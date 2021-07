Najlepsze wentylatory na lato 2021 [RANKING]

Spis treści

Możemy wyróżnić aż pięć rodzajów wentylatorów do użytku domowego:

wentylator biurkowy ,

, wentylator podłogowy ,

, wentylator stojący ,

, wentylator kolumnowy ,

, wentylator ścienny ,

, wentylator sufitowy.

Wybór modelu, który będzie nam najbardziej odpowiadał, w sporej mierze zależy od powierzchni pomieszczenia, w którym będzie używany oraz wyglądu i funkcji, które dana konstrukcja jest w stanie nam zaoferować. Przede wszystkim warto jednak zwrócić uwagę na moc urządzenia, jak i średnice śmigła. Znajdujące się przy nich wyższe wartości, mogą pozytywnie wpłynąć na wydajność danego wentylatora.

Stadler Form OTTO

Stadler Form OTTO to wentylator podłogowy, który zdecydowanie wyróżnia się wyglądem. Projektantem tego urządzenia z bambusową obudową jest Carlo Borer. Wentylator waży 4,25 kg, a dzięki przemyślanej konstrukcji, wyczyszczenie jego śmigieł jest bardzo prostą czynnością i ogranicza się jedynie do zdjęcia tylnej osłony. Produkt ten najlepiej sprawuje się w pomieszczeniach o powierzchni 40 m²/ 100 m³, osiągając wydajność sięgającą 2400 m³ powietrza/h. Maksymalny poziom hałasu wytwarzany przez ten wentylator, osiąga 58 dB. Stadler Form OTTO posiada również trzy tryby pracy.

Tefal Silent Comfort 3w1 HE8120F0

Tefal Silent Comfort 3w1 HE8120F0 to wentylator kolumnowy o wysokości 86 cm i wadze niecałych 7 kg. Wyposażony jest w silnik o mocy 25 W, charakteryzujący się cichą i efektywną pracą. Wentylator nie tylko chłodzi, ale i oczyszcza powietrze lub ogrzewa, co sprawia, że można z niego korzystać przez cały rok. Posiada aż 10 prędkości chłodzenia i duży zasięg automatycznej oscylacji powietrza. Ustawienie Smart, z którego możemy korzystać, oszczędza energię i czas.

Honeywell HSF1630E

Honeywell HSF1630E to wentylator stojący o wadze 3,7 kg i regulowanej wysokości w zakresie 110 cm - 122 cm. Urządzenie to posiada także możliwość zmiany nachylenia kąta o 30 stopni. Stabilna podstawa wentylatora Honeywell HSF1630E pomoże w odpowiednim usytuowaniu go w pomieszczeniu. Średnica śmigła wynosi 45 cm i w połączeniu z silnikiem o mocy 45 W zapewnia wydajną oraz cichą (51 dB) pracę. Wentylator ma 3-stopniową regulację siły nawiewu oraz funkcję 90 stopniowej oscylacji.

Volteno VO00020

Volteno VO00020 to wentylator biurkowy o wysokości 37 cm. Jego prosta konstrukcja mieści trzy plastikowe śmigła o średnicy 22 cm oraz silnik o mocy 21 W, co zapewnia całkiem wydajną pracę urządzenia. Wentylator oferuje dwustopniową możliwość regulacji obrotów oraz funkcję oscylacji.

Honeywell HT900E

Honeywell HT900E jest wentylatorem biurkowym z możliwością zamontowania na ścianie. Jego waga wynosi 1,35 kg, a wysokość 27 cm. Silnik o mocy 40 W wraz ze śmigłem o średnicy 18 cm sprawiają, że wentylator pracuje cicho (39 dB) osiągając wydajność 314 m³ powietrza/h. Kompaktowe rozmiary tego urządzenia sprawiają, że najlepiej sprawuje się w pomieszczeniach o małej lub średniej wielkości. Pracę Honeywell HT900E możemy dostosować za pomocą trójstopniowej regulacji prędkości, a dzięki ruchomej głowicy, z możliwością obrotu o 90 stopni, także kierunek, w którym urządzenie ma wiać.

SENCOR SFE 3080WH

SENCOR SFE 3080WH jest wentylatorem biurkowym o niewielkiej wadze 1,2 kg i wysokości 54 cm. Jego kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwe przenoszenie i użytkowanie. Połączenie silnika o mocy 35 W oraz funkcji oscylacji zapewnia satysfakcjonującą wydajność. SENCOR SFE 3080WH oferuje trzystopniową regulację prędkości i jest doskonałym rozwiązaniem na upalne dni.

