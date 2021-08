Najlepsze transmitery sieciowe [RANKING 2021]

Spis treści

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób pracuje zdalnie lub korzysta z usług strumieniowego przesyłania rozrywki. Posiadanie szybkiej sieci domowej stało się tak samo niezbędne, jak lodówka lub centralne ogrzewanie. Najłatwiejszym sposobem na zwiększenie prędkości internetu może być dodanie adapterów Powerline.

Powerline w domu / techadvisor.com

Czym jest transmiter PowerLine?

Powerline to prosta w instalacji technologia, która może zapewnić szybsze niż Wi-Fi podłączanie urządzeń do sieci, niezależnie od tego, czy znajdują się w tym samym pomieszczeniu co router.

Adapter wykorzystuje domowe przewody zasilające do tworzenia połączenia sieciowego. Niektóre zestawy Powerline mogą tworzyć nowe, potężne hotspoty Wi-Fi, aby zapewnić sygnał bezprzewodowy w pomieszczeniach lub obszarach, do których router nie może dotrzeć.

To prosty, łatwy w konfiguracji i niedrogi sprzęt, biorąc pod uwagę jego wpływ na poprawę działania sieci domowej wykorzystywanej do strumieniowego przesyłania telewizji HD, gier i innych urządzeń oraz usług wymagających dużej ilości danych.

Adaptery Powerline są lepszym rozwiązaniem niż przedłużacze lub wzmacniacze Wi-Fi, które po prostu przesuwają słaby sygnał dalej. Im większa odległość od routera internetowego i im więcej przeszkód (ścian, innych urządzeń), tym słabszy odbiór Wi-Fi. W przypadku Powerline odległość i przeszkody mają minimalny wpływ na prędkość, dzięki czemu możesz zbliżyć się do pełnego potencjału połączenia szerokopasmowego w dowolnym miejscu w domu dzięki adapterowi w gniazdku elektrycznym.

Jak zainstalować adapter?

Podłącz jeden adapter do gniazda zasilania w pobliżu routera / modemu i podłącz go do routera za pomocą kabla Ethernet (zwykle dostarczanego z zestawem Powerline).

Następnie przejdź do pokoju, w którym chcesz podłączyć urządzenie do sieci, podłącz drugi adapter do pobliskiego gniazdka elektrycznego i podłącz kabel ethernet do wybranego urządzenia działającego online (telewizor, konsola, laptop itp.). Większość adapterów Powerline jest dostarczana w zestawie startowym składającym się z dwóch adapterów, ale można kupić zestawy dla całego domu składające się z ich większej ilości. Możesz również dodać dodatkowe, pojedyncze adaptery, jeśli potrzebujesz szybkiej sieci domowej w większej liczbie pomieszczeń. Pamiętajmy też, że niektóre adaptery Powerline mają także wbudowane Wi-Fi, dzięki czemu mogą tworzyć nową sieć bezprzewodową.

TRANSMITERY SIECIOWE, KTÓRE POLECAMY:

TP-LINK TL-PA4010 KIT

TP-LINK TL-PA4010 KIT / x-kom.pl

Rodzaje wejść / wyjść: RJ-45 10/100 (LAN) - 1 szt., Gniazdo sieci elektrycznej

Rodzaj wtyczki / gniazda: Wtyczka europejska

Obsługiwane standardy: 802.3, 802.3 u

Zasięg w obrębie obwodu elektrycznego: 300 m

Przyciski: Parowania

Pobór prądu: 4,6 W

Modulacja: OFDM

Dodatkowe informacje: Zgodność ze standardem HomePlug AV

Dołączone akcesoria: Kabel sieciowy RJ-45 - 1 szt.

Tenda PH5

Tenda PH5 / x-kom.pl

Rodzaje wejść / wyjść: RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt.

Rodzaj wtyczki / gniazda: Wtyczka europejska

Obsługiwane standardy: Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)

Zasięg w obrębie obwodu elektrycznego: 300 m

Prędkość transmisji przewodowej: 1000 Mb/s

Prędkość transmisji bezprzewodowej: 300 Mb/s

Zabezpieczenia transmisji przez sieć elektryczną: AES 128-bit

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA-PSK, WPA2-PSK

Przyciski: Resetowania

Modulacja: OFDM

Dodatkowe informacje: Zgodność ze standardem HomePlug AV2, Prędkość transmisji danych do 1000Mb/s

Dołączone akcesoria: Kabel sieciowy RJ-45 - 1 szt.

DEVOLO Magic 2 LAN

DEVOLO Magic 2 LAN / mall.pl

Typ urządzenia: Powerline

Nadajnik Wi-Fi: Nie

Szybkość powerline: 2 400 Mb/s

Interfejs: 3× RJ-45, gniazdo typu E, RJ-45 i gniazdo typu E

Zawartość zestawu: 1× adapter Devolo Magic 2 LAN, Devolo Magic 2 LAN triple, przewód sieciowy 2 metry

TP-LINK TL-WPA4226KIT

TP-LINK TL-WPA4226KIT / mall.pl

Rodzaj urządzenia: Powerline

Standardy: HomePlug AV, HomePlug AV2

Przez gniazdo: Tak

Interfejs: RJ-45

Zasięg: Do 300 m

Starter kit: Tak

Prędkości transmisji Powerline: 600 Mb/s

STRONG Powerline 500 DUO FR

STRONG Adapter Powerline 500 DUO FR / mall.pl

Porty: 1 x RJ-45

Szybkość transmisji: aż 500 Mb/s

Szyfrowanie: 128-bit AES

Wymiary: 117 × 74 × 60 mm

Waga: 160 g

Ilość sztuk w zestawie: 2

Zobacz także: Oferta Lidla: urządzenia i akcesoria smart home

Źródło: opracowanie własne, techadvisor, x-kom, mall.