Najlepsze telefony z 5G do 1200 zł - ranking 2021

Smartfony z 5G

5G to najnowszy standard sieci komórkowej, a jej najistotniejszym plusem jest oczywiście szybszy internet i obsługa większej ilości urządzeń, co w czasach home office jest wręcz niezbędne. Technologia 5G wyprzedza i zastępuje 4G / LTE, dlatego warto wyposażyć się w telefon, który ją obsługuje. Wśród naszych propozycji znajdziesz smartfony już od 800 zł do wspomnianych 1200 zł (w zależności od ofert sklepowych). Są to tzw. średniaki, pośród których znajdziemy urządzenia Xiaomi, Samsunga, realme, TCL czy Motoroli. Którego wybrać? To już zależy od Twoich potrzeb i budżetu, jaki planujesz przeznaczyć.

realme 8

Xiaomi Redmi Note 9t 5G

Samsung Galaxy a32 5G

Motorola Moto g 5g

TCL TCL 20 5G