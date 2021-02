Spis treści

Najlepsze systemy CRM

"CRM" to skrót do angielskich słów "customer relationship management", czyli "zarządzanie relacjami z klientami". Ma on za zadanie usprawnić pracę firmy poprzez wspieranie czynności marketingowych, procesów sprzedaży, a także wszelkich działań związanych z obsługą klienta. Obejmuje działy sprzedażowe firmy, pozwalając na opracowywanie różnorakich strategii działań, tworzenie szerokiej bazy klientów oraz umacniania relacji z nimi. jaki CRM będzie najlepszy? Choć firmy są różne, większość z nich ma wspólne potrzeby - związane z obsługą klientów i sprzedażą. Dlatego rdzeniem każdego systemu są rozwiązania związane z tym aspektem, ale każdy producent CRM chce zaoferować coś więcej - dlatego w zależności od danej propozycji mamy od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu różnych funkcji.

System CRM to narzędzie, bez którego nie sposób wyobrazić sobie skutecznego funkcjonowania poważnej firmy, chcącej zwiększać sprzedaż oraz zdobywać nowych klientów. Dotyczy to każdego biznesu - zarówno małego, jak i średniego oraz dużego. Dlatego warto zapoznać się z naszymi propozycjami i wybrać z nich najlepszą. Podczas układania rankingu patrzyliśmy przede wszystkim na dwa aspekty: ilość dostępnych funkcji i modułów, pozwalających przystosować dany CRM pod potrzeby firmy, a także związane z tym koszty. Niemal wszystkie wymienione rozwiązania są niezwykle elastyczne i godne uwagi, jednak kilka wyróżnia się od reszty zdecydowanie na plus - i to właśnie im przypadły pierwsze miejsca. Każdy system CRM w rankingu ma swój indywidualny opis, z którym warto się zapoznać, ponieważ wymienione zostały w nim wszystkie funkcje decydujące o jego praktycznym zastosowaniu.

System Zadarma Zadarma



Ocena redakcji PCWorld.pl Zadarma CRM to wielofunkcyjny system zarządzania relacjami z klientem. Umożliwia m.in. przeprowadzanie wideokonferencji. Zadarma to znany dostawca telefonii VoiP, a sygnowany jego nazwą system CRM - czyli ZCRM - ma za zadanie pomóc firmom w zautomatyzowaniu wszystkich głównych procesów sprzedaży bez dodatkowych kosztów. I jak na takie rozwiązanie przystało, posiada funkcje tworzenia i planowania zadań wraz z przydzielaniem do nich pracowników. W tym ostatnim przypadku możliwe jest ustalenie zadań na dzień, miesiąc, a nawet rok z góry. W swoich zasobach gromadzi bazę dotyczącą klientów i kontrahentów - każdy posiada kartę informacyjną, na której umieszczane są wszelkie interakcje i kontakty. Ponieważ CRM jest zintegrowany z telefonią VoIP i centralą PBX Zadarma, można w każdej chwili nawiązać połączenie telefoniczne z wybraną osobą lub firmą. Wykonanie połączenia to zaledwie jedno kliknięcie. Bieżące zadania można wyświetlać jako listę, kalendarz lub kanban. Dzięki zastosowaniu rozpoznawania i analityki mowy, można zautomatyzować kontrolę pracy. Wbudowane narzędzia umożliwiają tworzenie szczegółowych raportów, dotyczących wyników sprzedaży, pracy menedżerów czy ogólną analizę działalności. Zadarma CRM umożliwia... Zadarma CRM umożliwia... System Zadarma Zadarma - pełna recenzja » Zalety: nagrywanie i rozpoznawanie rozmów

szczegółowe statystyki i raporty

eksport i import bazy klientów

zaawansowane opcje tworzenia i przydzielania zadań

integracja z telefonią VOiP

obsługa większej ilości osób

możliwość tworzenia wideokonferencji

Questy Synergius CRM



Ocena redakcji PCWorld.pl Synergius CRM oferuje szereg praktycznych, wygodnych w obsłudze funkcji. Może bardzo pozytywnie wpłynąć na jakość pracy i zarządzania w firmie. Synergius CRM to zaawansowany system CRM, który może rozwijać się wraz z potrzebami firmy - włącznie z możliwością upgrade’u do rozwiązania dedykowanego (Aura Business). Jego twórcy, firma Questy, od początku stawiali na elastyczność i wygodę rozwiązania. Użytkownik ma łatwy i szybki dostęp do najważniejszych i aktualnych informacji m.in. o współpracy z kontrahentami, prowadzonych szansach sprzedaży czy realizowanych projektach. Właściciele lub kierownicy mają dostęp do raportów, które umożliwiają sprawne przeanalizowanie działań pracowników. Dodatkowo mamy wbudowany komunikator, dzięki któremu możemy być w stałym kontakcie. Na tym jednak nie koniec - system usprawnia planowanie spotkań z klientami. Na mapie wyświetla adresy kontrahentów oraz bieżącą lokalizację pracowników, korzystających z aplikacji mobilnej (używa do tego wbudowanego w telefon modułu GPS). Administratorzy systemu mogą korzystać z rozszerzonego zarządzania uprawnieniami, decydują kto co może widzieć i edytować. Synergius CRM przede wszystkim porządkuje i usprawnia obsługę szans sprzedaży. System umożliwia tworzenie wielu... Synergius CRM przede wszystkim porządkuje i usprawnia obsługę szans sprzedaży. System umożliwia tworzenie wielu... Questy Synergius CRM - pełna recenzja » Zalety: duża elastyczność i skalowalność

łatwa integracja z z popularnymi systemami ERP

zarządzanie projektami na dwa sposoby

wbudowany komunikator

system raportów

tworzenie ofert

Bitrix Inc.

Bitrix24 to system CRM, który różni się od pozostałych propozycji na rynku. W jaki sposób? Bitrix24 to system CRM w formie społecznościowego portalu intranetowego. Zawiera takie elementy, jak tablica aktywności, czaty, pogląd statystyk, polubienia, pozytywne oraz negatywne reakcje, a także ogłoszenia do odczytu. Dostępne są kalendarze osobiste, grupowe i firmowe, pozwalające na planowanie i wydarzeń oraz działań. W pracy pomaga udostępniona, dwukierunkowa synchronizacja z programami Outlook i kalendarzami Google. Warto odnotować wbudowany, biznesowy system telefoniczny VOiP - wraz z obsługą poczty głosowej oraz możliwością nagrywania rozmów, przekierowywania połączeń i kolejkowaniem. Umożliwia również zaawansowany telemarketing w CRM: automatyczne dialery i listy połączeń, automatyczne transkrypcje połączeń, nadawanie wiadomości SMS czy transmisję głosu. Bitrix24 dedykowany jest dla działu sprzedaży z wszystkimi niezbędnymi narzędziami - lejek sprzedaży, zarządzanie pipeline’em, raporty sprzedaży, pogląd karty klienta na 360 stopni, wsparcie dla powtarzającej się sprzedaży i automatyzacja sprzedaży. Umożliwia łatwe automatyzowanie ścieżek sprzedaży i tworzenie reguł oraz wyzwalaczy, które przenoszą... Bitrix24 dedykowany jest dla działu sprzedaży z wszystkimi niezbędnymi narzędziami - lejek sprzedaży, zarządzanie pipeline’em, raporty sprzedaży, pogląd karty klienta na 360 stopni, wsparcie dla powtarzającej się sprzedaży i automatyzacja sprzedaży. Umożliwia łatwe automatyzowanie ścieżek sprzedaży i tworzenie reguł oraz wyzwalaczy, które przenoszą... Bitrix Inc. - pełna recenzja »

eDokumenty sp. z o.o.



Ocena redakcji PCWorld.pl Ready_™ to nowoczesny i elastyczny system z dopracowaną aplikacją CRM. Jakie są jego główne zalety? Ready_™ jest biznesowym systemem operacyjnym, dlatego kompleksowo wspiera procesy CRM. Od konkurencji odróżnia go holistyczne podejście do procesów z uwzględnieniem najlepszych praktyk UX. Obejmuje zakresem pełne spektrum odbywających się w firmie procesów handlowych, administracyjnych, zarządczych, a także kontrolnych. Zwraca uwagę design systemu i związany z nim UX, a jego zalety objawiają się podczas implementacji (skraca czas szkoleń), użytkowania (zmniejsza liczbę zgłoszeń do działu IT) oraz w trakcie rozwoju aplikacji (użytkownicy szybciej adoptują ewentualne rozszerzenia). Dla przykładu - system Ready_™ posiada unikalny pulpit i środowisko okienkowe działające w przeglądarce, pozwalające na jednoczesne otwieranie wielu obiektów (dokumentów, e-maili, kartoteki klienta itp.) oraz umożliwiające operacje między nimi (drag&drop plików, linków). Dla wsparcia procesów biznesowych o wysokiej specjalizacji i zestandaryzowanych wymaganiach, w CRM Ready_™ dostępne są gotowe aplikacje utrzymywane w jednej wersji dla wszystkich klientów. Posiadają rozbudowaną konfigurację odzwierciedlającą... Dla wsparcia procesów biznesowych o wysokiej specjalizacji i zestandaryzowanych wymaganiach, w CRM Ready_™ dostępne są gotowe aplikacje utrzymywane w jednej wersji dla wszystkich klientów. Posiadają rozbudowaną konfigurację odzwierciedlającą... eDokumenty sp. z o.o. - pełna recenzja »

Jelly CRM

Jelly CRM to darmowy system CRM do prowadzenia sprzedaży z możliwością dzwonienia. Jak wygląda w praktyce? Jelly CRM to system CRM dostępny na każdym urządzeniu. Cechuje go intuicyjna i prosta obsługa. Znalazły się tu wszystkie niezbędne funkcje do prowadzenia działalności - bazę kontaktów można stworzyć od podstaw lub załadować z dowolnego pliku .csv lub .xls. Nie trzeba w tym celu budować specjalnych plików - podczas importu wybiera się, które kolumny odpowiadają informacjom w systemie. Dla każdego klienta można dodać aktywności – na przykład określające, czy jest zainteresowany zaprezentowaną ofertą. Wspólny kalendarz umożliwia planowanie zadań indywidualnych oraz grupowych. Jelly CRM to również duża baza interesów, gdzie można określać etapy postępu w każdej sprawie, a następnie generować raporty, pokazujące w przejrzysty sposób określone działania i ich rezultaty. Jelly CRM może być używany za darmo, jednak z pewnymi ograniczeniami - liczba kontaktów, firm i interesów ograniczona jest do 20, nie ma funkcji sporządzania raportów oraz telefonii. Druga opcja to Plan Nielimitowany w cenie 29 zł miesięcznie od użytkownika. W tej opcji wszystkie ograniczenia są usuwane, dochodzą także funkcje niedostępne w... Jelly CRM może być używany za darmo, jednak z pewnymi ograniczeniami - liczba kontaktów, firm i interesów ograniczona jest do 20, nie ma funkcji sporządzania raportów oraz telefonii. Druga opcja to Plan Nielimitowany w cenie 29 zł miesięcznie od użytkownika. W tej opcji wszystkie ograniczenia są usuwane, dochodzą także funkcje niedostępne w... Jelly CRM - pełna recenzja »

InStreamCRM