System ZCRM wystartował kilka miesięcy temu, ale już się cieszy dużym powodzeniem wśród użytkowników telefonii Zadarma , która na rynku VoIP działa od 13 lat. Ten wielofunkcyjny system zarządzania relacjami z klientem jest odpowiedni zarówno dla małych, jak i dużych firm. Ma za zadanie wydajnie pomóc poprzez zautomatyzowanie wszystkich głównych procesów sprzedaży. Jest w pełni zintegrowany z telefonią VoIP i centralą PBX Zadarma , co umożliwia znaczną poprawę procesów sprzedaży oraz lepsze interakcje z klientami, w tym podniesienie jakości obsługi klienta. Oparte na chmurze rozwiązanie ZCRM pomoże rejestrować historię relacji z potencjalnymi klientami i partnerami, planować i zarządzać listą zadań na dzień-miesiąc-rok z góry, monitorować wyniki sprzedaży i pracę menedżerów, tworzyć raporty dla analizy działalności firmy. Wygodne rozwiązania to możliwość tworzenia i zarządzania zespołami pracowników, a także tworzenie bazy klientów wraz z możliwością podziału na grupy na podstawie dowolnie wybranych kryteriów.

Firmao to oprogramowanie CRM , zawierające funkcjonalności ERP . Pomyślane zostało tak, aby budować i umacniać relacje handlowe zarówno z klientami, jak i partnerami biznesowymi. Jest ono elastyczne, co pozwala na pełne dostosowane do potrzeb i możliwości firmy. Działa całkowicie w chmurze, a więc brak konieczności instalowania programu na komputerach. Całe zarządzanie odbywa się online, z poziomu przeglądarki internetowej (również na urządzeniu mobilnym). Zwiększa to znacznie bezpieczeństwo danych - Firmao odpowiada za ich ochronę, a więc nawet jeśli nastąpi włamanie do firmowych urządzeń, informacje będą w pełni bezpieczne. Wygodnym rozwiązaniem jest możliwość szybkiego importu bazy klientów - wystarczy do tego plik .csv. Dzięki integracji z bazami danych GUS , oprogramowanie Firmao CRM umożliwia szybkie budowanie bazy danych leadów i klientów. Następnie możliwe jest przydzielanie leadów handlowcom, a dzięki integracji z modułem poczty email oraz telefonią VOIP - monitorowanie na bieżąco przebiegu komunikacji z klientem w firmie.

Ready_™ jest biznesowym systemem operacyjnym, dlatego kompleksowo wspiera procesy CRM. Od konkurencji odróżnia go holistyczne podejście do procesów z uwzględnieniem najlepszych praktyk UX. Obejmuje zakresem pełne spektrum odbywających się w firmie procesów handlowych, administracyjnych, zarządczych, a także kontrolnych. Zwraca uwagę design systemu i związany z nim UX, a jego zalety objawiają się podczas implementacji (skraca czas szkoleń), użytkowania (zmniejsza liczbę zgłoszeń do działu IT) oraz w trakcie rozwoju aplikacji (użytkownicy szybciej adoptują ewentualne rozszerzenia). Dla przykładu - system Ready_™ posiada unikalny pulpit i środowisko okienkowe działające w przeglądarce, pozwalające na jednoczesne otwieranie wielu obiektów (dokumentów, e-maili, kartoteki klienta itp.) oraz umożliwiające operacje między nimi (drag&drop plików, linków).

System CSMART został zaprojektowany jako pomoc dla działów sprzedaży oraz właścicieli małych i średnich firm. Wyposażono go w intuicyjny interfejs, dzięki któremu jego obsługa jest bardzo intuicyjna. Wśród funkcji znajdziemy zaawansowane m.in. narzędzie dla działów sprzedaży, umożliwiające wiele operacji, w tym zarządzanie lejkiem sprzedaży oraz tworzenie własnych procesów sprzedażowych. Towarzyszy mu możliwość sporządzenia różnorakich raportów oraz wykresów, co pozwoli na szczegółowe przeanalizowanie sprzedaży oraz pracy handlowców. Zaś aby sprzedaż była lepsza, w systemie znajdują się gotowe szablony, umożliwiające tworzenie estetycznych ofert dla klientów. Ten system CRM grupuje całą historię kontaktu z klientem na jego karcie. Pozwala to na podtrzymywaniu i budowaniu dobrych relacji. A kalendarz oraz lista aktywności umożliwią optymalne zorganizowanie efektywnej pracy zespołu.

Egito to system CRM stawiający co elastyczność, co ma umożliwić efektywne korzystanie z niego zarówno przez firmę zatrudniającą kilka osób, jak i wieloosobową organizację z oddziałami w różnych miastach, a nawet państwach. Jakie elementy wchodzą w jego skład? Mamy tu nieodzowną dla handlu bazę produktów wraz z możliwością szybkiego tworzenia ofert przy użyciu wbudowanych szablonów, wbudowany kalkulator cen i rabatów oraz przejrzyste, interaktywne kalendarze , pozwalające na sprawne zorganizowanie pracy i zarządzanie spotkaniami. Jeśli chodzi o samych klientów, pomysłowa, interaktywna mapa z zestawem filtrów pozwoli wyświetlić wybranych, a każdy ma pełne archiwum, które zawiera pełną historię kontaktu - zawierająca maile, notatki z uwagami czy dane kontaktowe. Wyodrębniona lista potencjalnych klientów pomoże zachować porządek.

InStreamCRM to system CRM , który duży nacisk stawia na wszechstronność gromadzonych danych i łatwy dostęp do nich. Jego interfejs jest prosty i bardzo intuicyjny, a przy dodawaniu nowych kontaktów biznesowych automatycznie pobierze szczegółowe dane dotyczące firmy. Można połączyć go z dowolną skrzynka mailową, wysyłać i odbierać wiadomości bezpośrednio w InStream lub monitorować przebieg komunikacji, używając swojej skrzynki pocztowej. Pozwala to zgromadzić w jednym miejscu całą komunikację , prowadzoną za pomocą wielu kanałów. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość automatyzacji procesu komunikacji - można zaplanować działania z wyprzedzeniem i rozmawiać z odpowiednimi osobami we właściwym czasie, a także kontaktować z wieloma osobami naraz, dodawać komentarze i wydarzenia by doradzać, kontrolować i nadzorować pracę zespołu. Dostępna jest opcja budowania list, na których będzie się przechowywać komunikację z kontaktami biznesowymi i klientami. Opcja szybkiego wyszukiwania pozwala na szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji w systemie.

Livespace to system CRM , który posiada gotowy do wdrożenia proces sprzedaży, który ma pomóc usystematyzować działania handlowe. Każdy klient ma pełną bazę informacji, a użytkownik może zbudować tyle procesów sprzedaży, ile potrzebuje. Ciekawa funkcją są zadania posprzedażowe , stworzone po to, aby właściwie wykorzystać relację jaką udało się zbudować z klientem i nie zapomnieć poprosić go o rekomendację. Można ustalić jasne, zautomatyzowane zasady oceniania klientów, dzięki czemu będzie można skupić się na klientach, którzy przyniosą największe przychody. Zarządzanie sprzedażą może być skuteczniejsze dzięki wyznaczaniu celów sprzedażowych dla poszczególnych osób w zespole. W tym celu Livespace oferuje wiele praktycznych rozwiązań, np. możliwości określenia budżetu, liczbę zebranych referencji i spotkań z klientami.

Jelly CRM to system CRM dostępny na każdym urządzeniu. Cechuje go intuicyjna i prosta obsługa. Znalazły się tu wszystkie niezbędne funkcje do prowadzenia działalności - bazę kontaktów można stworzyć od podstaw lub załadować z dowolnego pliku .csv lub .xls. Nie trzeba w tym celu budować specjalnych plików - podczas importu wybiera się, które kolumny odpowiadają informacjom w systemie. Dla każdego klienta można dodać aktywności – na przykład określające, czy jest zainteresowany zaprezentowaną ofertą. Wspólny kalendarz umożliwia planowanie zadań indywidualnych oraz grupowych. Jelly CRM to również duża baza interesów, gdzie można określać etapy postępu w każdej sprawie, a następnie generować raporty, pokazujące w przejrzysty sposób określone działania i ich rezultaty.

Bitrix24 to system CRM w formie społecznościowego portalu intranetowego. Zawiera takie elementy, jak tablica aktywności, czaty, pogląd statystyk, polubienia, pozytywne oraz negatywne reakcje, a także ogłoszenia do odczytu. Dostępne są kalendarze osobiste, grupowe i firmowe, pozwalające na planowanie i wydarzeń oraz działań. W pracy pomaga udostępniona, dwukierunkowa synchronizacja z programami Outlook i kalendarzami Google . Warto odnotować wbudowany, biznesowy system telefoniczny VOiP - wraz z obsługą poczty głosowej oraz możliwością nagrywania rozmów, przekierowywania połączeń i kolejkowaniem. Umożliwia również zaawansowany telemarketing w CRM : automatyczne dialery i listy połączeń, automatyczne transkrypcje połączeń, nadawanie wiadomości SMS czy transmisję głosu.

"CRM" to skrót do angielskich słów "customer relationship management", czyli "zarządzanie relacjami z klientami". Ma on za zadanie usprawnić pracę firmy poprzez wspieranie czynności marketingowych, procesów sprzedaży, a także wszelkich działań związanych z obsługą klienta. Obejmuje działy sprzedażowe firmy, pozwalając na opracowywanie różnorakich strategii działań, tworzenie szerokiej bazy klientów oraz umacniania relacji z nimi. jaki CRM będzie najlepszy? Choć firmy są różne, większość z nich ma wspólne potrzeby - związane z obsługą klientów i sprzedażą. Dlatego rdzeniem każdego systemu są rozwiązania związane z tym aspektem, ale każdy producent CRM chce zaoferować coś więcej - dlatego w zależności od danej propozycji mamy od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu różnych funkcji.

System CRM to narzędzie, bez którego nie sposób wyobrazić sobie skutecznego funkcjonowania poważnej firmy, chcącej zwiększać sprzedaż oraz zdobywać nowych klientów. Dotyczy to każdego biznesu - zarówno małego, jak i średniego oraz dużego. Dlatego warto zapoznać się z naszymi propozycjami i wybrać z nich najlepszą. Podczas układania rankingu patrzyliśmy przede wszystkim na dwa aspekty: ilość dostępnych funkcji i modułów, pozwalających przystosować dany CRM pod potrzeby firmy, a także związane z tym koszty. Niemal wszystkie wymienione rozwiązania są niezwykle elastyczne i godne uwagi, jednak kilka wyróżnia się od reszty zdecydowanie na plus - i to właśnie im przypadły pierwsze miejsca. Każdy system CRM w rankingu ma swój indywidualny opis, z którym warto się zapoznać, ponieważ wymienione zostały w nim wszystkie funkcje decydujące o jego praktycznym zastosowaniu.