Najlepsze ultrabooki i laptopy do biznesu [RANKING 2021]

Na rynku znajdziemy mnóstwo komputerów przenośnych. Większość z nich to modele dedykowane odbiorcom indywidualnych. Na półkach sklepowych znajdziemy jednak również modele skierowane do biznesu. Są to nieco droższe konstrukcje, które mają wytrzymalsze obudowy, większą ilość portów oraz zaawansowane technologie dbające o bezpieczeństwo danych.

ThinkPad - jeden z najpopularniejszych laptopów biznesowych

Zanim przystąpimy do opisu najlepszych konstrukcji warto dowiedzieć się na co zwrócić uwagę podczas wyboru komputera przenośnego do biznesu.

Komputer przenośny/ultrabook do biznesu - na co zwrócić uwagę?

Obudowa: warto zdecydować się na model wykonany z aluminium. Niektórzy producenci proponują karbon lub magnez. To również dobre materiały zwiększające wytrzymałość, która jest kluczowa w przypadku komputerów biznesowych. Są one często przenoszone, co zwiększa ryzyko przypadkowego uszkodzenia mechanicznego

Charakterystyczny wygląda laptopów biznesowych od Lenovo

Procesor : Do pracy biurowej co najmniej Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3. W przypadku mobilnych stacji roboczych warto zainwestować w modele z procesorami Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5.

: Do pracy biurowej co najmniej Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3. W przypadku mobilnych stacji roboczych warto zainwestować w modele z procesorami Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5. Pamięć operacyjna : 8 GB lub więcej. Warto zdecydować się na model z możliwością rozszerzenia pamięci operacyjnej.

: 8 GB lub więcej. Warto zdecydować się na model z możliwością rozszerzenia pamięci operacyjnej. Pamięć masowa : 256 GB lub więcej. Wiele zależy od osobistych preferencji. Niektóre modele posiadają możliwość montażu drugiego dysku

: 256 GB lub więcej. Wiele zależy od osobistych preferencji. Niektóre modele posiadają możliwość montażu drugiego dysku Ekran : 13-14 cali w przypadku konstrukcji mobilnych. W przypadku pracy stacjonarnej warto wybrać model z ekranem o przekątnej 15,6 cala. W obu przpadkach powinniśmy zadbać o rozdzielczość Full HD lub wyższą. Warto zwrócić uwagę na matową powierzchnie, która odbija refleksy świetlne.

: 13-14 cali w przypadku konstrukcji mobilnych. W przypadku pracy stacjonarnej warto wybrać model z ekranem o przekątnej 15,6 cala. W obu przpadkach powinniśmy zadbać o rozdzielczość Full HD lub wyższą. Warto zwrócić uwagę na matową powierzchnie, która odbija refleksy świetlne. Łączność : warto wybrać model z Wi-Fi 6.

: warto wybrać model z Wi-Fi 6. Porty : niektóre modele mają jedynie USB Typu C. W przypadku zakupu takiego laptopa trzeba wyposażyć się w stację dokującą. Na szczęście większość konstrukcji biznesowych ma klasyczne porty - USB Typu A, HDMI oraz czytnik kart pamięci.

: niektóre modele mają jedynie USB Typu C. W przypadku zakupu takiego laptopa trzeba wyposażyć się w stację dokującą. Na szczęście większość konstrukcji biznesowych ma klasyczne porty - USB Typu A, HDMI oraz czytnik kart pamięci. Dodatki: warto zwrócić uwagę na obecność czytnik linii papilarnych lub kamery IR oraz podświetlanej klawiatury.

Czytnik linii papilarnych to przydatny element

Waga: Wiele zależy od typu konstrukcji. Lekkie ultrabooki ważą nieco ponad 1 kg, a 15,6 calowe laptopy potrafią przekraczać 2 kg.

Laptop biznesowy nie musi być ciężki i nieporęczny

Poniżej znajdziesz polecane przez nas laptopy biznesowe na 2021 rok. Ranking zostały ułożony od najtańszych do najdroższych urządzeń.

Lenovo V14

Lenovo ThinkPad E14

ASUS ZenBook 14 UM425IA

HP ProBook 650 G8

Apple MacBook Pro 13

Lenovo ThinkPad T15

Aktualne ceny w sklepach Laptop Lenovo ThinkPad T15 G1 (20S6003SPB) 9 281 zł Lenovo Laptop ThinkPad T15 G1 20S6003UPB W10Pro i7-10510U/16GB/512GB/MX330... 10 937 zł Lenovo Laptop ThinkPad T15 G1 20S6003UPB W10Pro i7-10510U/16GB/512GB/MX330... 11 278 zł Lenovo ThinkPad T15 to synonim laptopa biznesowego. Rewelacyjna jakość wykonania łączy się z wysoką wydajnością oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Lenovo ThinkPad T15 to najnowsza wersja bardzo popularnego laptopa biznesowego. Lenovo ThinkPad T15 Komputer wyposażono w procesor Intel Core i5-10210U, 8 GB pamięci operacyjnej DDR4 2666 MHz oraz 512 GB nośnik SSD. Co ważne ThinkPad T15 posiada rewelacyjne możliwości rozbudowy. Komputer obsługuje maksymalnie 40 GB pamięci operacyjnej (8 GB na płycie głównej plus jeden slot SO-DIMM DDR4). ThinkPad T15 to klasyczny laptop z ekranem o przekątnej 15,6 cala. Jest to panel IPS LCD z matową powierzchnią o rozdzielczości Full HD. Tuż nad wyświetlaczem umieszczono kamerkę internetową z fizyczną osłonką. Komputer posiada Wi-Fi 6 oraz sporą ilość złączy. Na bokach znajdziemy USB Typu A, USB Typu C, Thunderbolt 3, czytnik kart pamięci, HDMI, złącze stacji dokującej oraz RJ-45. Decydując się na ThinkPada T15 otrzymamy magnezowy korpus, podświetlaną klawiaturę z wydzielonym blokiem numerycznym oraz Trackpoint. ThinkPad T15 waży 1,81 kg i sprzedawany jest z 36 miesięczną gwarancją producenta. Komputer pracuje pod kontrolą Windowsa 10 Pro. Lenovo ThinkPad T15 - pełna recenzja »

Dell XPS 13 7390