegancki od pierwowzoru, ale w środku zaszły spore zmiany. Druga generacja smart zegarka od Huawei to spora poprawa w stosunku do oryginału. Na rynku znajdziesz wiele mniejszych, smuklejszych oraz ładniejszych smartwatchy, ale mało który może konkurować z Watch 2 pod względem wyposażenia. Nawet nowsze zegarki Watch GT wypadają na tym polu co najwyżej średnio.

Watch 2 to kolejny inteligentny zegarek od Chińskiego producenta, który obecnie popadł w spore tarapaty.

Zegarek jest lekki, smukły i posiada baterię, która pozwala nawet na trzy dni pracy, co jest rzadko spotykane wśród innych smartwatchy. Połączenie z telefonem jest bardzo stabilne, co również zaliczamy do plusów. Wyświetlacz to ekran wykonany w technologii AMOLED , dzięki czemu słońce mu nie straszne. Mógłby być jednak trochę większy.

Galaxy Watch Active to najlepszy smartwatch Samsung a dla większości użytkowników. Mimo iż nie ma obrotowej koronki, z której słyną inne modele koreańskiego producenta posiada dokładny moduł GPS , pełną wodoszczelność i oferuje świetny stosunek jakości do ceny .

Galaxy Watch to pierwszy zegarek Samsunga, który nie posiada koronki, ale to nadal jeden z najlepszych wyborów. Na dodatek oferowany jest w naprawdę atrakcyjnej cenie.

Galaxy Watch najlepiej sprawdzi się w połączeniu ze smartfonem Samsunga . Taki zestaw zapewnia integracje porównywalną do tej znanej z iPhone'a i Apple Watch. Dzieje się tak dlatego, że smartwatch posiada identyczne aplikacje, jak smartfon z One UI i Androidem 9.0. Kolejnymi zaletami Galaxy Watch jest kompatybilność . Zegarek zadziała zarówno z Androidem, jak i iPhone'm.

Samsung Galaxy Watch to pierwszy smart zegarek koreańskiego producenta, który nie ma już w nazwie słowa Gear . To obecnie flagowy zegarek Samsunga , przez co jest także najdroższy. Na pokładzie znajdziesz GPS , NFC oraz automatyczne śledzenie ruchu.

Galaxy Watch to flagowy smartwatch od Samsunga. Czy dopłata kilkuset złotych względem tańszego Watch Active ma jakikolwiek sens?

Fintie bransoletka do zegarka Samsung Galaxy Watch 46 mm / Gear S3 Frontier /...

Fintie bransoletka do zegarka Samsung Galaxy Watch 46 mm / Gear S3 Frontier /...

Co najważniejsze Withings Steel HR Sport wcale nie wygląda jak klasyczny sportowy zegarek , dzięki czemu jest świetnym dodatkiem do każdej stylizacji . To duża zaleta. Zegarek pasuje zarówno do garnituru, jaki i sportowego ubrania do biegania. W połączeniu z bardzo dokładnym zbieraniem informacji, dopracowaną aplikacją i 25 dniowym czasie pracy na pojedynczym ładowaniu Withings Steel HR Sport to świetne urządzenie .

Withings Steel HR Sport jest specyficznym zegarkiem . Możesz zastanawiać się, czy jest to zegarek analogowy ? A może to smartwatch lub tracker fitness ? Szczerze mówiąc, Withings Steel HR Sport jest mieszanką tych trzech typów urządze ń. Oferuje analogową tarczę zegarka z okrągłym ekranem OLED , który służy do wyświetlania powiadomień oraz informacji na temat aktywności fizycznej, jak ilości kroków, odległości itd. Oferuje śledzenie ponad 30 czynności od standardowych ćwiczeń takich, jak bieganie i pływanie, po niszowe sporty takie, jak Ping Pong czy też taniec.

Withings Steel HR Sport to idealny przykład zegarka hybrydowego. Odnajdziesz w nim zarówno zegarek analogowy, smartwatcha, jak i funkcje znane z opasek fitness.

Gear Sport to również świetny smartwatch na co dzień . Jego funkcjonalność nie odbiega od tej, którą znamy z nowszych modeli. Na pokładzie znajdziesz ekran AMOLED , dwurdzeniowy procesor oraz 768 MB pamięci operacyjnej . Nie zabrakło GPS'a , Bluetooth oraz Wi-F i. Całość działa pod kontrolą Tizena . W zestawie otrzymasz zegarek z sylikonowym paskiem , dzięki czemu po intensywnym treningu możesz szybko i skutecznie umyć zegarek w bieżącej wodzie.

Samsung Gear Sport to zegarek przeznaczony dla osób uprawiających sport . Podczas premiery jego cena była dosyć wysoka, ale obecnie zegarek znacznie staniał . Paradoksalnie da się go kupić taniej, niż Galaxy Watch oraz Galaxy Watch Active, dla których jest ciekawą alternatywą. Szczególnie po aktualizacji oprogramowania układowego do One UI . To najlepszy zegarek Samsunga do śledzenia aktywności przy wykorzystaniu GPS. Na dodatek może również śledzić treningi na basenie .

Jak sama nazwa wskazuje Gear Sport to smartwatch dla amatorów sportu. W rzeczywistości to nieco zmodyfikowany Gear S3.

Ionic jest wyjątkowo lekki , więc nie jednokrotnie zapomnisz, że posiadasz na swoim nadgarstku smartwatcha. Odstraszać może jedynie wyglą d, który nie przydanie do gustu niektórym klientom.

Smartwatch ten oferuje bardzo rozbudowane statyski fitness oraz oddaje do dyspozycji użytkownika funkcje automatycznego śledzenia sportów . Nie zabrakło również Fitbit Coach - aplikacji, która pomaga podczas ćwiczeń. W pamięci urządzenia możesz przechowywać do 300 piosenek . Fitbit Ionic oferuje również dostęp do wielu specjalnych aplikacji , jak np Strava , Runkeeper . Może być także nośnikiem kart płatniczych .

Fitbit Ionic to najbardziej funkcjonalny smartwatch Fitbit i tracker aktywności . Ma wszystko co potrzeba przeciętnemu użytkownikowi, a jego wbudowany GPS jest świetny dla biegaczy , którzy nie chcą zabierać smartfona na każdy trening.

Ładowarka Fitbit Ionic, Kimilar kabel do ładowania ładowarka stacja...

Ładowarka Fitbit Ionic, Kimilar kabel do ładowania ładowarka stacja...

Jego wygląd jest bardzo stylowy , a jakość wykonania stoi na najwyższym możliwym poziomie . Dodatkowo cena nie jest bardzo wygórowana , co może dodatkowo zachęcać do zakupu. Nie posiada może bardzo intuicyjnego oprogramowania, ale gdy przyzwyczaisz się już do obsługi aplikacji Commuter będziesz bardzo zadowolony z tego, jak całość funkcjonuje w synergii z Twoim smartfonem .

Jeżeli nie odpowiada Ci ekran oraz żywotność baterii w zwykłym smartwatchu powinieneś zainteresować się urządzeniem hybrydowym . Jednym z nich jest Fossil Q Commuter . To jeden z najlepszych zegarków, jakie widzieliśmy do tej pory.

Fossil to znany producent zegarków, który jako jeden z pierwszych zaczął na poważnie traktować rynek smartwatchy. W ofercie posiada zarówno urządzenia hybrydowe, jak i z systemem Wear OS.

Aplikacja Garmin Connect sprawnie radzi sobie z zarządzaniem zegarkiem oraz informuje Cię o Twojej kondycji. Vivomove HR automatycznie rejestruje wszystkie Twoje aktywności włączając w to spacery, treningi biegowe, a nawet pływanie.

Garmin Vivomove HR jest rewelacyjną alternatywą dla Fitbit'a jeżeli chcesz mieć jego funkcje w obudowie, która przypomina klasyczny zegarek. Subtelna konstrukcja posiada w środku wszystko, co jest Ci nie zbędne oprócz GPS'a, a bateria wystarcza prawie na cały tydzień normalnego użytkowania.

Bransoletka do zegarka Garmin Vivoactive 3 / Vivomove HR/Vivoactive 3...

Bransoletka do zegarka Garmin Vivoactive 3 / Vivomove HR/Vivoactive 3...

Żywotność baterii jest trochę rozczarowująca . Producent deklaruje dwa dni na jednym cyklu, ale w rzeczywistości zegarek potrafi się rozładować nawet przed końcem dnia . To spora wada, która spowodowana jest zastosowaniem akumulatora o niskiej pojemności . To właśnie z tego powodu Ticwatch E jest na ostatnim miejscu w naszym rankingu. Musisz pamietać przed zakupem, że bateria nie jest mocną stroną urządzeni a. Jeżeli Ci to nie przeszkadza Ticwatch E to dobry wybór.

Ticwatch E to bardzo podstawowy model smartwatcha pracującego pod kontrolą Wear OS , ale posiada zarówno monitor tętna , jak i moduł GPS , a naprawdę niska cenie sprawia, że jest to jeden z najbardziej przystępnych cenowo smartwatchy na rynku, który może również służyć jako tracker fitness .

Ticwatch to mało popularna marka, która produkuje bardzo ciekawe smartwatche pracujące pod kontrolą systemu Wear OS.

Folia ochronna na wyświetlacz ze szkła pancernego C♣ 9H do zegarka...

Folia ochronna na wyświetlacz ze szkła pancernego C♣ 9H do zegarka...

Smartwatch to świetny gadżet. Umożliwia otrzymywanie powiadomień z telefonu i śledzenie stanu zdrowia/treningu prosto z nadgarstka. Specjalnie dla Ciebie sprawdziliśmy najnowsze smartwatche dla telefonów z Androidem oraz iPhone'a. Wybraliśmy spośród nich 10 najlepszych urządzeń.

Źródło: techadvisor

Od lat Apple Watch jest wzorem dla innych urządzeń tego typu i tym razem nie jest inaczej. Najnowsza generacja Series 4 z 2018 roku jest najlepszym urządzeniem w zestawieniu, ale ma mnóstwo równie ciekawych i tańszych alternatyw opartych na Wear OS lub Tizen. Możesz również zdecydować się na urządzenie hybrydowe, które łączy cechy klasycznego zegarka ze smartwatchem. Niezaprzeczalną zaletą takiego rozwiązania jest długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu oraz wygląd tożsamy z klasycznym zegarkiem.

Oto nasz poradnik zakupowy najlepszych smartwatchy na 2019 roku.

Po co ci smartwatch?

W sieci krąży ciekawa teoria, która głosi, że smart zegarki są dla smartfona tym, czym były zegarki na rękę dla klasycznego kieszonkowego zegarka. Cofnijmy się na chwilę do XIX wieku, kiedy to wszyscy, których było stać na zegarek kieszonkowy musieli szukać go w kieszeni za każdym razem, gdy chcieli sprawdzić godzinę. Teraz pod koniec drugiego dziesięciolecia XXI wieku robisz to samo, kiedy chcesz sprawdzić jakiekolwiek powiadomienie na swoim smartfonie.

Czy jest jakaś różnica? Oczywiście. Twój smartfon otrzymuje masę powiadomień, przez co musisz często sięgać do kieszeni, aby zobaczyć, co się dzieje z Twoim telefonem, który znajduje się w kieszeni, torbie, plecaku lub schowku w samochodzie.

Smartwatch nie służy do wykonywania połączeń telefonicznych nawet pomimo obecności tej funkcji w kilku modelach. Główną funkcjonalnością inteligentnych zegarków jest szybki i łatwy dostęp do powiadomień ze smartfona, dzięki czemu możesz zadecydować, czy potrzebujesz wyjmować telefon z kieszeni, aby odpowiedzieć na któreś z nich. Dodatkowo smartwatch jest przydatny podczas nawigacji, kiedy to potrafi wyświetlać na ekranie strzałki oraz na treningu dzięki możliwości śledzenia pulsu i przebiegu trasy.

Źródło: techadvisor

Jakiego rodzaju zegarka powinieneś szukać?

Obecnie na rynku znajdziesz dwa rodzaje inteligentnych zegarków. Jedne posiadają kolorowy ekran dotykowy znany z smartfonów zamiast klasycznej tarczy. Modele hybrydowe są z kolei bardzo podobne wizualnie do klasycznych analogowych zegarków, ale posiadają wiele funkcji znanych ze smartwatchy. Najczęściej posiadają one mały wyświetlacz LCD lub złożony z diód LED, gdzie wyświetlane są powiadomienia.

Podczas, gdy na smartwatchu możesz wykonać wiele rzeczy nie możesz liczyć na długi czas pracy na baterii. Większość urządzeń będziesz musiał ładować co wieczór za pomocą dołączonej do zestawu dedykowanej ładowarki. W przypadku urządzeń hybrydowych czas pracy na pojedynczym ładowaniu może wynosić nawet kilka miesięcy.

Jeżeli jesteś użytkownikiem systemu Android to naturalnym wyborem będzie wybór zegarka pracującego pod kontrolą Wear OS. Urządzenia te działają również z iPhone'm, ale oferują wtedy znacznie ograniczoną funkcjonalność, przez co nie jesteśmy zwolennikami tego rozwiązania. Dla użytkowników iPhone'a najlepszym wyborem będzie oczywiście Apple Watch, który świetne integruje się ze smartfonem, a także całym ekosystemem z Cupertino. Nie możesz zapominać również o smartwatchach Samsunga, które pracują pod kontrolą Tizena. To kolejny duży gracz na rynku inteligentnych zegarków.

Źródło: techadvisor

Co sprawia, że smartwatch jest dobry?

Po pierwsze najważniejszą kwestią jest jakość i niezawodność połączenia smartwatcha z telefonem. Niestety, ale niektóre urządzenia nadal mają z tym problem, co skutkuje cyklicznym zrywaniem połączenia lub brakiem synchronizacji wszystkich powiadomień. Drugim aspektem jest wygląd. Tu sprawa jest skomplikowana, ponieważ każdy użytkownik posiada swój gust. Pewne jest jednak, że smartwatch to stylowy dodatek do naszej garderoby, więc powinien się nam podobać.

Zwróć uwagę na kompatybilność. Niektóre modele działają zarówno z Androidem, jak i iOS, ale na rynku nie brakuje smartwatch'y, które działają jedynie z wybraną platformą. Na przykład Apple Watch jest w stanie działać jedynie z iPhone'm.

Fani sportu powinni poszukać urządzenia z wbudowanym monitorem tętna oraz GPS. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na wodoodporność oraz łączność NFC, która pozwoli zamienić inteligentny zegarek w kartę płatniczą. Zwróć uwagę na pewną kwestię. Nie wszystkie zegarki z NFC będą obsługiwały płatności zbliżeniowe w naszym kraju. Na przykład smartwatche Samsunga posiadają NFC, ale działa ono jedynie w połączeniu z usługą Samsung Pay, która nie jest oficjalnie dostępna w Polsce.

Źródło: techadvisor

Kolejne ważnie i istotne elementy to poziom szczegółowości wyświetlanych powiadomień, kompatybilność z szeroką gamą urządzeń, a także funkcje dodatkowe, jak np. mikrofon, wbudowane Wi-Fi, system szybkiej wymiany pasków.