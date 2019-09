Spis treści

Tani laptop - czego możesz się po nim spodziewać?

Dobry laptop nie musi wiązać się z wydatkiem ponad 2 tysięcy złotych. Poniżej tej kwoty znajdziesz bardzo dobre modele do prac biurowych oraz codziennego zastosowania, jak korzystanie z mniej wymagających aplikacji i gier, a także oglądania multimediów czy przeglądania sieci. Oczywiście zawsze ważna jest specyfikacja danego urządzenia - wybór najlepszego modelu jest uzależniony od Twoich preferencji, np. jeśli nie planujesz gromadzenia dużych ilości danych, nie jest Ci potrzebny 1TB miejsca na dysku. Większość tanich laptopów ma wyświetlacz o przekątnej 13- lub 15- cali, jednak trafiają się dobre modele z mniejszymi i większymi. Pamiętaj, że wielkość ekranu ma wpływ na takie aspekty, jak wymiary i waga urządzenia. Zazwyczaj tanie laptopy oferują jakość obrazu HD, czyli 1366 x 768 pikseli, można jednak znaleźć w dobrej cenie takie, na których można cieszyć się obrazem Full HD (1920 x 1080 pikseli). Polecamy matową matrycę, która znacznie mniej odbija obraz od błyszczącej, lepiej radzi sobie także w silnym oświetleniu.

Procesor to serce laptopa, a jego wydajność ma kolosalny wpływ na to, jak szybko działa system, aplikacje oraz przeprowadzane są różnego rodzaju operacje. W sprzedaży możesz znaleźć jeszcze poczciwe Celerony, jednak radzimy unikać laptopów z takimi procesorami. Zamiast tego warto zainwestować w modele mające procesory z rodziny Intel Core lub AMD z serii A. W pierwszym przypadku mamy zazwyczaj do czynienia z i3 lub i5. Core i3 dobrze nadaje się do podstawowych czynności, jeśli jednak planujesz od czasu do czasu wykonywać jakieś bardziej wymagające działania (np. renderowanie wideo), a także mieć możliwość cieszenia się nieco lepszymi grami, polecamy i5. Obojętnie od procesora, ilość RAM w tanim laptopie to zazwyczaj 4GB. Na urządzenia mające 2, a nawet 1GB nie należy nawet zwracać uwagi - zazwyczaj są to przestarzałe laptopy.

Jeśli chodzi o dysk twardy, wiele laptopów korzysta z dysków HDD o pojemności 500GB lub 1TB. Jest to wystarczająca ilość miejsca na liczne aplikacje i tysiące zdjęć. Która opcję wybrać? Oczywiście zawsze mieć lepiej więcej niż mniej. Jeśli miejsca zacznie brakować, zawsze można dokupić dysk zewnętrzny (zobacz nasz "Ranking dysków zewnętrznych 2019") lub korzystać z magazynów chmurowych.

Większość znajdujących się w sprzedaży laptopów nie ma napędu CD/DVD - dzięki temu mogą być tańsze i lżejsze. Dlatego jeśli potrzebujesz tego napędu, musisz dobrze szukać lub kupić tani laptop bez DVD, a napęd dokupić osobno. Jeśli zaś chodzi o system operacyjny, niemal wszystkie laptopy sprzedawane są z systemem Windows 10. Nie spodziewaj się od razu pakietu Office (chyba, że w wersji próbnej), jednak na naszych stronach znajdziesz sporo poradników dotyczących darmowych alternatyw komercyjnych programów.

Dwie uwagi co do poniższego rankingu. Pierwsza - znajdujące się na nim laptopy są dostępne w sprzedaży w momencie pisania tego tekstu. Jeśli pod danym modelem nie ma ramki z porównaniem cen w sklepach, oznacza to, że nie mają go one już na stanie. Druga - producenci oferują różne warianty swoich laptopów, mogące się różnić pod względem specyfikacji. Często dostępne są 2-3 warianty dysków (np. HDD 500GB, HDD 1TB, SSD256GB), ale zmiany mogą dotyczyć również pamięci czy procesora - czasem warto dołożyć 100-200 złotych, aby otrzymać lepszy produkt.

HP 250 G7

HP 250 G7 to bardzo praktyczny laptop, którego najtańsza konfigurację można nabyć za niecałe 2100 złotych. A za co płacisz? Czterordzeniowy procesor i5-8265U z 4GB RAM (można rozbudować aż do 32GB!), dysk 500GB i dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce MX110. Takie połączenie umożliwia korzystanie z dobrych aplikacji oraz powinno zapewnić płynne działanie systemu Windows 10. Ponadto na wyświetlaczu 15,6" możesz oglądać obraz w jakości Full HD. Jedynym minusem jest nazbyt szybko wyczerpująca się bateria, ale jeśli pracujesz przy podłączeniu do zasilania, nie będzie to problem.

Acer Aspire 3 (A315-54)

Acer Aspire 3 (A315-54) to laptop tani, ale dobry do codziennego użytkowania. Dostępnych jest kilka różnych wersji - niemal wszystkie tańsze niż 2 tys. złotych. Dzięki temu można dobrać model odpowiedni do potrzeb. Wśród opcji znajdziesz m.in. wersję z procesorem i3, dyskiem 1TB, dyskiem 256GB i dedykowana kartą graficzną. Wszystkie mają baterię pozwalającą na pracę przez więcej niż sześć godzin. Dzięki temu może przydać się nie tylko w domu czy pracy, ale również podróży.

Lenovo V330-14ARR

Lenovo V330-14ARR to model droższy, jednak wart rozważenia. Najtańsza wersja jest dedykowana zastosowaniom biznesowym i multimedialnym. Oferuje procesor AMD Ryzen 5 2500U, 8GB RAM i dysk SSD M.2 PCIe 256GB. 14-calowy ekran pokazuje obraz w jakości Full HD, co jest kolejną zaletą. W obudowie znajduje się port USB 3.0, gwarantujący szybki transfer danych, a całość działa pod kontrolą systemu Windows 10 Pro.

Lenovo Ideapad 320-15ISK

Lenovo Ideapad 320-15ISK to kilkanaście modeli w różnych wariantach cenowych - już od 1300 złotych. Model Ideapad 320-15ISK (80XH01WWPB) to przekątna ekranu 15,6", obraz Full HD, procesor Intel Core i3 i 4GB pamięci RAM. Dysk 1TB wystarczy do pomieszczenia potężnej ilości plików. Wart zauważenia jest znajdujący się w obudowie port USB typu C. inne warianty różnią się dyskiem, pamięcią oraz obecnością dedykowanej karty graficznej na pokładzie.

Acer Swift 1

Acer Swift 1 to laptop w metalowej obudowie, z ekranem 13,3", na którym pokazuje obraz w rozdzielczości Full HD. Urządzenia zasila Intel Pentium N4200 (4 rdzenie, od 1,10 GHz do 2,50 GHz), korzystający z 4GB RAM. Pod obudową znalazł się dysk eMMC o pojemności 128GB. W obudowie znajdziemy dwa porty USB 3.1 Gen. 1 oraz jeden USB Typu-C. Całość ważny zaledwie 1,37kg, a bateria powinna wystarczyć na 6-7 godzin intensywnej pracy.

Kiano Elegance 14.2

Kiano Elegance 14.2 to niewielki laptop, pokazujący obraz w jakości Full HD, zasilany przez procesor Intel Pentium N4200 z 4GB RAM. Pod obudową kryje się dysk SSD 120GB oraz karata pamięci 32GB. W obudowie znajdują się złącza Mini HDMI, 2×USB 3.0, Micro SD, Mini Jack. Bateria 8 000 mAh pozwoli pracować bez przeszkód do 7 godzin. Dlatego laptop idealnie nadaje się zarówno do używania w domu, jak i w pracy czy podróży.