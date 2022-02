Najlepsze stacje dokujące/przejściówki USB-C do laptopów [Ranking 2022]

Spis treści

W chwili obecnej większość użytkowników szukających nowego komputera decyduje się na zakup laptopa. Jest on wygodniejszy w użytkowaniu od komputera stacjonarnego ze względu na znaczną mobilność i możliwość łatwego przenoszenia. Coraz częściej jedno urządzenie wykorzystywane jest zarówno w pracy, jak i w domu, dzięki czemu mobilność jest bardzo ważną cechą.

Przejściówka z USB Typu C na klasyczne złącza to niezwykle ważne akcesorium fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na komputery stacjonarne decydują się głównie gracze oraz profesjonaliści, którzy wykorzystują komputery do zaawansowanych czynności takich, jak obróbka foto/video lub programowanie, wymagających znacznej mocy obliczeniowej.

Laptop pomimo wielu zalet ma jednak swoje wady. Paradoksalne jego największy problem łączy się bezpośrednio z największą zaletą czyli rozmiarem i płynącą dzięki niemu mobilnością całej konstrukcji. Większość nowoczesnych laptopów w przeciwieństwie do urządzeń sprzed kilku lat posiada coraz mniejszą ilość portów. Na półkach sklepowych znajduje się coraz więcej modeli wyposażony jedynie w jeden lub więcej portów USB Typu C, które czasami obsługa standard Thunderbolt 3 lub Thunderbolt 4. Trzeba pamiętać że jeden z nich często służy również do ładowania komputera.

Problem pojawia się, gdy użytkownik chce podłączyć do swojego nowego, cienkiego i ultra długo wytrzymującego na pojedynczym ładowaniu laptopa pendrive'a, mysz lub inne urządzenia, które nie jest kompatybilne z siecią bezprzewodową, ani technologią Bluetooth. Dużym problemem jest również podłączenie telefonu do komputera. W tym przypadku sztandarowym przykładem może być MacBook i iPhone. Laptopy od Apple od 2015 roku są wyposażane jedynie w porty USB Typu C, a Apple dopiero od 2020 roku sprzedaje iPhone'y z przewodem USB Typu C do Lightning.

Idealnym urządzeniem dla większości użytkowników byłby średniej klasy laptop zapewniający więcej, niż wystarczającą wydajność z co najmniej jednym zewnętrznym monitorem, kilkoma portami USB oraz być może złączem Ethernet pozwalającym na skorzystanie z najszybszego dostępnego w danym miejscu połączenia z siecią LAN i WAN.

Rozwiązaniem wszystkich wyżej wymienionych problemów jest adapter lub stacja dokująca ze złączem USB Typu C, która na wyjściu posiada wszystkie niezbędne dla danego użytkownika porty. Na dodatek całość łączy się z laptopem za pomocą jednego kabla, dzięki czemu można w łatwy sposób uwolnić komputer od przewodów i zabrać go do domu, na spotkanie lub gdziekolwiek indziej.

W tym rankingu przyglądamy się najlepszym stacjom dokującym dla laptopów wyposażonych w złącze USB Typu C. Należy również podkreślić, że praktycznie wszystkie MacBook'i oraz znaczna część droższych laptopów z Windowsem, jak Dell XPS lub Lenovo ThinkPad posiadają również technologię Thunderbolt 3/4 wykorzystującą konektor USB Typu C. W tym przypadku stacja dokująca USB Typu C będzie kompatybilna, ale jeżeli do laptopa bez Thunderbolt 3/4 podepniemy stację dokującą wykorzystującą ten interfejs, nie będzie ona kompatybilna.

Przydatne porty w stacji dokującej USB Typu C

Podstawowym portem w stacji dokującej jest oczywiście złącze USB Typu C. To właśnie za jego pomocą dock łączyć się będzie z komputerem przenośnym. Większość stacji posiada jeden port USB Typu C, ale na rynku znajdują się również dwuportowe stacje dokujące.

Niektóre prezentowane przez nas stacje mają również w sobie dodatkowe porty USB Typu C, które pozwolą na podłączenie kolejnych nowoczesnych urządzeń bez konieczności zajmowania kolejnego portu w komputerze. Dzięki dodatkowemu USB Typu C z wykorzystaniem przejściówki na DisplayPort lub HDMI można bez problemu podłączyć kolejny wyświetlacz.

Część stacji dokujących z USB Typu C jest również kompatybilna ze standardem Power Delivery. Oznacza to, że przewód, który łączy laptopa ze stacją jest również w stanie go ładować. To kluczowa cecha stacjonarnych stacji dokujących w odróżnieniu do przenośnych adapterów. Dock automatycznie powinien dopasować moc, jaka potrzebna jest laptopowi do szybkiego i sprawnego ładowania. Większość komputerów z Windowsem zadowala się 60 W, ale niektóre większe i wydajniejsze urządzenia potrzebują 85 W. Porządna stacja dokująca nie powinna mieć problemu z dostarczeniem takiej ilości prądu.

W przypadku, gdy stacja dokująca nie posiada PD laptop musi być zasilana za pomocą dostarczonego do niego zasilacza. W przypadku, gdy dock obsługuje PD, ale o niższej mocy, laptop będzie ładowany w wolniejszym tempie.

Użytkownicy komputerów PC z systemem Windows powinni uprzednio zweryfikować czy ich komputery posiadają porty USB Typu C, które są w stanie ładować komputer. Niestety nie każdy producent dodaje taką opcję i niektóre porty USB Typu C mają funkcjonalność ograniczoną tylko do przesyłania i odbierania danych.

USB Typu A

USB Typu A to tak zwany klasyk gatunku. Przez prawie 20 lat był to podstawowy i najbardziej rozpowszechniony port w komputerach i wszelkiego rodzaju elektronice użytkowej. Stopniowo po premierze USB Typu C w 2015 roku znaczenie starszego standardu systematycznie maleje, ale minie jeszcze wiele lat, nim zapomnimy o klasycznym USB 1.0, 2.0 oraz 3.0. W chwili obecnej USB Typu A używane jest przez praktycznie wszystkie urządzenie peryferyjne, jak dyski twarde i drukarki. Przed zakupem stacji dokującej użytkownik powinien ustalić ile portów jest mu potrzebnych.

Źródło: amazon

DisplayPort oraz HDMI

Użytkownicy kupujący stacje dokujące do swoich laptopów najczęściej chcą podłączyć do nich spory monitor lub nawet telewizor. Dzięki temu w łatwy sposób można zamienić kompaktowego 13 calowego laptopa w 32 calowy komputer stacjonarny z matrycą o rozdzielczości 4K. Niektóre nowe monitory mają możliwość podłączenia za pomocą USB Typu C, więc można podłączyć je bezpośrednio do laptopa lub jednego z portów w stacji dokującej. W zdecydowanej większości przypadków konieczne będzie jednak zastosowanie portu DisplayPort lub tracącego na znaczeniu HDMI. W skrajnych wypadkach przydać może się również złącze D-SUB (VGA), ale nie polecamy korzystania ze starego analogowego standardu o niskiej przepustowości.

Źródło: amazon

Większość komputerów przenośnych oraz stacji dokujących obsługuje dwa monitory o rozdzielczości 1080p lub jeden monitor 4K i jeden 1080p. Najwydajniejsze konstrukcje ze złączami Thunderbolt 3/4 nie mają problemu z wyświetlaniem na dwóch matrycach 4K. W tym miejscu zwracamy uwagę wszystkim posiadaczom komputerów przenośnych z układem graficznym Intel UHD Graphics 620, który zintegrowany jest z procesorami siódmej, ósmej oraz dziesiątej generacji. W jego przypadku konieczne jest wykorzystanie złącza USB Typu C z DisplayPort. UHD Graphics 620 nie potrafi przesyłać sygnału w 4K przy 60 Hz poprzez złącze HDMI.

Problem jest ogólnie znany, a złącze USB Typu C ma problemy z obsługą rozdzielczości 4K przy 60 Hz odświeżaniu, przez co najcześciej spada ono do zaledwie 30 Hz, co jest zauważalne podczas pracy. Niektóre firmy produkujące stacje dokujące poradziły sobie z problemem poprzez dodanie sterownika DisplayLink, ale wymaga on instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze. Posiadacze laptopów z USB Typu C Gen 1 (5 Gbps) mogą zapomnieć o 4K przy 60 Hz. Urządzenia z Thunderbolt 3/4 nie mają tego problemu.

Gigabit Ethernet

Dzięki portowi Gigabit Ethernet w stacji dokującej użytkownik może połączyć się z siecią za pomocą przewodu RJ-45. Rozwiązanie to pozwoli zminimalizować opóźnienia i zwiększy przepustowość połączenia. Różnica będzie najbardziej widoczna podczas przesyłania danych po sieci lokalnej (LAN).

Źródło: amazon

Czytnik kart pamięci

Czytnik kart pamięci to jeden z elementów, który padł ofiarą minimalizacji elektroniki. Większość nowych laptopów nie posiada tego dodatku, który przydaje się w najmniej odpowiednich sytuacjach. Czytnik kart SD lub microSD w stacji dokującej przyda się podczas zgrywania zdjeć z aparatu fotograficznego. To również niedrogi sposób na szybkie i wygodnie zwiększenie dostępnej pamięci masowej w komputerze. Wydajna 256 GB karta pamięci microSDXC kosztuje mniej niż 200 zł. Trzeba jednak pamiętać, że pamięć flash jest znacznie wolniejsza od dysków SSD.

Samodzielne ładowanie

Samodzielne ładowanie jest często pomijane przy wyborze stacji dokującej, a to niezwykle ważny element. Dock z zewnętrznym zasilaczem może naładować nie tylko laptopa, ale także wszystkie urządzenia peryferyjne do niego podłączenie. Oznacza to, że możemy wygodnie podładować telefon lub tablet nawet, jeżeli laptop jest odłączony. Dodatkowo dzięki zewnętrznemu zasilaniu nie napotkamy problemu z brakiem prądu po podłączeniu kilku urządzeń takich, jak zewnętrzne dyski twarde.

Dell DA300

Kompatybilna z laptopami z USB Typu C

Wbudowany przewód USB Typu C do laptopa

Obsługa DisplayPort 1.2 oraz 1.3; HDMI 2.0 oraz VGA (4K przy 30 Hz, 1080p Przy 60 Hz)

1 port USB Typu A (10 Gbps); 1 port USB Typu C (10 Gbps)

Dell DA300 to przenośna stacja dokująca, którą można także nazwać adapterem. Jej dużą zaletą są kompaktowe wymiary i niewielka masa. DA300 waży zaledwie 80 g, dzięki czemu urządzenie można bez problemu przenosić razem z laptopem.

Dell dostarcza adapter ze zintegrowanym kablem USB Typu C. Niestety stacja dokująca pracuje w trybie pasywnym, w związku z czym nie obsługuje ładowania za pomocą Power Delivery. Oznacza to, że wszystkie podłączone do niej urządzenia będą pobierały prąd bezpośrednio z komputera.

Adapter pomimo swoich niewielkich rozmiarów posiada na pokładzie szereg standardowych portów w tym HDMI, DisplayPort, coraz rzadziej stosowane VGA oraz Ethernet i po jednym USB Typu A oraz Typu C. Należy wiedzieć, że obsługiwane jest jedynie jedno wyjście wideo w tym samym czasie. Komputery z obsługą DisplayPort 1.3 mogą skorzystać z niego, aby obsłużyć 4K w 60 Hz.

Dużą zaletą jest również cena. Dell DA300 kosztuje w okolicach 300 zł.

Green Cell AK75

Dedykowana do laptopów od Apple

Świetne dopasowanie

Zintegrowana konstrukcja wykorzystująca dwa porty Thunderbolt 3

Czytnik kart pamięci SD oraz microSD

Trzy porty USB Typu A i dwa porty USB Typu C oraz HDMI

Green Cell AK75 to stacja dokująca zaprojektowana specjalnie dla laptopów od Apple. Hub o nazwie Green Cell Connect60 zamienia dwa wbudowane w komputer porty Thunderbolt 3 w osiem najpotrzebniejszych złączy, które znacząco zwiększają możliwości laptopów od Apple. Green Cell stworzył rozwiązanie idealne do pracy w ruch oraz dla fotografów. Specjalna konstrukcja AK75 umożliwia wpięcie stacji dokującej w laptopa bez obaw o jej wysunięcie podczas trzymania komputera na przykład na kolanach lub podczas jego przenoszenia. Osoby zajmujące się fotografią z pewnością docenią wbudowany czytnik kart pamięci w dwóch najpopularniejszych standardach.

Green Cell AK75 zbudowany został z materiałów, które idealnie pasują do MacBook'ów. Producent zadbał o odpowiednie aluminium i taką samą kolorystykę.

Stacja dokująca posiada obsługę technologii Power Delivery. AK75 kompatybilny jest z MacBook'ami Pro w wersji 13 i 15 z roku 2016 lub nowszymi oraz MacBook'ami Air z 2018 roku lub nowszymi.

i-tec C31DUALDPDOCKPD65W

stacjonarna stacja dokująca z Thunderbolt 3

5 portów USB Typu A

Złącze Gigabit Ethernet

Dwa złącza DisplayPort

Obsługa dwóch monitorów 4K

i-tec C31DUALDPDOCKPD65W

i-tec C31DUALDPDOCKPD65W to stacjonarna stacja dokująca korzystająca z interfejsu Thunderbolt 3. Złącze USB Typu C pozwala również na ładowanie z mocą do 65 W w standardzie Power Delivery. Adapter wyposażono w łącznie pięć portów USB Typu A (3 w standardzie 3.0 oraz 2 w standardzie 2.0), złącze USB 3.1 Gen 1 Typu C, USB Typu C z Power Delivery, złącze Gigabit Ethernet RJ-45, dwa złącza DisplayPort oraz gniazdo słuchawkowe. Warto podkreślić, że na pokładzie nie znajdziemy HDMI.

i-tec C31DUALDPDOCKPD65W do działania wymaga podłączenia do dedykowanego zasilacza sieciowego. Stacja posiada możliwość montażu kompatybilnego ze standardem Vesa. Możemy ją również zabezpieczyć z wykorzystaniem linki Kensington Lock.

Unitek D1049A

Interfejs USB Typu C

Przenośna konstrukcja

Metalowa obudowa

Kompaktowe wymiary

Obsługa Power Delivery o mocy do 100 W

Unitek D1049A

Stacja dokująca Unitek D1049A to idealne rozwiązanie dla osób, które często podróżują ze swoim komputerem przenośnym. W niewielkiej metalowej obudowie o podwyższonej odporności znajdziemy wszystkie najważniejsze porty.

Replikator porów posiada złącze USB Typu A 3.0 Gen 1 Typu A, port USB Typu C z obsługą ładowania Power Delivery o mocy do 100 W, pełnowymiarowe złącze HDMI oraz co istotne klasyczne złącze VGA D-SUB. Dzięki niemu Unitek D1049A spodoba się osobom, które często muszą podłączać swój komputer do rzutników i projektorów w salach konferencyjnych.

Adapter jest w pełni kompatybilny z przesyłaniem obrazu w rozdzielczości 4K Ultra HD. Obudowa ma kompaktowe wymiary - 44 x 58 mm.

Green Cell AK61

Kompaktowa konstrukcja

Power Delivery o mocy do 87 W

Wsparcie dla Quick Charge

Złącze Gigabit Ehternet

Kompatybilność z komputerami z Windows oraz macOS, a także urządzeniami mobilnymi z Androidem

Green Cell AK61

Green Cell AK61 to przystępna cenowo przejściówka wyposażona w sporą liczbę portów wejścia/wyjścia. Całość korzysta ze standardu USB Typu C. Adapter posiada na pokładzie trzy złącza USB 3.0 Gen 1 Typu A, złącze USB Typu C z Power Delivery o mocy do 87 W (obsługuje 16-calowe MacBooki Pro), pełnowymiarowe złącze HDMI oraz złącze Gigabit Ethernet RJ-45.

Adapter pozwala na przesyłanie obrazu w rozdzielczości 4K, ale ograniczono częstotliwość odświeżania do zaledwie 30 Hz. Green Cell AK61 cechuje się wysoką kompatybilnością. Współpracuje z Windowsem, macOS, Androidem oraz systemami wbudowanymi np. z konsolą Nintendo Switch. Pozytywnie wypada również w kwestii ceny, która wynosi około 200 zł.

i-tec CADUAL4KDOCK

Stacjonarna stacja dokująca

Aż 6 portów USB Typu A

Dwa złącza HDMI

Dwa złącza DisplayPort

Obsługa dwóch monitorów

Obsługa monitora 5K

Możliwość zabezpieczenia linką Kensington Lock

Obsługa USB Typu C i Thunderbolt 3/4

i-tec CADUAL4KDOCK

i-tec CADUAL4KDOCK to wysokiej klasy stacjonarna stacja dokująca, która pozwala skorzystać z USB Typu C lub Thunderbolt 3/4 (do obsługi dwóch monitorów 4K lub jednego 5K). Adapter posiada aż sześć portów USB 3.0 Gen 1 Typu A, jedno złącze USB 3.1 Gen 1 Typu C, dwa złącza HDMI, dwa złącza DisplayPort, złącze Gigabit Ethenret RJ-45 oraz wyjście audio.

Adapter wymaga zewnętrznego zasilania z wykorzystaniem dołączonego do zestawu zasilacza sieciowego. Dock obsługuje dwa monitory o rozdzielczości 4K z zachowaniem 60 Hz częstotliwości odświeżania lub jeden dodatkowy monitor 5K (poprzez DisplayPort). Adapter posiada możliwość montażu na komputerze/monitorze zgodnego ze standardem Vesa oraz zabezpieczenie linką Kensington Lock.

i-tec TB3HDMIDOCKPLUS

Interfejs Thunderbolt 3

Stacjonarna konstrukcja

Aż 6 portów USB Typu A w standardzie 3.0

Zintegrowane zasilanie

Obsługa do dwóch monitorów w 4K UHD lub jednego 5K

Power Delivery

Wbudowana dioda LED

i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station to bardzo zaawansowana stacja dokująca wykorzystująca interfejs Thunderbolt 3. Producent wykorzystał standard, który posiada przepustowość o osiem razy wyższą, niż w przypadku USB 3.0. Dzięki temu możliwe jest podłączenie nawet dwóch monitorów w 4K przy 60 Hz lub jednego monitora 5K również przy 60 Hz odświeżaniu. Stacja dokująca łączy się z komputerem za pomocą wbudowanego przewodu wykorzystującego interfejs Thunderbolt i konektor USB Typu C. Dzięki technologii Daisy Chain można podłączać kolejne urządzenia jedno do drugiego, co pozwala zachować porządek na biurku.

i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station wspiera Power Delivery umożliwiając ładowanie z mocą do 85 W. Producent zastosował 6 portów USB 3.0 Typu A, jedno HDMI, Gigabit Ethernet, wejście/wyjście audio (Combo), czytnik kart pamięci w standardzie SD, wejście zasilania oraz dwa porty Thunderbolt 3.

W zestawie z i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station użytkownik otrzyma także przejściówkę z USB Typu C na DisplayPort oraz odpowiedni zasilacz.