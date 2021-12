Najlepsze tanie technologiczne prezenty na gwiazdkę 2021

Spis treści

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się coraz bliżej. Z dnia na dzień czasu na zakup prezentów jest coraz mniej, a dostawy w największych sklepach internetowych wydłużają się. Jesteś jedną z osób, które zwlekają ze świątecznymi zakupami do ostaniej chwili lub nadal nie masz pomysłu na zakup prezentów? Spokojnie - przychodzimy z pomocą i prezentujemy kilka ciekawych, praktycznych i uniwersalnych prezentów technologicznych na nadchodzące święta, które kupisz od ręki.

Prezenty na gwiazdkę Źródło: Eugene Zhyvchik / Unsplash

Boże Narodzenie to okres, gdzie obdarowujemy się prezentami. Dla fanów nowych technologii to dobry moment na otrzymanie produktu, na którego zakup szkoda im było pieniędzy. Na szczęście na zakup ciekawego prezentu technologicznego wcale nie trzeba wydawać kilku tysięcy złotych. Oczywiście nie znaczy to, że konsola PlayStation 5 czy Xbox Series X są złym wyborem, ale na rynku znajdziesz wiele tańszych gadżetów, które wywołają również duży uśmiech na twarzy osoby, której dedykujesz ten prezent.

Jakie zatem prezenty technologiczne warto kupić na święta Bożego Narodzenia 2021? Oto 10 naszych inspiracji. Kolejność jest losowa.

1. Apple AirTag

Apple AirTag

Apple AirTag to najnowszy gadżet giganta z Cupertino. Niewielka pastylka jest urządzeniem do lokalizowania przedmiotów, ale można ją wykorzystać również w bardziej kreatywnych celach - np. jako monitoring pojazdu. AirTag pozwala na dokładną nawigację do celu np. naszych kluczy czy portfela z wykorzystaniem iPhone'a. Dodatkowo możemy lokalizować urządzenie z wykorzystaniem wbudowanego głośnika.

AirTag to idealny prezent dla fana sprzętu firmy Apple oraz osoby, która ciągle gubi swoje rzeczy. Akcesorium od ręki kupisz w największych sklepach z elektroniką. Decydując się na zakup u Apple możesz skorzystać z funkcji darmowego grawery i spersonalizować AirTaga.

2. Nothing Ear (1) ANC

Nothing Ear (1) ANC

Nothing Ear (1) ANC to jedyne w swoim rodzaju przezroczyste słuchawki TWS. Producent postawił na niebanalną stylistykę, która rzuca się w oczy. Całość wyposażono w wysokiej klasy system redukcji hałasu z otoczenia, który pozwala odciąć się od otoczenia. Pojedyczne słuchawka waży zaledwie 4,7 g.

Słuchawki Nothing Ear (1) ANC działają na baterii do 5 godzin. Dodatkowo z wykorzystaniem etui ładującego możemy wydłużyć czas do 34 godzin. Etui można naładować przewodowo lub bezprzewodowo. Za jakość dźwięku dbają przetworniki 11,6 mm z precyzyjnym strojeniem zaprojektowane przez firmę Teenage Engineering.

Całość uzupełnia wodoszczelna konstrukcja oraz obecność potrójnych mikrofonów Clear Voice Technology. Słuchawki można dostosować do własnych preferencji z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na iOS lub Androida.

3. Google Chromecast 4

Google Chromecast 4

Najnowsza odsłona Chromecasta to coś więcej niż narzędzie do streamowania multimediów na telewizor. Czwartą generację wyposażono w dostęp do aplikacji systemu Google TV. W połączeniu z pilotem sprawia to, że nie musimy już wykorzystywać smartfona do obsługi interfejsu. Pilot pozwala na szybkie uruchomienie i obsługę Netflixa czy YouTube.

Sam Chromecast ma możliwość odtwarzania materiałów w rozdzielczości 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Rozwiązanie działa z Netflix, Amazon Prime Video czy Disney+. Nie zabrakło również Spotify, aplikacji YouTube oraz YouTube TV.

Chromecast pozwala również na bezprzewodowe przesyłanie zawartości ekranu telefonu, tabletu lub komputera na telewizor.

4. Lenovo Smart Clock 2

Lenovo Smart Clock 2

Lenovo Smart Clock 2 to niewielki inteligentny zegarek z wbudowanym ekranem oraz obsługą Asystenta Google. Propozycja od Lenovo na 4-calowym ekranie pokazuje czas, pogodę oraz zdjęcia ze Zdjęć Google. Dodatkowo możemy swobodnie dostosowywać wygląd tarczy.

Dzięki obecności Asystenta Google możemy bez użycia rąk wydawać polecenia, wykonywać różne akcje, nastawiać budzik lub zarządzać urządzeniami Smart Home. Zegarek posiada również wbudowany głośnik o mocy 3 W, który może budzić nas z wykorzystaniem ulubionych piosenek znajdujących się w popularnych serwisach streamingowych.

5. Green Cell PowerPlay20

Green Cell PowerPlay20

Każdemu fanowi nowych technologii przyda się pojemny powerbank, który pozwoli zasilić ulubione gadżety. Green Cell PowerPlay20 to model o pojemności 20000 mAh, który posiada na swoim pokładzie dwa złącza USB Typu A oraz dwa złącza USB Typu C.

Urządzenie pozwala ładować nawet trzy urządzenia w tym samym czasie. Dodatkowo powerbank wspiera szybkie ładowanie Quick Charge 3.0 oraz Power Delivery o mocy do 18 W.

Na pokładzie znajdziemy zaawansowane technologie zabezpieczające nasz sprzęt przed przepięciami i skokami napięcia.

6. Xiaomi Mi 24-in-1 Precision Screwdriver Kit

Xiaomi Mi 24-in-1 Precision Screwdriver Kit

Każdy maniak nowych technologii lubi mieć w domu solidny zestaw narzędzi, który pozwoli na majsterkowanie przy gadżetach. Dobrym wyborem jest zestaw Xiaomi Mi 24-in-1 Precision Screwdriver Kit. W niewielkiej aluminiowej obudowie przypominającej powerbank znajdziemy niezbędne narzędzia, które pozwolą na rozbiórkę większości urządzeń elektronicznych. Cały zestaw wykonano z aluminium i stali narzędziowej. Producent nie zapomniał o namagnesowaniu bitów, co znacząco ułatwia pracę.

Zestaw składający się z 24 bitów i wkrętaka waży zaledwie 255 g.

7. SanDisk 128GB Ultra Dual Drive Luxe

SanDisk 128GB Ultra Dual Drive Luxe

SanDisk 128GB Ultra Dual Drive Luxe to uniwersalny pendrive o pojemności 128 GB. Producent postawił na konstrukcję wyposażoną zarówno w port USB Typu A jak i USB Typu C. Dzięki temu rozwiązaniu otrzymujemy pełną kompatybilność z nowymi komputerami oraz urządzeniami mobilnymi.

Pendrive posiada aluminiową obudowę z osłonką oraz miejscem na mocowanie smyczy. Urządzenie wyposażono w łączność USB 3.1 Gen 1 pozwalająca na przesyłanie danych z przepustowością do 150 MB/s. SanDisk 128GB Ultra Dual Drive Luxe dostarczany jest z 60-miesięczną gwarancja producenta.

8. Logitech G305 Lightspeed

Logitech G305 Lightspeed

Przystępna cenowo myszka Logitech G305 Lightspeed to świetny pomysł na prezent. Mimo gamihngowego rodowodu ten model sprawdzi się również podczas pracy biurowej. Mysz wyposażono w czujnik optyczny HERO o rozdzielczości do 12000 DPI z możliwością dokładnego śledzenia ruchów. Zasilanie z wykorzystaniem baterii AA pozwala na do 250 godzin rozrgywki.

Logitech G305 Lightspeed wyposażono w łączność bezprzewodową Lightspeed, która minimalizuje opóźnienia do poziomu osiągniętego przez myszki przewodowe. Czas reakcji to zaledwie 1 ms.

Myszka posiada programowalne przyciski boczne, które można spersonalizować do własnych potrzeb z wykorzystaniem oprogramowania Logitech Gaming Software.

9. JBL GO 3

JBL GO 3

Wodoodporny głośnik przenośny zawsze jest odpowiednim prezentem. JBL GO 3 pozwala cieszyć się ulubioną muzyka na treningu, wyjeździe lub podczas majsterkowania w garażu. Produkt wyposażono w przetworniki JBL Pro Sound, które zapewniają dźwięk o wysokiej jakości. Obudowa jest w pełni wodoodporna, co zostało potwierdzone certyfikatem IP67. Wbudowana bateria pozwala na 5 godzin grania z maksymalną głośnością. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem portu USB Typu C i można do niego wykorzystać dowolnego powerbanka.

JBL GO 3 waży zaledwie 200 g i posiada ucho pozwalające na powieszenie go w dogodnym miejscu. Moc maksymalna to 4,2 W.

10. Baseus CCALL-JK02

Baseus CCALL-JK02

Szybka ładowarka bezprzewodowa to idealny dodatek do nowoczesnego miejsca pracy. Wystarczy odłożyć telefon na niewielką podkładkę i możemy zapomnieć o konieczności ładowania z wykorzystaniem kabla. Baseus CCALL-JK02 to 10 W ładowarka bezprzewodowa zgodna ze standardem Qi. Akcesorium jest w pełni kompatybilne ze smartfonami Apple iPhone oraz urządzeniami z Androidem.