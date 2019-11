Najlepsze telefony ze średniej półki cenowej - Zima 2019/2020

Spis treści

Nie każdy użytkownik może pozwolić sobie na zakup flagowego smartfona, jak Samsung Galaxy Note 10 lub iPhone 11 Pro Max. Dożyliśmy czasów, kiedy najdroższe, topowe modele znanych marek kosztują około 5000 zł, a to cena, za którą można kupić wydajny komputer do gier lub tani samochód. Na szczęście dobrą wiadomością jest fakt, że nawet za nieco mniej, niż połowę tej kwoty można kupić tańsze urządzenie, które również w 100 procentach spełni wymagania nawet wymagających użytkowników.

Średnia półka cenowa nie taka tania

Na samym początku należy zdefiniować smartfona z średniej półki cenowej. Na potrzeby tego rankingu przyjęliśmy, że do średniej półki cenowej zaliczają się smartfony, które kosztują od 1200 zł do nieco ponad 2000 zł. Różnica cenowa jest spora dlatego należy wziąć pod uwagę, że pierwsze miejsca należeć będą raczej do urządzeń kosztujących bliżej 2000 złotych.

Na co zwrócić uwagę?

Podczas wyboru urządzeń do naszego rankingu zwracaliśmy uwagę na kilka istotnych elementów. Na samym początku przyglądaliśmy się najnowszym konstrukcjom dostępnym na rynku. Odrzuciliśmy wszystkie urządzenia posiadające mniej, niż 4 GB pamięci operacyjnej RAM (nie dotyczy to urządzeń od Apple) oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Niezwykle istotne są również inne podzespoły. Sprawdzaliśmy wydajność układów zastosowanych w smartfonach tak, aby zapewniły one płynną i sprawną pracę przez co najmniej 24 miesiące. Nie bez znaczenia jest również wsparcie posprzedażowe. Na podstawie naszych doświadczeń oraz danych, jakie można uzyskać w sieci sprawdzaliśmy, którzy producenci najlepiej przykładają się do wprowadzania kolejnych aktualizacji oprogramowania i posiadają solidną sieć serwisową, na którą można liczyć w razie awarii.

Naszym zdaniem firmy, które najlepiej radzą sobie z projektowaniem i budową udanych średniaków i tanich flagowców, które mieszczą się w naszym segmencie cenowym to Xiaomi i Motorola. Warunkowo można polecić także urządzenia firmy Honor, ale trzeba pamiętać, że poprzez zawirowania związane z blokadą handlową z USA urządzenia te mogą otrzymywać aktualizacje rzadziej, niż inne konstrukcje.

Czego można oczekiwać po telefonie ze średniej półki cenowej?

Trudno jest obecnie zdefiniować telefon ze średniej półki cenowej według jego specyfikacji technicznej, ponieważ rynek wydzielił dwa nowe segmenty tego typu urządzeń. Mowa o tanich flagowcach takich, jak Xiaomi Mi 9 lub Mi 9T Pro. To urządzenia, które posiadają flagowe podzespoły, ale brakuje im rewelacyjnej jakości wykonania lub wodoszczelności. Drugi typ urządzeń to smartfony posiadające nieco mniej wydajne smartfony, ale charakteryzujące się lepszą jakością wykonania lub jakąś cechą charakterystyczną, jak duża bateria.

Z tego właśnie względu zdecydowaliśmy się na wybór urządzeń z danego, dosyć szerokiego przedziału cenowego w ramach którego wyłoniliśmy 6 naszym zdaniem najciekawszych urządzeń.

Nie można ukrywać, że w 2019 roku mając do dyspozycji budżet w okolicach 1500-2000 zł najlepiej zdecydować się na chińskie urządzenie, które zaoferuje bardzo dobre parametry techniczne i dopracowane oprogramowanie, a jednocześnie będzie tańsze od markowych smartfonów. Na tym polu prym od lat wiedzie Xiaomi, ale po piętach depczą mu również inne firmy z Honor'em na czele.

Trzeba wiedzieć również, że specyfikacja techniczna to nie wszystko. Nie sztuką jest kupić super wydajny telefon, który będzie posiadał słabą jakość wykonania lub beznadziejny aparat. Każdy użytkownik powinien przemyśleć, jakie cechy są dla niego najważniejsze. Gracze z ograniczonym budżetem z pewnością szukać będą smartfonów z jak najwydajniejszym procesorem, ale reszcie użytkowników polecamy wybór telefonu z nieco słabszym, ale nadal bardzo wydajnym procesorem i lepszą obudową oraz aparatem.

Idealnym przykładem są dwa smartfony od Xiaomi. Pocophone F1 to tanie urządzenie z flagowym procesorem, które wyposażone jest plastikową obudowę i nie najlepszy ekran. Z drugiej strony za podobne pieniądze można kupić model Mi 9T, który będzie mniej wydajny, ale posiada znacznie lepszy ekran AMOLED, świetny aparat i cechuje się rewelacyjną jakością wykonania.

Xiaomi Mi 9T Pro

Samsung Galaxy A50

Xiaomi Mi 9T

Honor View 20

Nokia 7.2

Motorola One Zoom