Najlepsze usługi przechowywania danych w chmurze - Ranking 2019

Spis treści

Przechowywanie danych w chmurze stało się ostatnio bardzo modne. Jako że jest to bardzo wysoce konkurencyjny rynek każda firma opracowała swoją własną usługę, która kładzie nacisk na inne aspekty. To świetna wiadomość dla użytkowników, ponieważ mogą oni wybrać rozwiązanie, które jest najbardziej dostosowane do ich potrzeb.

Źródło: techadvisor

Przechowywanie plików, zdjęć, filmów, muzyki i notatek w chmurze to świetny sposób na zapewnienie sobie łatwego dostępu do tych danych. Z usługą chmurą już nigdy nie zapomnimy przysłowiowego pendrive'a z domu. Zapisując dane w chmurze możemy uzyskać do nich dostęp w łatwy sposób praktycznie z każdego urządzenia, które podłączone jest do internetu.

Przy tak dużej ilości usług, które są obecnie dostępne na rynku trudno jest się zdecydować i wybrać najlepszą z nich. Oczywiście należy wiedzieć, że każdy użytkownik posiada indywidualne wymagania. Jedni będą woleli otrzymać jak największą przestrzeń w jak najniższej cenie inni świetną integrację z wszystkimi posiadanymi urządzeniami, a dla jeszcze innych użytkowników kluczowe będzie bezpieczeństwo ich danych.

Przetestowaliśmy wiele usług przechowywania danych w chmurze i wyłoniliśmy spośród nich 10 najciekawszych, które warto rozważyć przy wyborze tego typu rozwiązania.

Dlaczego przechowywanie danych w sieci jest takie popularne?

Przechowywanie danych w sieci stało się popularne, ponieważ ludzie są z natury leniwi, a usługi chmurowe pozwalają im zaoszczędzić sporo czasu przy stosunkowo niewielkim nakładzie finansowym. Od czasu pojawienia się internetu cała branża informatyczna powoli przechodzi od przechowywania danych na lokalnych nośnikach danych do zdalnych usług przechowywania w sieci, które mają sporo zalet, ale również nie są wolne od wad.

Aby w łatwy sposób wyjaśnić zmiany, jakie zaszły w przechowywaniu danych na przestrzeni ostatnich kilku lat wystarczy wrócić do sposobu, w jaki kilkanaście lat temu słuchaliśmy muzyki i oglądaliśmy filmy. Kiedyś użytkownicy kupowali dyski HDD o znacznej pojemności. Obecnie na rynku dostępne są komputery z mniejszymi, ale znacznie szybszymi i wytrzymalszymi na uszkodzenia fizyczne nośnikami SSD. Ma to związek z tym, że żyjemy w ciągłym biegu i jesteśmy stale podłączeni do sieci. Obecnie muzykę słuchamy za pomocą popularnych serwisów streamingowych, jak Spotify, Deezer lub Apple Music. Filmy oglądamy zaś na YouTube, Netflix, HBO GO i innych tego typu portalach/usługach.

Jak było kiedyś? Każdy użytkownik posiadał na swoim komputerze potężną kolekcję muzyki w formacie Audio CD lub .mp3. Melomani mieli pliki typu FLAC, a kinomani posiadali całe kolekcje filmów.

Usługi chmurowe takie, jak serwisy streamingowe i dyski chmurowe pozwalają ograniczyć ilośc plików, jaka jest nam potrzebna. W chwili obecnej nie trzeba już mieć na pamięci urządzenia wielu piosenek, których rzadko słuchamy. Wystarczy, że wyszukamy je po tytule w usłudze takiej, jak Spotify.

Dzięki usługą przechowywania danych w sieci użytkownicy mają większy porządek na swoich komputerach, które zawierają jedynie najpotrzebniejsze pliki i aktualnie wykorzystywane dokumenty. Dodatkową korzyścią dysków chmurowych jest możliwość synchronizacji plików pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. To rewelacyjna funkcja dla wszystkich użytkowników, którzy korzystają z więcej niż jednego komputera i dotychczas mieli problemy z przenoszeniem swoich danych.

Jakie są benefity posiadania danych w sieci?

Usługi przechowywania danych w sieci posiadają również inne możliwości. Część producentów zaimplementowała funkcje współpracy z innymi użytkownikami nad jednym plikiem, automatyczne synchronizacje plików lub tworzenie kopii zapasowych. Najwięcej funkcji dodatkowych posiada Box oraz Dropbox. Te dwie usługi skierowane są głównie do odbiorców biznesowych i charakteryzują się wieloma dodatkowymi rozwiązaniami z zakresu współpracy, bezpieczeństwa i zarządzania wieloma kontami.

Niektóre usługi takie, jak Mediafire skupiają się jedynie na udostępnianiu przestrzeni dyskowej w chmurze. Inne są częścią większego pakietu. Zaliczyć do nich możemy Apple iCloud Drive, Microsoft OneDrive oraz Dysk Google. Jeszcze inne takie, jak pCloud i Tresorit skupiają się na zapewnieniu jak największego bezpieczeństwa danych.

Darmowe opcje vs płatne pakiety

Każda z przedstawionych przez nas usług przechowywania danych w chmurze posiada bezpłatne pakiety. Oferują one od 2 GB (Dropbox) do 15 GB przestrzeni dyskowej. W przypadku Mega za pomocą różnego rodzaju aktywności można rozszerzyć ilość miejsca nawet do 50 GB. Liczby te w dzisiejszych czasach nie robią na nikomu wrażenia. Limity te zostały ustalone kilka ładnych lat temu, a producenci nie kwapią się do ich zmiany, ponieważ nie jest to dla nich opłacalne.

Aby w pełni wykorzystać możliwości przechowywania danych w chmurze niezależnie od usługi należy zdecydować się na płatną opcję. W tym miejscu producenci kuszą różnego rodzaju pakietami z opcjami dodatkowymi. Na samym początku trzeba się jednak zastanowić ile miejsca w chmurze tak naprawdę wykorzystamy? Przeciętny użytkownik, który zamierza przechowywać w sieci swoje pliki, dane, zdjęcia oraz filmy powinien rozejrzeć się za opcją oferującą 100-200 GB. To przestrzeń, która powinna mu w zupełności wystarczyć. Osoby, które pracują na wielu dużych plikach zdecydowanie wybiorą zauważalnie droższe pakiety o pojemności 1-2 TB. Większe pakiety w chwili obecnej są zupełnie nieopłacalne. W przypadku, gdy z usług przechowywania danych w chmurze korzysta wiele osób warto zastanowić się nad droższym planem z udostępnianiem kont dla rodziny. Opcje taką oferuje Microsoft, Google oraz Apple.

Najlepsze usługi przechowywania danych w chmurze 2019

Najlepsza usługa przechowywania danych w sieci: Dysk Google

Najwięcej miejsca za darmo: Mega

Najwyższy poziom bezpieczeństwa: Tresorit

Najlepszy dla biznesu: Dropbox

Najlepszy dla użytkowników Office 365: OneDrive

Najlepszy dla posiadaczy sprzętu Apple: iCloud Drive

Tabela porównawcza

Poniżej umieszczamy tabelkę w której umieściliśmy wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu. Dzięki niej można łatwo i w szybki sposób porównać poszczególne usługi przechowywania danych w sieci.

Google Dysk

Najpopularniejsza usługa chmurowa na świecie ze świetnymi aplikacjami klienckimi i synchronizacją pomiędzy urządzeniami. Cena: Darmowy (płatne pakiety oferują więcej przestrzeni dyskowej)

Darmowy (płatne pakiety oferują więcej przestrzeni dyskowej) 15 GB darmowej powierzchni

Nielimitowane gromadzenie zdjęć w usłudze Zdjęcia Google przy wykorzystaniu sugerowanego formatu kompresji danych

Możliwość łatwego udostępniania rodzinie oraz innym użytkownikom posiadającym konto Google Dysk Google znany również jako Google Drive to obecnie jedna z najpopularniejszych usług do przechowywania danych w chmurze. Z czego się to bierze? Wszyscy użytkownicy Androida muszą mieć aktywne konto Google, aby uzyskać dostęp do Sklepu Play. Mając konto Google posiadają oni również Dysk Google'a, chociaż znaczna część użytkowników o tym nie wie. # Dysk Google# można wykorzystać do tworzenia kopii zapasowych urządzeń z Androidem oraz Chrome OS, przechowywania dokumentów z pakietu Google (Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze) i przechowywania wszyskich plików takich, jak zdjęcia (Zdjęcia Google), filmów, muzyki i wszystkiego, czego tylko użytkownik zapragnie. Interfejs użytkownika jest bardzo prosty i przejrzysty. Po zaledwie kilku minutach nawet mniej zaawansowani użytkownicy... Interfejs użytkownika jest bardzo prosty i przejrzysty. Po zaledwie kilku minutach nawet mniej zaawansowani użytkownicy... Google Dysk - pełna recenzja »

Apple iCloud Drive

Usługa chmurowa skierowana do bardzo wąskiego, ale jednocześnie licznego grona odbiorców. Cena: Darmowy

Darmowy 5 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej

Pełna integracja z urządzeniami Apple: iPhone, iPod, iPad, Mac

Możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych z aplikacji zainstalowanych na urządzeniach od Apple iCloud Drive wchodzi w skład pakietu iCloud, który po raz pierwszy zadebiutował w 2011 roku razem z iPhone'm 4s. Apple już 8 lat temu wiedziało, że w przyszłości użytkownicy będą przetrzymywać dane w chmurze i docenią możliwość dostępu do nich z dowolnego urządzenia za pośrednictwem przeglądarki lub dedykowanej aplikacji. iCloud Drive od Apple działa nieco inaczej od pozostałych usług przechowywania danych w chmurze, ponieważ jest wbudowana zarówno w system macOS, jak i iOS. Oznacza to, że użytkownicy nie tylko przechowują swoje dane w chmurze lub automatycznie synchronizują zdjęcia i filmy z telefonu iPhone lub tabletu iPad, ale także tworzy kopie zapasowe wiadomości, kalendarza, kontaktów i wielu innych elementów. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że użytkownik w ogóle nie musi uczestniczyć w tym procesie, który w całości odbywa się w tle.... Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że użytkownik w ogóle nie musi uczestniczyć w tym procesie, który w całości odbywa się w tle.... Apple iCloud Drive - pełna recenzja »

Microsoft OneDrive

Niezawodny dysk sieciowy dla wszystkich użytkowników Windows'a oraz usług Microsoftu. Cena: Darmowy

Darmowy 5 GB przestrzeni dyskowej za darmo

1 TB przestrzeni dyskowej w przypadku posiadania subskrypcji Office 365 (299 zł rocznie lub 29,99 miesięcznie)

Pliki na żądanie są niezastąpione w przypadku posiadania komputera z małym dyskiem SSD Kolejną usługą magazynowania danych w chmurze, która przynosi dodatkowe korzyści w przypadku korzystania z innych usług tego samego dostawcy jest OneDrive od Microsoftu. Chociaż podstawowy, darmowy 5 GB plan taryfowy można zapełnić w zaledwie kilka minut OneDrive walczy jak równy z równym z Dyskiem Google za pomocą innych niezaprzeczalnych wad. Chodzi o automatyczne tworzenie kopii zapasowych zdjęć, zaawansowane funkcje wyszukiwania plików, mobilny i internetowy dostęp do dysku OneDrive za pomocą przemyślanych aplikacji klienckich oraz ustawienia Files On-Demand czyli plików na zadanie. Są to pliki, które przechowywane są jedynie w sieci, aby zredukować zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową na urządzeniach posiadających małe nośniki. Microsoft oferuje zwiększenie pojemności dysku do 100 GB za 7,99 zł miesięcznie (nie ma opcji wykupu... Microsoft oferuje zwiększenie pojemności dysku do 100 GB za 7,99 zł miesięcznie (nie ma opcji wykupu... Microsoft OneDrive - pełna recenzja »

Dropbox

Jedno z najciekawszych rozwiązań dla grup roboczych i firm. Dropbox oferuje świetną integracje z aplikacjami firm trzecich i rozbudowane opcje zabezpieczeń. Cena: Darmowy

Darmowy 2 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej

Świetna współpraca z szerokim spektrum urządzeń

Rewelacyjne funkcje dla przedsiębiorców w płatnych planach Dropbox to pionier rynkowy, co widać na pierwszy rzut oka. Przedsiębiorstwo to jest jednym z wiodących dostawców przestrzeni do magazynowania danych w sieci. To właśnie Dropbox i jego działania znacząco przyczyniły się do tego, że obecnie dyski w chmurze są bardzo popularną usługą przechowywania danych, która ma wiele zalet. W chwili obecnej Dropbox skupia się na dopieszczaniu klientów biznesowych. Usługa posiada możliwość współpracy na aplikacja PowerPoint oraz Photoshop w czasie rzeczywistym, a także wiele innych ciekawych rozwiązań. Rozwiązanie to słynie również z bardzo dopracowanych aplikacji dostępnych na komputery z systemami Windows oraz macOS, a także urządzenia mobilne pracujące pod kontrolą Android lub iOS. Nie można zapominać, że Dropbox jako jedna z niewielu usług posiada masywne wsparcie dla aplikacji firm trzecich, co wyróżnia to rozwiązanie spośród konkurentów. Dropbox jest bardzo popularnym... Nie można zapominać, że Dropbox jako jedna z niewielu usług posiada masywne wsparcie dla aplikacji firm trzecich, co wyróżnia to rozwiązanie spośród konkurentów. Dropbox jest bardzo popularnym... Dropbox - pełna recenzja »

Mega

Niestety czasy, kiedy 50 GB przestrzeni otrzymywał każdy użytkownik minęły, ale Mega to nadal bardzo ciekawa usługa. Cena: Darmowy

Darmowy 15 GB przestrzeni dyskowej dla nowych użytkowników z możliwością powiększenia za pomocą osiągnięć

Szyfrowanie typu end-to-end

Mega nie ma dostępu do danych użytkowników Mega to firma pochodząca z Nowej Zelandii, która oferuje dosyć popularną usługę przechowywania danych w chmurze. Niestety czasy, kiedy każdy użytkownik otrzymywał aż 50 GB wolnej przestrzeni dyskowej minęły. Obecnie darmowe jest 15 GB, które można rozszerzyć dzięki różnego rodzaju aktywnością dostępnym w obrębie usługi. Obejmują one walidację konta, instalację aplikacji klienckiej oraz zaproszenie znajomych do korzystania z usługi. Niestety otrzymywana dodatkowa przestrzeń dyskowa jest indywidualna dla każdego użytkownika i ważna tylko maksymalnie przez rok czasu, co jest sporą wadą. Mega oferuje kilka płatnych pakietów. Podstawowy Pro Lite kosztuje 21,29 zł miesięcznie i oferuje 200 GB pojemności oraz możliwość przesłania łączenie 1 TB danych. Kolejna wersja to Pro I za 42,62 zł za miesiąc. Opcja ta oferuje 1 TB pojemności oraz możliwość przesłania łącznie 2 TB danych. Dla... Mega oferuje kilka płatnych pakietów. Podstawowy Pro Lite kosztuje 21,29 zł miesięcznie i oferuje 200 GB pojemności oraz możliwość przesłania łączenie 1 TB danych. Kolejna wersja to Pro I za 42,62 zł za miesiąc. Opcja ta oferuje 1 TB pojemności oraz możliwość przesłania łącznie 2 TB danych. Dla... Mega - pełna recenzja »

Tresorit

Najlepszy wybór dla wszystkich użytkowników stawiających na bezpieczeństwo i prywatność swoich danych. Cena: Darmowy

Darmowy 14 dniowy bezpłatny trial droższej wersji

Najwyższej klasy funkcje bezpieczeństwa

Wszystkie serwery zlokalizowane na terytorium Unii Europejskiej Szwajcarska usługa Tresorit traktuje bezpieczeństwo i prywatność bardzo poważnie. Firma wykorzystuje szyfrowanie end-to-end oraz uwierzytelnianie zerowej wiedzy (oznacza to, że Tresorit nie zna hasła i nie może uzyskać danych do plików użytkownika) w przypadku każdego konta. Nie zabrakło również tworzenia wielu kopii zapasowych plików, które przechowywane są na różnych serwerach zlokalizowanych w różnych miejscach oraz dwuskładnikowego uwierzytelniania. Tresorit chwali się, że wszystkie serwery znajdują się na terytorium Unii Europejskiej przez co muszą one respektować rygorystyczne przepisy prawne dotyczące ochrony prywatności. Tresorit to bardzo dobry wybór dla użytkowników ceniących bezpieczeństwo i prywatność swoich danych. Niestety nie ma nic za darmo, a wszystkie środki ostrożności kosztują sporo pieniędzy. Tresorit oferuje jeden podstawowy plan i udostępnia 14 dniowy trial wyższych wersji. Za darmo... Niestety nie ma nic za darmo, a wszystkie środki ostrożności kosztują sporo pieniędzy. Tresorit oferuje jeden podstawowy plan i udostępnia 14 dniowy trial wyższych wersji. Za darmo... Tresorit - pełna recenzja »

Mediafire

Mediafire pozwala uzyskać najwięcej przestrzeni dyskowej za darmo, ale trzeba się przy tym nieźle natrudzić. Poza tym to bardzo dobra usługa. Cena: Darmowy

Darmowy 10 GB przestrzeni dyskowej za darmo z możliwością rozszerzenia za pomocą różnego rodzaju akcji premiowych

Łącza z terminami ważności

Udostępnianie plików bezpośrednio do serwisów społecznościowych Mediafire to solidna i łatwa w użyciu usługa, która oferuje każdemu nowemu użytkownikowi 10 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej. Można ją rozszerzyć nawet do 50 GB, ale trzeba się nieco natrudzić. Możliwe jest to dzięki wykonywaniu różnego rodzaju zadań bonusowych takich, jak zapraszanie znajomych lub łączenie kont społecznościowych z usługą. Ostatnia opcja może być szczególnie przydatna, ponieważ Mediafire pozwala na udostępnianie plików bezpośrednio na stronach takich jak Facebook oraz Twitter. Serwis promuje fakt, że jego użytkownicy nie podlegają ograniczeniom w zakresie przepustowości pobierania oraz wysyłania plików do usługi dzięki wsparciu dla reklam, które wyświetlane są w darmowej wersji usługi. Dla użytkowników indywidualnych dostępna jest jedna płatna opcja o nazwie Pro. Kosztuje ona 3,75 dolara miesięcznie przy opłacie rocznej lub 5... Dla użytkowników indywidualnych dostępna jest jedna płatna opcja o nazwie Pro. Kosztuje ona 3,75 dolara miesięcznie przy opłacie rocznej lub 5... Mediafire - pełna recenzja »

Amazon Drive

Usługa przechowywania danych w chmurze od Amazonu jest mniej popularna, niż Dysk Google i Microsoft OneDrive, ale stanowi dla nich ciekawą alternatywę. Cena: Darmowy

Darmowy 5 GB przestrzeni dyskowej za darmo

Nielimitowane przesyłanie zdjęć w pełnej rozdzielczości w przypadku posiadania subskrypcji Prime Amazon nie jest oficjalnie dostępny w Polsce, a Polacy muszą wykorzystywać niemiecką wersję serwisu z niezbyt dokładnym tłumaczeniem maszynowym. Jak łatwo się domyśleć Amazon Drive również nie jest dostępny w języku polskim, co może być sporą wadą. Na szczęście usługa od czasu debiutu w 2011 roku została znacząco ulepszona. W chwili obecnej to standardowa usługa przechowywania danych w chmurze z aplikacjami klienckimi dla urządzeń stacjonarnych i mobilnych wraz z witryną sieciową. Całość pozwala na bezpieczne przechowywanie wszystkich plików w chmurze i synchronizowanie ich pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Darmowa wersja udostępnia zaledwie 5 GB przestrzeni dyskowej, czyli tyle samo co OneDrive i aż trzykrotnie mniej od Dysku Google, ale najbardziej charakterystyczna cecha zarezerwowana jest dla aktywnych subskrybentów Amazon Prime. Usługa, która obejmuje darmową dostawę wielu przedmiotów, dostęp do plików muzycznych, filmów oraz... Darmowa wersja udostępnia zaledwie 5 GB przestrzeni dyskowej, czyli tyle samo co OneDrive i aż trzykrotnie mniej od Dysku Google, ale najbardziej charakterystyczna cecha zarezerwowana jest dla aktywnych subskrybentów Amazon Prime. Usługa, która obejmuje darmową dostawę wielu przedmiotów, dostęp do plików muzycznych, filmów oraz... Amazon Drive - pełna recenzja »

pCloud