Najlepsze smartwatch'e 2021 roku - Ranking

Smartwatch to świetny gadżet. Umożliwia otrzymywanie powiadomień z telefonu i śledzenie stanu zdrowia/treningu prosto z nadgarstka. Specjalnie dla Ciebie sprawdziliśmy najnowsze smartwatche dla telefonów z Androidem oraz iPhone'a. Wybraliśmy spośród nich 10 najlepszych urządzeń.

Źródło: techadvisor

Od lat Apple Watch jest wzorem dla innych urządzeń tego typu i tym razem nie jest inaczej. Najnowsza generacja Series 6 z 2020 roku jest najlepszym urządzeniem w zestawieniu, ale ma mnóstwo równie ciekawych i tańszych alternatyw opartych na Wear OS lub Tizen. Możesz również zdecydować się na urządzenie hybrydowe, które łączy cechy klasycznego zegarka ze smartwatchem. Niezaprzeczalną zaletą takiego rozwiązania jest długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu oraz wygląd tożsamy z klasycznym zegarkiem.

Oto nasz poradnik zakupowy najlepszych smartwatchy na 2021 rok.

Po co ci smartwatch?

W sieci krąży ciekawa teoria, która głosi, że smart zegarki są dla smartfona tym, czym były zegarki na rękę dla klasycznego kieszonkowego zegarka. Cofnijmy się na chwilę do XIX wieku, kiedy to wszyscy, których było stać na zegarek kieszonkowy musieli szukać go w kieszeni za każdym razem, gdy chcieli sprawdzić godzinę. Teraz pod koniec drugiego dziesięciolecia XXI wieku robisz to samo, kiedy chcesz sprawdzić jakiekolwiek powiadomienie na swoim smartfonie.

Czy jest jakaś różnica? Oczywiście. Twój smartfon otrzymuje masę powiadomień, przez co musisz często sięgać do kieszeni, aby zobaczyć, co się dzieje z Twoim telefonem, który znajduje się w kieszeni, torbie, plecaku lub schowku w samochodzie.

Smartwatch nie służy do wykonywania połączeń telefonicznych nawet pomimo obecności tej funkcji w kilku modelach. Główną funkcjonalnością inteligentnych zegarków jest szybki i łatwy dostęp do powiadomień ze smartfona, dzięki czemu możesz zadecydować, czy potrzebujesz wyjmować telefon z kieszeni, aby odpowiedzieć na któreś z nich. Dodatkowo smartwatch jest przydatny podczas nawigacji, kiedy to potrafi wyświetlać na ekranie strzałki oraz na treningu dzięki możliwości śledzenia pulsu i przebiegu trasy.

Źródło: techadvisor

Jakiego rodzaju zegarka powinieneś szukać?

Obecnie na rynku znajdziesz dwa rodzaje inteligentnych zegarków. Jedne posiadają kolorowy ekran dotykowy znany z smartfonów zamiast klasycznej tarczy. Modele hybrydowe są z kolei bardzo podobne wizualnie do klasycznych analogowych zegarków, ale posiadają wiele funkcji znanych ze smartwatchy. Najczęściej posiadają one mały wyświetlacz LCD lub złożony z diód LED, gdzie wyświetlane są powiadomienia.

Podczas, gdy na smartwatchu możesz wykonać wiele rzeczy nie możesz liczyć na długi czas pracy na baterii. Większość urządzeń będziesz musiał ładować co wieczór za pomocą dołączonej do zestawu dedykowanej ładowarki. W przypadku urządzeń hybrydowych czas pracy na pojedynczym ładowaniu może wynosić nawet kilka miesięcy.

Jeżeli jesteś użytkownikiem systemu Android to naturalnym wyborem będzie wybór zegarka pracującego pod kontrolą Wear OS. Urządzenia te działają również z iPhone'm, ale oferują wtedy znacznie ograniczoną funkcjonalność, przez co nie jesteśmy zwolennikami tego rozwiązania. Dla użytkowników iPhone'a najlepszym wyborem będzie oczywiście Apple Watch, który świetne integruje się ze smartfonem, a także całym ekosystemem z Cupertino. Nie możesz zapominać również o smartwatchach Samsunga, które pracują pod kontrolą Tizena. To kolejny duży gracz na rynku inteligentnych zegarków.

Źródło: techadvisor

Co sprawia, że smartwatch jest dobry?

Po pierwsze najważniejszą kwestią jest jakość i niezawodność połączenia smartwatcha z telefonem. Niestety, ale niektóre urządzenia nadal mają z tym problem, co skutkuje cyklicznym zrywaniem połączenia lub brakiem synchronizacji wszystkich powiadomień. Drugim aspektem jest wygląd. Tu sprawa jest skomplikowana, ponieważ każdy użytkownik posiada swój gust. Pewne jest jednak, że smartwatch to stylowy dodatek do naszej garderoby, więc powinien się nam podobać.

Zwróć uwagę na kompatybilność. Niektóre modele działają zarówno z Androidem, jak i iOS, ale na rynku nie brakuje smartwatch'y, które działają jedynie z wybraną platformą. Na przykład Apple Watch jest w stanie działać jedynie z iPhone'm.

Fani sportu powinni poszukać urządzenia z wbudowanym monitorem tętna oraz GPS. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na wodoodporność oraz łączność NFC, która pozwoli zamienić inteligentny zegarek w kartę płatniczą. Zwróć uwagę na pewną kwestię. Nie wszystkie zegarki z NFC będą obsługiwały płatności zbliżeniowe w naszym kraju. Na przykład smartwatche Samsunga posiadają NFC, ale działa ono jedynie w połączeniu z usługą Samsung Pay, która nie jest oficjalnie dostępna w Polsce.

Źródło: techadvisor

Kolejne ważnie i istotne elementy to poziom szczegółowości wyświetlanych powiadomień, kompatybilność z szeroką gamą urządzeń, a także funkcje dodatkowe, jak np. mikrofon, wbudowane Wi-Fi, system szybkiej wymiany pasków.

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

Garmin Fenix 6

Fitbit Versa 3

OPPO Watch

Samsung Galaxy Watch Active 2

Samsung Galaxy Watch Active

Withings Steel HR Sport

Huawei Watch Fit

Xiaomi Mi Watch Lite