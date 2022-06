Spis treści

Rozwiązanie D-Link COVR-X1863 to następna generacja systemów Mesh. D-Link zaprojektował swój sprzęt z myślą o nowoczesnych domach z wieloma urządzeniami IoT. Covr to także idealne rozwiązanie do strumieniowania 4K, gier VR i rozmów wideo. Zapewnia połączenia w każdym miejscu posesji. Aby uruchomić sieć domową i objąć zasięgiem cały dom, wystarczy podłączyć Covr do routera lub modemu dostarczonego przez dostawcę usług internetowych.

Dzięki technologii D-Link Smart Steering wszystkie domowe urządzenia automatycznie łączą się z siecią tworzoną przez Covr, nawet podczas przemieszczania się użytkowników po obiekcie. Dzięki temu nie trzeba w każdym pomieszczeniu i na każdym piętrze oddzielnie łączyć się z inną siecią WiFi.

D-Link COVR-X1863 przyspiesza transmisję danych dzięki jednoczesnemu przesyłaniu niewielkich pakietów. Dzięki temu nie są one kolejkowane, a urządzenia nie muszą konkurować między sobą o wolne pasma radiowe.

Urządzenia D-Link Covr zostały fabrycznie sparowane, wystarczy je podłączyć i można zacząć korzystać. System D-Linka jest rozwiązaniem skalowalnym, umożliwiającym szybkie podłączenie dodatkowych punktów dostępowych, pozwalających rozszerzyć zasięg sieci. W sieci tworzonej przez D-Link COVR-X1863 można skonfigurować kontrolę rodzicielską treści internetowych. Robi się to poprzez tworzenie oddzielnych dla każdego członka rodziny profili, którym następnie można blokować dostęp do urządzeń i stron WWW, ustalać harmonogramy korzystania z internetu, a także całkowicie wyłączać WiFi.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mbps]: 1800

Częstotliwość pracy [GHz]: 2.4 - 5

Liczba portów LAN: 1

Deco M4 to system firmy TP-Link wykorzystujący do tworzenia sieci bezprzewodowej technologię Mesh. Za jej pomocą poszczególne urządzenia mogą łączyć się z siecią WiFi o tej samej nazwie bez względu na rodzaj i wielkość obiektu, w którym jest uruchomiona. W systemie Deco komputery, urządzenia mobilne i IoT łączą się z access pointem, który akurat oferuje najlepszą jakość połączenia, co oznacza wyeliminowanie martwych stref radiowych. Deco złożone z trzech urządzeń może pokryć zasięgiem WiFi budynek o powierzchni około 1800 metrów kwadratowych.

Deco M4 jest zgodny ze standardami 802.11ac, działa zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz i zapewnia prędkość sygnału do 1167 Mb/s (300 Mb/s w 2,4 GHz i 867 Mb/s w 5 GHz). Może pracować w trzech trybach – routera, punktu dostępowego i repeatera. Aplikacja mobilna ułatwia konfigurację i zarządzanie systemem. Deco M4 posiada wbudowane oprogramowanie kontroli rodzicielskiej, które chroni dzieci przed nieodpowiednimi treściami online. W systemie możliwe jest stworzenie oddzielnego profilu dla każdego członka rodziny.

Dzięki zaawansowanej technologii Deco Mesh poszczególne elementy tworzące sieć (access pointy) współpracują ze sobą, tworząc zunifikowaną sieć o jednej nazwie (SSID). Urządzenia klienckie (laptopy, smartfony itp.) automatycznie przełączają się między access pointami Deco podczas poruszania się użytkownika po domu, co umożliwia utrzymanie płynnego połączenia bezprzewodowego o dużej prędkości.

TP-Link Deco M4 zapewnia szybkie i stabilne połączenia o prędkości do 1167 Mb/s i współpracuje z głównymi dostawcami usług internetowych (ISP) oraz modemami. Deco może obsługiwać ruch w nawet najbardziej obciążonych sieciach, zapewniając połączenia bez opóźnień nawet dla 100 urządzeń. System Deco firmy TP-Link jest bardzo łatwy w konfiguracji dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mbps]: 1200

Częstotliwość pracy [GHz]: 2.4, 5

Wejście na kartę SIM: Nie

Liczba portów LAN: 2

System TP-Link Deco X60 Mesh z łatwością eliminuje obszary o słabym sygnale dzięki jednej sieci WiFi. Obejmuje ona każdy zakątek domu dzięki bezproblemowemu roamingowi, adaptacyjnemu routingowi i autokorekcie. Deco X60 zapewnia stabilne połączenie bezprzewodowe, niezależnie od tego, czy potrzebujesz go w piwnicy, garażu czy na podwórku.

Poszczególne urządzenia Deco współpracują ze sobą, tworząc podobnie do innych systemów Mesh jedną sieć o wspólnej nazwie. Telefony, tablety oraz pozostałe urządzenia mobilne automatycznie łączą się z najszybszym dostępnym access pointem Deco podczas poruszania się użytkownika po domu. Przełączanie zajmuje mniej niż 0,3 sekundy, jest płynne i niezauważalne, zapewniając pozytywne wrażenia podczas surfowania w internecie, a nawet podczas streamingu wideo.

Technologia TP-Link Mesh dynamicznie wybiera najlepszą trasę i pasmo dla połączeń oraz aplikacji, gwarantując szybki transfer bez względu na położenie urządzenia klienckiego. Jeśli jeden z access pointów Deco rejestruje osłabienie sygnału WiFi, system automatycznie przekieruje dane przez inne Deco, aby upewnić się, że połączenie nie będzie przerwane.

TP-Link Deco X60 Mesh zapewnia płynne strumieniowe przesyłanie multimediów z najszybszą możliwą prędkością dzięki obsłudze standardu WiFi 6.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mbps]: 3000

Częstotliwość pracy [GHz]: 2.4 - 5

Liczba portów LAN: 1

ASUS-ZenWiFi-XT8-2PK to zestaw skutecznie zapewniający zasięg WiFi we wszystkich typach budynków. Jest to możliwe dzięki bezprzewodowemu trzypasmowemu systemowi WiFi Mesh AX6600 firmy ASUS. System ten składa się z dwóch routerów AX6600 6,6 Gb/s, które mogą pokryć zasięgiem sieci bezprzewodowej do 1800 metrów kwadratowych domu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Łączenie z WiFi będzie płynne, z jedną nazwą dla całej sieci (SSID), dzięki czemu poruszając się po budynku, nie trzeba wciąż przełączać się między punktami dostępu (access points).

System ZenWiFi został zaprojektowany z myślą o łatwej i intuicyjnej konfiguracji i prostym zarządzaniu siecią. Daje też użytkownikom możliwość dostosowywania sieci bezprzewodowej do własnych potrzeb. Na przykład można sprawić, aby urządzenia mobilne korzystały ze wszystkich trzech pasm bezprzewodowych lub wyznaczyć dla nich tylko pasmo 5 GHz dla operacji dosyłowych. Będzie to korzystne dla optymalizacji prędkości wszystkich urządzeń pracujących w sieci. System ZenWiFi zapewnia również bezpieczeństwo danych na wysokim poziomie, kontrolę rodzicielską, obsługę usług inteligentnego domu i jest kompatybilny z dodatkowymi komponentami ASUS AiMesh.

Dzięki obsłudze technologii WiFi 6 (802.11ax) i kanałom o szerokości 160 MHz możesz cieszyć się szybkością sieci do 6,6 Gb/s, co wystarcza do transmisji na żywo w jakości 8K (między kompatybilnymi urządzeniami). Należy pamiętać, że kanał 160 MHz może być niedostępny w paśmie 5 GHz w niektórych regionach/krajach ze względu na ograniczenia prawne.

WiFi 6 (802.11ax) obsługuje funkcję o nazwie Target Wake Time (TWT), która umożliwia zaplanowanie, kiedy zgodne urządzenia mogą wybudzić się z trybów uśpienia, aby podłączyć się do sieci. Pozwala to urządzeniom dłużej pozostawać w trybie uśpienia i oszczędzać baterię.

System ZenWiFi zapewnia trzy indywidualne pasma sieci bezprzewodowej, dwa o częstotliwości 5 GHz i jedno 2,4 GHz. Można połączyć je pod jedną nazwą (SSID) lub rozdzielić je pod inną nazwą dla każdego. Istnieje również możliwość przydzielenia jednego z pasm 5 GHz do obsługi łącza dosyłowego typu backhaul, czyli wydzielonego połączenia między routerami. Ma to służyć zmniejszeniu obciążenia sieci.

System ASUS-a obsługuje również przewodowe rozwiązania dosyłowe. Możesz wykorzystać jeden z portów Ethernet na każdym routerze, aby połączyć się z istniejącą siecią w celu uzyskania przewodowego połączenia typu backhaul. Dzięki temu routery będą miały dedykowane połączenie, a urządzenia mobilne zachowają dostęp do wszystkich trzech pasm bezprzewodowych.

ASUS zaprojektował konfigurację systemu ZenWiFi jako 3-etapowy proces. Korzystając z aplikacji ASUS Router, wystarczy włączyć routery, utworzyć nazwę sieci i konto administratora, a następnie poczekać kilka minut. Ta jednorazowa konfiguracja obejmuje automatyczną synchronizację każdego routera, a każdy router może działać jako router główny lub jako węzeł replikujący sieć bezprzewodową.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mbps]: 6600

Częstotliwość pracy [GHz]: 2.4 - 5

Wejście na kartę SIM: Nie

Liczba portów LAN: 3

WiFi Mesh - system polepszający zasięg sieci bezprzewodowej

System Mesh łączy ze sobą dwa lub więcej punkty dostępu WiFi (access pointy), tworząc i udostępniając jedną sieć bezprzewodową. Można ją bez problemu rozszerzać, aby obejmowała nawet największe domy lub budynki.

W dużym domu – na przykład o powierzchni 500 m kwadratowych – lub w takim o nietypowym układzie, który ma więcej niż dwie kondygnacje lub ma betonowe/ceglane ściany, prawdopodobnie natkniesz się na martwe strefy WiFi. Oznacza to, że w Twoim domu należy zastosować system Mesh zamiast tradycyjnego routera WiFi.

Nowoczesne systemy WiFi typu Mesh są bardzo proste w konfiguracji i skutecznie usuwają „martwe punkty”, wypełniając luki radiowe w budynku. Po zainstalowaniu Mesh możesz cieszyć się bezprzewodowym dostępem do internetu w każdym pokoju, a także na podwórku, w garażu czy piwnicy.

Router WiFi typu Mesh jest głównym węzłem sieci i dostarcza do niej internet. Tymczasem pozostałe urządzenia systemu działają jak jego satelity, odbierając dostęp do internetu, a następnie przesyłając go do pobliskich urządzeń takich jak komputery, smartfony, tablety i inne. Wszystkie te urządzenia przesyłają dane w obydwu kierunkach i zapewniają wiele źródeł sygnału WiFi dla odbiorców. Jedną z najlepszych rzeczy w systemie Mesh jest to, że w przeciwieństwie do niektórych rozwiązań, wszystkie jego elementy rozgłaszają tę samą sieć, więc nie będziesz musiał zawracać sobie głowy przełączaniem się na nowy SSID podczas poruszania się po domu.

Zalety routerów Mesh

Oprócz możliwości emitowania silnego, niezawodnego sygnału WiFi, systemy Mesh mają kilka innych znaczących zalet. Oto niektóre z nich:

1. Ułatwione zarządzanie siecią.

Jedną z głównych cech odróżniających systemy Mesh od tradycyjnych routerów jest łatwy dostęp do sieci. Wiele takich systemów jest całkowicie zautomatyzowanych, co pozwala na łatwe zarządzanie nimi za pomocą aplikacji mobilnej, nawet spoza domu. Konfigurowanie systemu Mesh za pomocą aplikacji na smartfona jest znacznie łatwiejsze niż zmiana ustawień sieci za pomocą interfejsu WWW routera.

Wiele aplikacji zarządzania Mesh umożliwia użytkownikom szybkie pomiary prędkości, odcinanie dostępu WiFi do niektórych urządzeń, tworzenie sieci dla gości, testowanie jakości połączenia między różnymi punktami, a nawet łączenie się z urządzeniami Internetu Rzeczy (IoT). Niektóre tradycyjne routery wysokiej klasy mają podobne funkcje, ale zazwyczaj musisz połączyć się z siecią lokalną za pomocą komputera, aby je włączyć.

2. Usprawnienie połączenia.

W przypadku tradycyjnych routerów WiFi do powielania sygnału używa się często tzw. repeaterów, dzięki którym można uzyskać dostęp do sieci z większej odległości. Jednak nawet najlepsze repeatery wymagają utworzenia oddzielnej sieci z oddzielną nazwą. Oznacza to, że może być konieczne ręczne przełączanie się między sieciami podczas poruszania się po domu.

System Mesh nie wymaga ciągłego ponownego podłączania się do sieci, nawet gdy przechodzisz z pokoju do pokoju czy z piętra na piętro. Nie będziesz też musiał radzić sobie z dużym opóźnieniem, ponieważ wszystkie punkty dostępowe emitują ten sam sygnał, zamiast przekierowywać żądania przez wiele sieci.

3. Dobre zabezpieczenia.

Wiele zestawów Mesh do użytku domowego jest wyposażonych w dobre zabezpieczenia. Dzięki wspomnianemu wcześniej łatwemu zarządzaniu siecią nie jest trudno zabezpieczyć jej elementy – wiele z nich automatycznie sprawdza i instaluje aktualizacje oprogramowania układowego.

Wady routerów Mesh

Systemy Mesh, podobnie jak wiele rozwiązań sieciowych, nie są pozbawione wad. Oto kilka poważniejszych:

1. Wysokie koszty.

Dobry dwuczęściowy zestaw Mesh kosztuje 500 zł lub więcej, a dodatkowe satelity kosztują od 200 do 400 zł każda. Najlepsze pojedyncze modele routerów WiFi są dużo tańsze, podobnie repeatery.

2. Niepotrzebne zużywanie zasobów.

W małych budynkach systemy Mesh zazwyczaj stanowią rozwiązanie na wyrost. Pokrycie od 200 do 500 m2 za pomocą dwuelementowej sieci Mesh to często przesada.

3. Zbyt dużo sprzętu.

Chociaż większość punktów dostępowych systemu Mesh to niewielkie urządzenia, możesz potrzebować kilku sztuk, aby w pełni wykorzystać ich możliwości. Oznacza to znalezienie miejsc dla wielu urządzeń w całym domu – może być to problematyczne dla użytkowników, którzy wolą ograniczyć liczbę urządzeń sieciowych do jednego lub dwóch niepozornych „pudełek”.

Czy potrzebujesz systemu Mesh?

Mesh przyda Ci się, gdy masz duży dom lub ma on skomplikowaną, mocną konstrukcję opartą na betonowych lub ceglanych ścianach. Warto też zaopatrzeć się w taki system, gdy posiadasz instalację tzw. inteligentnego domu, którą łatwo zarządzać za pomocą aplikacji mobilnej sieci Mesh.

Z kolei, gdy mieszkasz w małym domu lub mieszkaniu i Twoje WiFi tylko „przerywa” od czasu do czasu, prawdopodobnie nie musisz inwestować w system Mesh. Prosty repeater, a nawet mocny pojedynczy router sprawdzi się w likwidowaniu martwych stref sieci bezprzewodowej.

Mamy nadzieję, że to zestawienie pomoże Ci w wyborze sprzętu Mesh, jeżeli dojdziesz do wniosku, że jednak go potrzebujesz.