Najlepsze tanie drony 2019

CX-10 to jeden z najtańszych i najmniejszych quadrocopterów w naszym zestawieniu.

Cheerson CX-10 jest dostępny na rynku już od dawna, ale to jeden z najlepszych tanich dronów, jakie możesz zakupić. Jedyny problem to dostępność. Ostatnimi czasy coraz trudniej znaleźć go w sklepach. To malutki quadrocopter, który jest naprawdę przyjemny w pilotażu zarówno dla najbardziej początkujących użytkowników, jak i dla osób, które latały wcześniej dużo droższymi konstrukcjami.

Źródło: techadvisor

Przyjemność w pilotażu nie oznacza, że łatwo latać Cheerson CX-10. Zdecydowanie nie, ponieważ nie posiada on funkcji auto-hover, która pozwalałaby zawisnąć mu w miejscu. Co ciekawe dron potrafi wystartować poprzez wyrzucenie z ręki, przez co będziesz mógł zaimponować znajomym. Zwrócą oni także z pewnością uwagę na bardzo niewielkie rozmiary CX-10. Drona naładujesz za pomocą przewodu na USB, przez co możesz podłączyć go do ładowarki do smartfona lub laptopa.

