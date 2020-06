Najlepsze tanie smartfony do zdjęć [RANKING]

One Macro to idealny fotosmartfon dla fanów makrofotografii. Motorola pozytywnie zaskakuje również jakością filmów.

Seria Motorola One to rodzina smartfonów, które pozytywnie wyróżniają się możliwościami fotograficznymi. One Action posiada dedykowany aparat do nagrywania filmów panoramicznych w pionie, a One Macro została zaprojektowana tak, aby umożliwić wykonywanie jak najlepszych fotografii makro.

Smartfon posiada trzy aparaty. Główny, 13 MP sensor charakteryzuje się obecnością laserowego autofocusa, PDAF. Przysłona to f/2,0. Motorola One Macro posiada również dwie dodatkowe matryce pomocnicze o rozdzielczości 2 MP. Jedna z nich to obiektyw makro o przysłonie f,2,2. Nie zabrakło również czujnika głębi.

Motorola One Macro nie potrafi nagrywać w 4K, ale za to możemy rejestrować filmy w Full HD przy zachowaniu 120 klatek na sekundę. Z przodu znalazło się miejsce dla 8 MP aparatu do selfie z przysłoną f/2,2.

Motorola wyposażyła swojego smartfona w procesor MediaTek Helio P70 oraz 4 GB pamięci operacyjnej i 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Taki zestaw pozwoli zapewnić płynna pracę z wieloma aplikacjami w tym samym czasie.

One Macro pracuje pod kontrolą Android 9.0 Pie w niemalże niezmodyfikowanej wersji. Na...

Motorola One Macro - pełna recenzja »