Spis treści

Dlaczego w ogóle szukać laptopa, a nie decydować się na komputer stacjonarny? Przede wszystkim dla wygody. Laptop zajmie dużo mniej miejsca, niż komputer stacjonarny, do którego musimy dokupić jeszcze przecież peryferia i dla nich także znaleźć odpowiednie miejsce na biurku. Dodatkowo laptop umożliwia nam dużo większą elastyczność i możliwość swobodnego poruszania się z nim. To z kolei pozwala nam na pracę w trakcie podróży i posiadanie jednego urządzenia, z którego możemy korzystać zarówno w domu, jak i w biurze, czy sali wykładowej.

Nie każdy potrzebuje jednak laptopa z najwyższej półki, który posiada najnowsze i najmocniejsze możliwe podzespoły. Często możemy się obejść bez kart graficznych z serii RTX, czy procesorów Core i7, czy i9 Intela. Poniżej znajdziecie propozycje, które powinny zapewnić wam płynną pracę biurową, naukę oraz grę w niezbyt wymagające tytuły i przy okazji nie zrujnują waszego budżetu. Górną granicę cenową ustawiliśmy bowiem na 2500 złotych.

Szukając przenośnego komputera w takiej cenie będziemy oczekiwać zapewne płynnej pracy z edytorami tekstu, przeglądarkami internetowymi oraz klientami poczty. Pozwolą one nam także na pracę z programami graficznymi oraz do obróbki wideo, chociaż przy tych ostatnich powinniśmy już szukać nieco droższego sprzętu, który zapewni lepszą wydajność. W większości przypadków otrzymamy do dyspozycji od 4 do 8 GB pamięci RAM oraz procesory Intela z serii Core i3, lub AMD Ryzen 3. Czasem możemy jednak natrafić na promocje i obniżki, w których w tej cenie znajdziemy mocniejsze jednostki Core i5. Laptop, którego szukamy nie powinien oferować także gorszej rozdzielczości niż FullHD. Chociaż obecnie to już standard w niemal każdym modelu, to warto zwrócić uwagę także i na tą wartość.

Huawei MateBook D 15

Huawei MateBook D 15

Na szczęście konflikt Huawei z Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych nie ma aż tak dużego wpływu na produkcję i popularność przenośnych komputerów, jak ma to miejsce w przypadku innych urządzeń mobilnych. Znacząco ułatwi nam także pracę, jeżeli korzystamy z tabletu, lub smartfona Huawei.

Najtańsze laptopy z serii MateBook D 15 możemy znaleźć już poniżej 2000 złotych. Wyposażone są one w procesor Intel Core i3, wspierane przez 8 GB pamięci RAM. Standardowo posiadają one zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics. Za nieco ponad 2500 złotych znajdziemy także komputery z jedenastą generacją procesorów Intel Core i5. Wbudowany dysk SSD oferuje 256 GB pamięci masowej.

Huawei MateBook posiada ekran o przekątnej 15,6 cala, rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli) i 60 Hz częstotliwości odświeżania. Posiada on matrycę IPS, która charakteryzuje się wiernym odwzorowaniem kolorów i wysokimi kątami, pod którymi możemy z nią pracować.

Warto podkreślić także metalową obudowę laptopa. Jeżeli planujemy korzystać z niego, jako narzędzia pracy i często go przenosić, to metalowa osłona będzie dobrym wyborem. Jest ona mniej podatna na zarysowania i ewentualne pęknięcia w trakcie transportu w torbie. Urządzenie jest też wygodne w transporcie. Waży bowiem zaledwie 1,53 kilograma, a po złożeniu charakteryzuje się grubością 16,9 mm. Posiada po jednym wejściu HDMI, USB Typu C, USB 3.0 oraz dwa porty USB 2.0.

ASUS VivoBook A415JA

ASUS VivoBook A415JA

Za kwotę około 2000 złotych możemy nabyć laptopa wyposażonego w procesor Intel Core i3-1005G1, który wpierany jest przez 8 GB pamięci RAM. Ta współdzielona jest z zintegrowaną kartą graficzną Intel UHD Graphics. Takie parametry pozwolą nam jednak na dość wydajną pracę z wieloma programami jednocześnie. Do tego otrzymamy także dysk SSD o pojemności 256 GB, a producent przewidział instalację większego dysku. Komputer pracuje pod kontrolą systemu Windows 10 S.

Laptop posiada ekran w popularnym rozmiarze 14 cala, który charakteryzuje się rozdzielczością FullHD (1920 x 1080 pikseli) i 60 Hz częstotliwością odświeżania.

Spośród konkurencji wyróżnia go posiadanie wejścia USB Typu C. Poza tym znajdziemy w nim także jedno złącze USB 3.0, dwa złącza USB 2.0, wejście HDMI wejście audio.

Aktualne ceny w sklepach Laptop ASUS VivoBook A415JA 14" i3-1005G1 8GB SSD 256GB Windows 10 S 2 100 zł

DELL Inspiron 3501

DELL Inspiron 3501

Laptopy Dell Inspiron dostępne są na naszym rynku w dwóch wariantach: za wersję z 4 GB pamięci RAM z Windowsem 10 lub Linuxem na pokładzie zapłacimy około 1800 złotych. Droższe o około 300 złotych są warianty z 8 GB pamięci podręcznej i Windowsem 10. Jeżeli jesteście zainteresowani laptopem z systemem operacyjnym Ubuntu, musicie liczyć się z wydatkiem przekraczającym 2500 złotych w większości sklepów.

Niezależnie od tego, na jaki system operacyjny i ilość dostępnej pamięci RAM się zdecydujecie, każdy z dostępnych wariantów Dell Inspiron 2501 będzie wyposażony w dwurdzeniowy procesor Inter Core i3 o maksymalnym taktowaniu 3,4 GHz. Wspierany jest, tak jak wspomnieliśmy, przez 4 lub 8 GB pamięci RAM typu DDR4. Każdy z wariantów wyposażony jest także w dysk SSD o pojemności 256 GB.

Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala z rozdzielczością FullHD (1920 x 1080 pikseli) i 60 Hz częstotliwością odświeżania. Laptop Dell Inspiron jako jedyny z prezentowanych w naszym zestawieniu posiada matrycę WVA. Jest to odpowiednik klasycznej matrycy IPS, która oferuje nam dobrą widoczność obrazu nawet pod bardzo wysokimi kątami patrzenia. Połączenie jej z matowym wykończeniem powinno zapewnić optymalne wrażenia z korzystania z laptopa w każdych warunkach.

Laptop oferuje nam dwa złącza USB 3.0 oraz jedno USB 2.0. Do tego znajdziemy jedno wyjście HDMI, czytnik kart pamięci SD oraz obsługę łączności Bluetooth.

Lenovo IdeaPad 3

Lenovo IdeaPad 3

Najtańsze warianty laptopów Lenovo IdeaPad 3 możemy znaleźć już za niespełna 1800 złotych. Wyposażone są one w procesory AMD Ryzen trzeciej generacji. Jeżeli połączymy to z 8 GB wbudowanej pamięci RAM, to otrzymamy całkiem wydajny komputer przenośny za stosunkowo niewielką kwotę. Komputer posiada także zintegrowany chipset graficzny AMD Radeon Graphics, który współdzieląc pamięć RAM, ogranicza zużycie energii przez komputer.

Jeżeli będziecie szukać laptopa Lenovo IdeaPad 3 z procesorami Intela, musicie przygotować się na nieco większy wydatek. Ceny urządzeń napędzanych przez jednostkę Inter Core i3 zaczynają się bowiem od 2299 złotych, chociaż oczywiście liczne promocje są w stanie znacząco obniżyć tę cenę.

Urządzenie posiada ekran o przekątnej 14 cali, oferujące rozdzielczość FullHD (1920 x 1080 pikseli) i częstotliwość odświeżania 60 Hz. Posiada on, podobnie jak konkurencyjne modele, matrycę TN z matowym wykończeniem.

Wszystkie porty USB oraz HDMI umieszczone zostały z jednej strony, gwarantując szybki i łatwy dostęp do nich. Znajdziemy tam dwa wejścia USB 3.0, jedno USB 2.0 oraz port HDMI. Nie zabrakło oczywiście standardowego wejścia audio, czytnika kart pamięci oraz łączności Bluetooth. Komputer waży zaledwie 1,6 kilograma.

Acer Aspire 3

Acer Aspire 3

Laptopy z trzeciej generacji serii Aspire Acera wciąż charakteryzują się przyzwoitymi parametrami za dość rozsądną cenę.

Za niespełna 2400 złotych możemy nabyć przenośny komputer wyposażony w dwurdzeniowy procesor Intel Core i3 o maksymalnym taktowaniu 3.4 GHz. Wspierany jest przez 4 GB pamięci RAM typu DDR4, którą możemy rozbudować do aż 20 GB. Mamy więc dodatkową możliwość do podniesienia wydajności urządzenia w przyszłości. Producent zadbał także o umieszczenie dysku SSD o pojemności 256 GB. Acer Aspire 3 posiada także zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics.

O to, aby wyświetlane treści były odpowiedniej jakości dla wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala. Charakteryzuje się rozdzielczością FullHD (1920 x 1080 pikseli) oraz matową matrycą TN. Oznacza to więc, że w ekranie nie będą odbijały się promienie słoneczne, a typ matrycy TN zapewni szybki czas reakcji, z czego z pewnością zadowoleni będą gracze.

W laptopie znajdziemy także większość przydatnych portów. W jego obudowie umieszczono 2 złącza USB 2.0, 1 złącze USB 3.0 oraz port HDMI.

Acer Swift 3

Acer Swift 3

Swift 3 to seria bardzo opłacalnych komputerów firmy Acer. Model na 2021 rok pozytywnie zaskakuje swoimi możliwościami. Polecamy konfigurację wyposażoną w procesor AMD Ryzen 3 5300U, 8 GB pamięci operacyjnej DDR4 oraz 256 GB nośnik SSD. Prezentowany w cenie poniżej 2500 złotych komputer posiada zainstalowany system operacyjny Windows 10 Home. Oznacza to więc darmową aktualizację do Windowsa 11.

14-calowy wyświetlacz dostarcza nam obraz w jakości FullHD (1920 x 1080 pikseli) przy 60 Hz częstotliwości odświeżania, a dzięki zastosowaniu matowej matrycy IPS możemy być pewni wysokiej jakości kolorów i szerokich kątów widzenia.

Tym co z pewnością przykuwa uwagę jest to, jak wygodny w transporcie jest to komputer. Waży on bowiem zaledwie 1,2 kilograma. Komputer posiada także szereg niezbędnych złączy: USB Typu C, USB 3.2, USB 2.0, HDMI oraz wejście słuchawkowe. Wspiera także obsługę najnowszych standardów Wi-Fi 6 oraz Bluetooth.

Zobacz także nasz ranking głośników komputerowych!