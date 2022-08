Spis treści

HP 15S

Laptop HP 15S to urządzenie o wszechstronnych zastosowaniach, zarówno w domu, jak i w biurze. Komputer wyposażono w ekran o przekątnej 15,6″ (39,6 cm) oraz w baterię o długim czasie pracy, która zapewni łączność, rozrywkę i wydajność przez cały dzień. Urządzenie pozwala na szybką realizację rozmaitych zadań od oglądania filmów, poprzez przeglądanie internetu i wykonywanie pracy biurowej. Wszystko to za niewygórowaną cenę do 2500 zł.

Procesor AMD Ryzen 3 5300U zapewnia wysoką wydajność, płynną pracę i krótkie czasy reakcji na czynności użytkownika. Rozdzielczość ekranu 1920 × 1080 umożliwia wyświetlanie treści wideo w najwyższej jakości. W ich odbiorze pomaga również matowa matryca pozbawiona wad błyszczących ekranów, czyli refleksów i odbić.

W laptopie HP 15S znajdziemy dysk SSD o pojemności 256 GB. Jest to urządzenie o wiele szybsze niż dyski HDD, dzięki czemu komputer uruchamia się w dosłownie kilka sekund, a ponowne uruchomienie nie oznacza długiego czekania na start systemu. Poza tym ten typ dysku jest o wiele mniej narażony na uszkodzenia fizyczne niż pamięć oparta na mechanicznych elementach.

Pamięć RAM w opisywanym notebooku to 4 GB DDR4, która zapewnia płynne działanie większości programów biurowych, przeglądarek WWW czy podstawowych gier. Wyposażony w nią komputer pozwala na wykonywanie wielu zadań w pracy oraz oddanie się rozrywce. W tym pomoże także wytrzymały akumulator o pojemności 41 Wh z funkcją HP Fast Charge, czyli szybkiego ładowania. Dzięki niej naładujesz 50% pojemności akumulatora w zaledwie 45 minut. Pełne naładowanie pozwala na 7 godzin pracy komputera. Podsumowując – nie mamy wątpliwości, że za tę cenę HP 15S stanowi naprawdę dobry nabytek.

ASUS VivoBook X515EA

Komputer przenośny ASUS VivoBook X515EA to urządzenie o niemałych osiągach za przyzwoitą cenę. W laptopie znajdziemy procesor Intel Core i3-1115G4 zintegrowany z układem graficznym Intel UHD Graphics, które pozwolą na efektywne wykonywanie zadań podczas pracy, a także na oglądanie filmów lub granie w gry w czasie wolnym.

VivoBook X515EA to notebook, którego możemy używać w domu, w pracy, a także w podróży, ponieważ ma on do tego odpowiednie wymiary. Przekątna ekranu tego niewielkiego komputera to tylko 15,6 cala, a jego waga to 1,8 kg.

Dzięki pamięci RAM DDR4 o pojemności 8 GB oraz dyskowi SSD 512 GB nie musimy się martwić o szybkość działania systemu i zainstalowanych programów. Możliwe jest też rozszerzenie pamięci do 16 GB oraz zainstalowanie dodatkowego dysku HDD. Producent zadbał również o obudowę urządzenia, która jest estetyczna i robi wrażenie solidnej.

Huawei MateBook D 15

Na szczęście konflikt Huawei z Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych nie ma aż tak dużego wpływu na produkcję i popularność przenośnych komputerów, jak ma to miejsce w przypadku innych urządzeń mobilnych. Znacząco ułatwi nam także pracę, jeżeli korzystamy z tabletu, lub smartfona Huawei.

Najtańsze laptopy z serii MateBook D 15 możemy znaleźć za cenę poniżej 2500 złotych. Wyposażone są one w procesor Intel Core i3, wspierane przez 8 GB pamięci RAM. Standardowo posiadają one zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics. Za nieco ponad 2500 złotych znajdziemy także komputery z jedenastą generacją procesorów Intel Core i5. Wbudowany dysk SSD oferuje 256 GB pamięci masowej.

Huawei MateBook posiada ekran o przekątnej 15,6 cala, rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli) i 60 Hz częstotliwości odświeżania. Posiada on matrycę IPS, która charakteryzuje się wiernym odwzorowaniem kolorów i wysokimi kątami, pod którymi możemy z nią pracować.

Warto podkreślić także metalową obudowę laptopa. Jeżeli planujemy korzystać z niego, jako narzędzia pracy i często go przenosić, to metalowa osłona będzie dobrym wyborem. Jest ona mniej podatna na zarysowania i ewentualne pęknięcia w trakcie transportu w torbie. Urządzenie jest też wygodne w transporcie. Waży bowiem zaledwie 1,53 kilograma, a po złożeniu charakteryzuje się grubością 16,9 mm. Posiada po jednym wejściu HDMI, USB Typu C, USB 3.0 oraz dwa porty USB 2.0.

Lenovo IdeaPad 3

Najtańsze warianty laptopów Lenovo IdeaPad 3 możemy znaleźć już za niespełna 1800 złotych. Wyposażone są one w procesory AMD Ryzen trzeciej generacji. Jeżeli połączymy to z 8 GB wbudowanej pamięci RAM, to otrzymamy całkiem wydajny komputer przenośny za stosunkowo niewielką kwotę. Komputer posiada także zintegrowany chipset graficzny AMD Radeon Graphics, który współdzieląc pamięć RAM, ogranicza zużycie energii przez komputer.

Jeżeli będziecie szukać laptopa Lenovo IdeaPad 3 z procesorami Intela, musicie przygotować się na nieco większy wydatek. Ceny urządzeń napędzanych przez jednostkę Inter Core i3 zaczynają się bowiem od 2299 złotych, chociaż oczywiście liczne promocje są w stanie znacząco obniżyć tę cenę.

Urządzenie posiada ekran o przekątnej 14 cali, oferujące rozdzielczość FullHD (1920 x 1080 pikseli) i częstotliwość odświeżania 60 Hz. Posiada on, podobnie jak konkurencyjne modele, matrycę TN z matowym wykończeniem.

Wszystkie porty USB oraz HDMI umieszczone zostały z jednej strony, gwarantując szybki i łatwy dostęp do nich. Znajdziemy tam dwa wejścia USB 3.0, jedno USB 2.0 oraz port HDMI. Nie zabrakło oczywiście standardowego wejścia audio, czytnika kart pamięci oraz łączności Bluetooth. Komputer waży zaledwie 1,6 kilograma.

Acer Aspire 3

Laptopy z trzeciej generacji serii Aspire Acera wciąż charakteryzują się przyzwoitymi parametrami za dość rozsądną cenę.

Za niespełna 2400 złotych możemy nabyć przenośny komputer wyposażony w dwurdzeniowy procesor Intel Core i3 o maksymalnym taktowaniu 3.4 GHz. Wspierany jest przez 4 GB pamięci RAM typu DDR4, którą możemy rozbudować do aż 20 GB. Mamy więc dodatkową możliwość do podniesienia wydajności urządzenia w przyszłości. Producent zadbał także o umieszczenie dysku SSD o pojemności 256 GB. Acer Aspire 3 posiada także zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics.

O to, aby wyświetlane treści były odpowiedniej jakości dla wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala. Charakteryzuje się rozdzielczością FullHD (1920 x 1080 pikseli) oraz matową matrycą TN. Oznacza to więc, że w ekranie nie będą odbijały się promienie słoneczne, a typ matrycy TN zapewni szybki czas reakcji, z czego z pewnością zadowoleni będą gracze.

W laptopie znajdziemy także większość przydatnych portów. W jego obudowie umieszczono 2 złącza USB 2.0, 1 złącze USB 3.0 oraz port HDMI.

Dlaczego laptop, a nie komputer stacjonarny?

Dlaczego w ogóle szukać laptopa, a nie decydować się na komputer stacjonarny? Przede wszystkim dla wygody. Laptop zajmie dużo mniej miejsca, niż komputer stacjonarny, do którego musimy dokupić jeszcze przecież peryferia i dla nich także znaleźć odpowiednie miejsce na biurku. Dodatkowo laptop umożliwia nam dużo większą elastyczność i możliwość swobodnego poruszania się z nim. To z kolei pozwala nam na pracę w trakcie podróży i posiadanie jednego urządzenia, z którego możemy korzystać zarówno w domu, jak i w biurze, czy sali wykładowej.

Nie każdy potrzebuje jednak laptopa z najwyższej półki, który posiada najnowsze i najmocniejsze możliwe podzespoły. Często możemy się obejść bez kart graficznych z serii RTX, czy procesorów Core i7, czy i9 Intela. Poniżej znajdziecie propozycje, które powinny zapewnić wam płynną pracę biurową, naukę oraz grę w niezbyt wymagające tytuły i przy okazji nie zrujnują waszego budżetu. Górną granicę cenową ustawiliśmy bowiem na 2500 złotych.

Szukając przenośnego komputera w takiej cenie będziemy oczekiwać zapewne płynnej pracy z edytorami tekstu, przeglądarkami internetowymi oraz klientami poczty. Pozwolą one nam także na pracę z programami graficznymi oraz do obróbki wideo, chociaż przy tych ostatnich powinniśmy już szukać nieco droższego sprzętu, który zapewni lepszą wydajność. W większości przypadków otrzymamy do dyspozycji od 4 do 8 GB pamięci RAM oraz procesory Intela z serii Core i3, lub AMD Ryzen 3. Czasem możemy jednak natrafić na promocje i obniżki, w których w tej cenie znajdziemy mocniejsze jednostki Core i5. Laptop, którego szukamy nie powinien oferować także gorszej rozdzielczości niż FullHD. Chociaż obecnie to już standard w niemal każdym modelu, to warto zwrócić uwagę także i na tę wartość.

