Najlepsze wentylatory na lato 2020 [RANKING]

Nowoczesny, bezłopatkowy wentylator kolumnowy z dużym przepływem powietrza i pilotem.

Dyson Cool AM07 jest wentylatorem kolumnowym (wieżowym) o wadze 2,85 kg i wysokości lekko ponad jednego metra. Dzięki konstrukcji bezłopatkowej, nie znajdziemy w nim ruchomych części, które mogłyby być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci. Dodatkowo, dzięki takiej konstrukcji łatwo jest go wyczyścić. Technologia Air Multiplier, w którą jest wyposażony ten wentylator, wzmacnia przepływ powietrza rozprowadzając do 500 litrów chłodnego powietrza. Dyson Cool AM07 oferuje bardzo duży przepływ powietrza, sięgający 1800 m³/h. Dzięki funkcji oscylacji do 70°, jest on w stanie rozprowadzać powietrze na szerszy obszar. Wentylator można kontrolować za pomocą dołączonego do zestawu pilota.

