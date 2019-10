Najlepsze stacje dokujące USB-C do laptopów [Ranking 2019]

Spis treści

Dell dostarcza adapter ze zintegrowanym kablem USB Typu C . Niestety stacja dokująca pracuje w trybie pasywnym, w związku z czym nie obsługuje ładowania za pomocą Power Delivery . Oznacza to, że wszystkie podłączone do niej urządzenia będą pobierały prąd bezpośrednio z komputera.

Większość portów umieszczono z tyłu. Mowa o dwóch USB Typu A w standardzie 3.0, kolejnych dwóch USB 3.1 Typu C, HDMI, Gigabit Ethernet oraz czytniku kart pamięci w formacie SD. Na prawym boku znalazło się miejsce dla jeszcze jednego portu USB 3.0, które pozwala na szybkie podłączenie pendrive'a lub telefonu. Stacja dokująca posiada własne zasilania, ale nie jest ono wymagane podczas korzystania jedynie z części portów. Wbudowany przewód USB Typu C, który łączy stację dokującą z komputerem znajduje się z lewej strony. Trzeba o tym pamiętać i sprawdzić czy posiadany laptop posiada wolny port właśnie z tej strony.

Unitek Y-3708 to bardzo ciekawa konstrukcja, która mimo, iż dedykowana jest do MacBook'ów to sprawdzi się świetnie także w przypadku komputerów z Windowsem. Producent zastosował konstrukcję, która jednocześnie jest podkładką do laptopa i poprawia wydajność chłodzenia komputera.

Na pokładzie nie zabrakło dwóch portów USB Typu A w standardzie 3.0, które pozwolą na podłączenie ulubionych akcesoriów. Dodatkowo nie zabrakło złącza Gigabit Ethernet, które umożliwia dostęp do szybkiego i niezawodnego łącza z internetem. Całość uzupełniania jest przez złącza D-SUB (VGA) oraz HDMI. i-tec USB 3.0 Travel jest stacją wykorzystującą USB Typu C, dzięki czemu obsługuje 4K jedynie przy 30 Hz. Trzeba o tym pamiętać przy zakupie. Złącza są ergonomicznie rozmieszczone, a przewód USB Typu C jest chowany w obudowie. Jeden z portów USB Typu A znajduje się na przeciwległym boku i umożliwia szybkie wpięcie...

Kolejna kompaktowa stacja dokująca USB Typu C w naszym zestawieniu. i-tec postawił na sprawdzone rozwiązanie. Do jak kompaktowej obudowy wbudowano sporą ilość portów. Urządzenie nie posiada dedykowanego zasilacza, ale może ładować laptopa za pomocą zasilacza i wbudowanego portu USB Typu C. Urządzenie obsługuje funkcje USB Power Delivery o mocy do 60 W.

Green Cell AK75 to stacja dokująca zaprojektowana specjalnie dla laptopów od Apple . Hub o nazwie Green Cell Connect60 zamienia dwa wbudowane w komputer porty Thunderbolt 3 w osiem najpotrzebniejszych złączy, które znacząco zwiększają możliwości laptopów od Apple. Green Cell stworzył rozwiązanie idealne do pracy w ruch oraz dla fotografów. Specjalna konstrukcja AK75 umożliwia wpięcie stacji dokującej w laptopa bez obaw o jej wysunięcie podczas trzymania komputera na przykład na kolanach lub podczas jego przenoszenia. Osoby zajmujące się fotografią z pewnością docenią wbudowany czytnik kart pamięci w dwóch najpopularniejszych standardach.

Urządzenie obsługuje rozdzielczość 4K za pomocą złącza HDMI. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ładować podłączony komputer z mocą dochodzącą do 85 W . Taka ilośc prądu spokojnie wystarczy do naładowania MacBook'a Pro 15.

ICY BOX IB-DK2301-C to z pozoru kolejna typowa stacja dokująca z USB Typu C, ale konstrukcja ta posiada kilka charakterystycznych rozwiązań. Producent postanowił wyprowadzić złącze Jack 3,5 mm, dzięki czemu do stacji dokującej możemy wpiąć ulubione słuchawki i głośniki. Kolejnym nietypowym elementem jest wskaźnik LED informujący o pracy urządzenia. Obudowę dock'a wykonano z aluminium. ICY BOX posiada również jedno złącze USB 3.0 Typu A na panelu przednim, dzięki któremu można szybko podłączyć urządzenie peryferyjne.

i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station to bardzo zaawansowana stacja dokująca wykorzystująca interfejs Thunderbolt 3 . Producent wykorzystał standard, który posiada przepustowość o osiem razy wyższą, niż w przypadku USB 3.0. Dzięki temu możliwe jest podłączenie nawet dwóch monitorów w 4K przy 60 Hz lub jednego monitora 5K również przy 60 Hz odświeżaniu. Stacja dokująca łączy się z komputerem za pomocą wbudowanego przewodu wykorzystującego interfejs Thunderbolt i konektor USB Typu C. Dzięki technologii Daisy Chain można podłączać kolejne urządzenia jedno do drugiego, co pozwala zachować porządek na biurku.

W obudowie znalazło się miejsce dla dwóch portów SuperSpeed USB 3.1 Gen2 Typu C o przepustowości do 10 Gb/s oraz dwóch portów USB 3.1 Gen 1 o przepustowości 5 Gb/s. Nie zabrakło pełnowymiarowego złącza DisplayPort , Gigabit Ethernet oraz gniazda słuchawkowego Jack 3,5 mm. Z przodu umieszczono czytnik kart pamięci w formacie SD oraz microSD , a także kolejne złącze zasilania i dwa porty USB Typu A.

Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock to kolejna zaawansowana stacja dokująca wykorzystująca interfejs Thunderbolt 3 . Co ważne Elgato zastosował szeroki wachlarz nowoczesnych portów USB Typu C oraz Thunderbolt 3, dzięki którym stacja Thunderbolt 3 Pro Dock jest przyszłościowym wyborem.

W chwili obecnej większość użytkowników szukających nowego komputera decyduje się na zakup laptopa. Jest on wygodniejszy w użytkowaniu od komputera stacjonarnego ze względu na znaczną mobilność i możliwość łatwego przenoszenia. Coraz częściej jedno urządzenie wykorzystywane jest zarówno w pracy, jak i w domu, dzięki czemu mobilność jest bardzo ważną cechą.

Na komputery stacjonarne decydują się głównie gracze oraz profesjonaliści, którzy wykorzystują komputery do zaawansowanych czynności takich, jak obróbka foto/video lub programowanie, wymagających znacznej mocy obliczeniowej.

Laptop pomimo wielu zalet ma jednak swoje wady. Paradoksalne jego największy problem łączy się bezpośrednio z największą zaletą czyli rozmiarem i płynącą dzięki niemu mobilnością całej konstrukcji. Większość nowoczesnych laptopów w przeciwieństwie do urządzeń sprzed kilku lat posiada coraz mniejszą ilość portów. Na półkach sklepowych znajduje się coraz więcej modeli wyposażony jedynie w jeden lub więcej portów USB Typu C. Trzeba pamiętać że jeden z nich często służy również do ładowania komputera.

Problem pojawia się, gdy użytkownik chce podłączyć do swojego nowego, cienkiego i ultra długo wytrzymującego na pojedynczym ładowaniu laptopa pendrive'a, mysz lub inne urządzenia, które nie jest kompatybilne z siecią bezprzewodową, ani technologią Bluetooth. Dużym problemem jest również podłączenie telefonu do komputera. W tym przypadku sztandarowym przykładem może być MacBook i iPhone. Laptopy od Apple od 2015 roku są wyposażane jedynie w porty USB Typu C, a większość modeli iPhone'a z wyłączeniem iPhone'a 11 Pro i 11 Pro Max posiada w zestawie klasyczny kabel Lightning - USB Typu A. Taki przewód nie pozwala na podłączenie iPhone'a do MacBook'a bez odpowiedniej przejściówki.

Idealnym urządzeniem dla większości użytkowników byłby średniej klasy laptop zapewniający więcej, niż wystarczającą wydajność z co najmniej jednym zewnętrznym monitorem, kilkoma portami USB oraz być może złączem Ethernet pozwalającym na skorzystanie z najszybszego dostępnego w danym miejscu połączenia z siecią LAN i WAN.

Rozwiązaniem wszystkich wyżej wymienionych problemów jest adapter lub stacja dokująca ze złączem USB Typu C, która na wyjściu posiada wszystkie niezbędne dla danego użytkownika porty. Na dodatek całość łączy się z laptopem za pomocą jednego kabla, dzięki czemu można w łatwy sposób uwolnić komputer od przewodów i zabrać go do domu, na spotkanie lub gdziekolwiek indziej.

W tym rankingu przyglądamy się najlepszym stacjom dokującym dla laptopów wyposażonych w złącze USB Typu C. Należy również podkreślić, że praktycznie wszystkie MacBook'i oraz znaczna część droższych laptopów z Windowsem, jak Dell XPS lub Lenovo ThinkPad posiadają również technologię Thunderbolt 3 wykorzystującą konektor USB Typu C. W tym przypadku stacja dokująca USB Typu C będzie kompatybilna, ale jeżeli do laptopa bez Thunderbolt 3 podepniemy stację dokującą wykorzystującą ten interfejs nie będzie ona kompatybilna.

Przydatne porty w stacji dokującej USB Typu C

Podstawowym portem w stacji dokującej jest oczywiście złącze USB Typu C. To właśnie za jego pomocą dock łączyć się będzie z komputerem przenośnym. Większość stacji posiada jeden port USB Typu C, ale na rynku znajdują się również dwuportowe stacje dokujące.

Niektóre prezentowane przez nas stacje mają również w sobie dodatkowe porty USB Typu C, które pozwolą na podłączenie kolejnych nowoczesnych urządzeń bez konieczności zajmowania kolejnego portu w komputerze. Dzięki dodatkowemu USB Typu C z wykorzystaniem przejściówki na DisplayPort lub HDMI można bez problemu podłączyć kolejny wyświetlacz.

Część stacji dokujących z USB Typu C jest również kompatybilna ze standardem Power Delivery. Oznacza to, że przewód, który łączy laptopa ze stacją jest również w stanie go ładować. To kluczowa cecha stacjonarnych stacji dokujących w odróżnieniu do przenośnych adapterów. Dock automatycznie powinien dopasować moc, jaka potrzebna jest laptopowi do szybkiego i sprawnego ładowania. Większość komputerów z Windowsem zadowala się 60 W, ale niektóre większe i wydajniejsze urządzenia potrzebują 85 W. Porządna stacja dokująca nie powinna mieć problemu z dostarczeniem takiej ilości prądu.

W przypadku, gdy stacja dokująca nie posiada PD laptop musi być zasilana za pomocą dostarczonego do niego zasilacza. W przypadku, gdy dock obsługuje PD, ale o niższej mocy, laptop będzie ładowany w wolniejszym tempie.

Użytkownicy komputerów PC z systemem Windows powinni uprzednio zweryfikować czy ich komputery posiadają porty USB Typu C, które są w stanie ładować komputer. Niestety nie każdy producent dodaje taką opcję i niektóre porty USB Typu C mają funkcjonalność ograniczoną tylko do przesyłania i odbierania danych.

USB Typu A

USB Typu A to tak zwany klasyk gatunku. Przez prawie 20 lat był to podstawowy i najbardziej rozpowszechniony port w komputerach i wszelkiego rodzaju elektronice użytkowej. Stopniowo po premierze USB Typu C w 2015 roku znaczenie starszego standardu systematycznie maleje, ale minie jeszcze wiele lat, nim zapomnimy o klasycznym USB 1.0, 2.0 oraz 3.0. W chwili obecnej USB Typu A używane jest przez praktycznie wszystkie urządzenie peryferyjne, jak dyski twarde i drukarki. Przed zakupem stacji dokującej użytkownik powinien ustalić ile portów jest mu potrzebnych.

DisplayPort oraz HDMI

Użytkownicy kupujący stacje dokujące do swoich laptopów najczęściej chcą podłączyć do nich spory monitor lub nawet telewizor. Dzięki temu w łatwy sposób można zamienić kompaktowego 13 calowego laptopa w 32 calowy komputer stacjonarny z matrycą o rozdzielczości 4K. Niektóre nowe monitory mają możliwość podłączenia za pomocą USB Typu C, więc można podłączyć je bezpośrednio do laptopa lub jednego z portów w stacji dokującej. W zdecydowanej większości przypadków konieczne będzie jednak zastosowanie portu DisplayPort lub tracącego na znaczeniu HDMI. W skrajnych wypadkach przydać może się również złącze D-SUB (VGA), ale nie polecamy korzystania ze starego analogowego standardu o niskiej przepustowości.

Większość komputerów przenośnych oraz stacji dokujących obsługuje dwa monitory o rozdzielczości 1080p lub jeden monitor 4K i jeden 1080p. Najwydajniejsze konstrukcje ze złączami Thunderbolt 3 nie mają problemu z wyświetlaniem na dwóch matrycach 4K. W tym miejscu zwracamy uwagę wszystkim posiadaczom komputerów przenośnych z układem graficznym Intel UHD Graphics 620, który zintegrowany jest z procesorami siódmej, ósmej oraz dziesiątej generacji. W jego przypadku konieczne jest wykorzystanie złącza USB Typu C z DisplayPort. UHD Graphics 620 nie potrafi przesyłać sygnału w 4K przy 60 Hz poprzez złącze HDMI.

Problem jest ogólnie znany, a złącze USB Typu C ma problemy z obsługą rozdzielczości 4K przy 60 Hz odświeżaniu, przez co najcześciej spada ono do zaledwie 30 Hz, co jest zauważalne podczas pracy. Niektóre firmy produkujące stacje dokujące poradziły sobie z problemem poprzez dodanie sterownika DisplayLink, ale wymaga on instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze. Posiadacze laptopów z USB Typu C Gen 1 (5 Gbps) mogą zapomnieć o 4K przy 60 Hz. Urządzenia z Thunderbolt 3 nie mają tego problemu.

Gigabit Ethernet

Dzięki portowi Gigabit Ethernet w stacji dokującej użytkownik może połączyć się z siecią za pomocą przewodu RJ-45. Rozwiązanie to pozwoli zminimalizować opóźnienia i zwiększy przepustowość połączenia. Różnica będzie najbardziej widoczna podczas przesyłania danych po sieci lokalnej (LAN).

Czytnik kart pamięci

Czytnik kart pamięci to jeden z elementów, który padł ofiarą minimalizacji elektroniki. Większość nowych laptopów nie posiada tego dodatku, który przydaje się w najmniej odpowiednich sytuacjach. Czytnik kart SD lub microSD w stacji dokującej przyda się podczas zgrywania zdjeć z aparatu fotograficznego. To również niedrogi sposób na szybkie i wygodnie zwiększenie dostępnej pamięci masowej w komputerze. Wydajna 256 GB karta pamięci microSDXC kosztuje mniej niż 200 zł. Trzeba jednak pamiętać, że pamięć flash jest znacznie wolniejsza od dysków SSD.

Samodzielne ładowanie

Samodzielne ładowanie jest często pomijane przy wyborze stacji dokującej, a to niezwykle ważny element. Dock z zewnętrznym zasilaczem może naładować nie tylko laptopa, ale także wszystkie urządzenia peryferyjne do niego podłączenie. Oznacza to, że możemy wygodnie podładować telefon lub tablet nawet, jeżeli laptop jest odłączony. Dodatkowo dzięki zewnętrznemu zasilaniu nie napotkamy problemu z brakiem prądu po podłączeniu kilku urządzeń takich, jak zewnętrzne dyski twarde.