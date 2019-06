Najlepsze tablety z Androidem 2019

Spis treści

Większość użytkowników może narzekać na brak złącza słuchawkowego Jack . Pocieszeniem może być przejściówka z USB Typu C dołączona do zestawu.

Co najważniejsze tablet ten nie jest flagowym modelem, dzięki czemu jest przystępny cenowo . Od razu widać, że Samsung chciał stworzyć konkurenta dla podstawowego iPad'a od Apple i musimy przyznać, że mu się to udało. Na pokładzie znajdziemy do 6 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB wbudowanej pamięci masowej . Procesor to średnio półkowy Qualcomm Snapdragon 670 . To właśnie ten element przypomina nam, że nie jest to flagowy tablet Samsunga.

Samsung Galaxy Tab S5e to najnowszy tablet od koreańskiego producenta. To świetnie skalkulowane cenowo urządzenie.

Model ten w domyśle miał konkurować z iPad Pro . Niestety, ale nowe modele iPad'a z 2018 roku są o wiele bardziej zaawansowane, niż Galaxy Tab S4. Nie zmienia to faktu, że Tab S4 posiada pełne wsparcie dla DeX , dzięki czemu łatwo możesz przekształcić go w pełnoprawny komputer z desktopową wersją pakietu Office.

Skrzydła Samsunga Galaxy Tab S4 zostały trochę podcięte podczas premiery świetnego modelu S5e , który posiada lżejszą i mniejszą obudowę, te same świetne głośniki , ale przede wszystkim jest sporo tańszy . Galaxy Tab S4 to flagowy tablet od Samsunga , ale w środku znajdziemy przestarzały procesor .

Tablet od Lenovo to jedno z najlepszych urządzeń, jakie możesz kupić, jeżeli jesteś uzależniony od Netflix'a lub czytasz dużo czasopism/książek . Niestety, ale nie oczekuj zbytnio na aktualizację oprogramowania . Lenovo Yoga Tab 3 Plus został wprowadzony na rynek z Androidem 7.0 Nougat .

Lenovo Yoga Tab 3 Plus wyróżnia się spośród innych tabletów charakterystycznym garbem umieszczonym na jednym z dłuższych boku. Znajduje się tam uchylana podstawka , która pozwala na użytkowanie urządzenia w wielu pozycjach. Yoga Tab 3 Plus posiada także głośniki kompatybilne z Dolby Atmos oraz ekran charakteryzujący się bardzo dobrymi parametrami .

Tablety Huawei MediaPad z serii M5 to zaskakująco udane urządzenia . Do wyboru są modele z ekranem o przekątnej 8,4 cala (niedostępny w Polsce) oraz 10,8 cala . Każdy tablet sprzedawany jest w dwóch konfiguracjach - z modemem LTE oraz bez niego .

Uważaj na wersję przeznaczone na rynek chiński. Posiadają one oprogramowanie pozbawione dostępu do usług Google. Zamiast Google...

Urządzenie posiada 8 calowy ekran o rozdzielczości Full HD , a w środku znajdziesz procesor Qualcomm Snapdragon 660 (znany między innymi z chwalonego Redmi Note 7), do 4 GB pamięci operacyjnej RAM i do 64 GB wbudowanej pamięci masowej . Nie zabrakło czytnika kart pamięci microSD , a producent oferuje również wersję z modemem LTE .

Xiaomi Mi Pad 4 to jeden z najlepszych tanich tabletów z Androidem , jaki możesz kupić. Standardowo dla Xiaomi oferuje wiele za niewiele . Mi Pad 4 jest bardzo podobny do iPad'a mini .

Sprzedaż tabletów spada od kilku lat. Jedynie Apple ze swoimi iPad'ami potrafi dobrze zarobić na tego typu urządzeniach, ale dzieje się tak też z powodu dużej lojalności klientów firmy z Cupertino, którzy chętnie wymieniają swoje starsze tablety na nowe modele. Na rynku istnieje jednak wiele ciekawych i dopracowanych tabletów z systemem Android, które zaoferują Ci funkcje niedostępne na iPad takie, jak możliwość korzystania z myszy, czy tryb desktop.

Źródło: techadvisor

Tablety z Androidem podobnie, jak telefony pracujące pod kontrolą tego samego systemu są bardzo różne. Na rynku znajdziesz najtańsze urządzenia, które nie zaoferują Ci zbyt wiele. Z drugiej strony możesz kupić potężny tablet za kilka tysięcy złotych. W gąszczu wielu modeli można jednak wybrać takie, które oferują bardzo dobry stosunek ceny do oferowanych możliwości. Przedstawiamy najlepsze urządzenia, jakie możesz kupić w 2019 roku. Jesteśmy już po kilku premierach i w najbliższym czasie nie oczekujemy prezentacji nowych flagowych tabletów pracujących pod kontrolą Androida.

Tablety pracujące pod kontrolą Androida konstrukcyjnie są bardzo podobne do iPad'ów. Główna różnicą jest oprogramowanie, a co za tym idzie także interfejs użytkownika. Android to otwarty system, który nie posiada większości ograniczeń typowych dla systemu, pod kontrolą którego pracują iPad'y. Ostatnimi czasy głośno mówi się o dodaniu obsługi myszy do iOS. Użytkownicy Androida mogą z niej korzystać od wielu lat. W przeciwieństwie do iPad'a wybrane modele tabletów z Androidem oferują interfejs desktopowy, dzięki czemu tablet podłączony do monitora oraz klawiatury i myszy może Ci zastąpić komputer. Podpięcie iPad'a do zewnętrznego monitora spowoduje jedynie sklonowanie ekranu.

Dużym problemem tabletów z Androidem jest fragmentacja. Pod tym względem wypadają one jeszcze gorzej, niż smartfony. Najnowszą wersją Androida jest obecnie 9.0 Pie, za rogiem czeka już Android Q, a wiele tabletów nadal pracuje pod kontrolą Androida 7.0 Nougat, czy nawet 6.0 Marshmallow.

Na rynku dostępne są także tablety Amazonu, których nie możemy oficjalnie kupić z wysyłką do Polski nawet z Niemieckiego oddziału. Pracują one pod kontrolą mocno zmodyfikowanej wersji systemu Android, która nazwana została Fire OS i pozbawiona jest dostępu do usług Google. To dobre urządzenia dla dzieci oraz osób starszych, które chcą skupić się głównie na przeglądaniu internetu i nie potrzebują drogiego i wydajnego tabletu.

Jaki rozmiar wybrać?

Źródło: macworld

Pierwszą rzeczą, jaką musisz ustalić przed zakupem (oczywiście poza budżetem) to rozmiar ekranu, który będzie Ci odpowiadał. Najmniejsze tablety są niewiele większe od dzisiejszych smartfonów i oferują wyświetlacze o przekątnej 7 cali. Największe urządzenia posiadają ekrany o przekątnej nawet 13 cali. Pomimo tego na rynku istnieją dwa standardy. Mniejsze tablety mają ekran o przekątnej w okolicach 8 cali, a większe 10 cali. Obecne 10 calowe modele zapewniają najlepszy kompromis pomiędzy komfortem użytkowania, a wymiarami i lekkością konstrukcji.

Radzimy szukać tabletu, którego waga nie przekracza 450 gram, ponieważ cięższe modele będą niewygodne podczas dłuższego użytkowania, a korzystanie z nich na mieście również nie będzie najprzyjemniejsze. Jeżeli zamierzasz korzystać z tabletu głownie w domu na kanapie waga nie powinna być dla ciebie istotna.

Ile pamięci masowej potrzebuje?

Źródło: computerworld

Jako dzisiejszy standard wskazalibyśmy 32 GB, ale im więcej wbudowanej pamięci masowej posiada tablet, którego wybrałeś tym lepiej.

Większość urządzeń z Androidem posiada czytnik kart pamięci microSD i dotyczy to także tabletów, ale nie zdziw się, jak znajdziesz urządzenie, które go nie posiada.

Nie zapominaj również że 32 GB, którymi chwali się producent faktycznie będą dostępne do Twojej dyspozycji. Obecne tablety posiadają system Android z rozbudowaną nakładką graficzną, wieloma aplikacjami, dodatkami i usługami. Całość potrafi zająć nawet kilka gigabajtów, dlatego może się okazać, że od razu po uruchomieniu do Twojej dyspozycji pozostanie jedynie 20 GB z 32 GB, które znalazłeś w specyfikacji technicznej urządzenia.

Jaki typ ekranu wybrać?

To kolejna bardzo ważna kwestia. Niewiele nowoczesnych tabletów ma słabe ekrany, ale nadal możesz znaleźć urządzenie wyposażone w panel TFT oferujący bardzo słabe parametry takie, jak kąty widzenia, jasność maksymalna, czy pokrycie barw. Szukaj ekranu IPS, a najlepiej AMOLED. Zdecydowanie powinieneś unikać matryc TFT oraz TN, które są zauważalnie gorsze.

W kwestii rozdzielczości więcej nie zawsze oznacza lepiej. W przypadku tabletu powinieneś wybrać urządzenie, które posiada zagęszczenie pikseli wynoszące około 300 ppi. Musisz wiedzieć, że wyższa rozdzielczość negatywnie wpływa na wydajność całego urządzenia, ponieważ procesor oraz karta graficzna są bardziej obciążone. Wyższa rozdzielczość wpływa także negatywnie na czas pracy na baterii. Nie zalecamy kupować tabletów, które posiadają ekrany o rozdzielczości mniejszej, niż Full HD.

Co z dodatkowymi funkcjami?

Źródło: techadvisor

Pomijamy oczywiste rzeczy takie, jak łączność Wi-Fi lub Bluetooth. Niektóre tablety oferują także NFC, ale nie jest ono niezbędne i raczej nie będziesz z niego korzystał.

Zwróć uwagę na obecność modułu GPS. Większość tabletów go posiada, ale nadal na rynku są urządzenia, które nie będą mogły być wykorzystane, jako nawigacja samochodowa.

Kolejną ważną kwestią jest obecność modemu LTE. Większość tabletów oferowana jest na rynku w dwóch wersjach: Wi-Fi oraz Wi-FI + 4G LTE. Jeżeli często podróżujesz i nie chcesz nadwyrężać baterii w Twoim smartfonie zdecydowanie powinieneś rozważyć zakup urządzenia z modemem LTE i slotem na kartę SIM.

Wydajność, Bateria, Aparat

Źródło: techadvisor

W kwestii wydajność Twój nowy tablet powinien posiadać co najmniej 2 GB pamięci operacyjnej RAM i czterordzeniowy procesor. Zestaw taki znajdziesz w wielu tanich konstrukcjach. Optymalnym rozwiązaniem jest ośmiordzeniowy procesor i co najmniej 3 GB pamięci operacyjnej RAM. Flagowe modele zaoferują Ci procesory, jakie znamy z flagowych smartfonów oraz 4 GB i więcej pamięci operacyjnej RAM.

Optymalny zestaw do wykonywania codziennych czynności, który jednocześnie nie zrujnuje Twojego portfela to Qualcomm Snapdragon 450 z 4 GB pamięci operacyjnej RAM i ekranem o rozdzielczości Full HD.

Najgorsze tablety wytrzymują zaledwie 4-5 godzin na pojedynczym ładowaniu. To rezultat zdecydowanie poniżej oczekiwań. Przed zakupem sprawdź żywotność czasu pracy przeglądając recenzje poszczególnych modeli. Polecamy wybór takiego tabletu, który oferuje około 10 godzin pracy z dala od ładowarki.

Tablet nie służy do wykonywania zdjęć, więc nie przykładaj dużej wagi do tego elementu. Nie będziesz raczej z niego korzystał. Tylny aparat może być przydatny do wykonania szybkiej fotografii jakiegoś dokumentu, ale na tym jego zastosowanie się kończy. Sprawdź jedynie, czy posiada autofocus. Inaczej sprawy się mają z przodu. Tablety są często wykorzystywane do wideorozmów przez Skype. Jeżeli zamierzasz wykonywać połączenia zwróć uwagę na jakość wideo oferowaną przez przednią kamerę w wybranym przez Ciebie modelu.