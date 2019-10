Spis treści

Zasilacz komputera w dużym stopniu odpowiada za jego ogólną wydajność, dlatego dobrze wybrać właściwy obojętnie od tego, czy składasz komputer samodzielnie, czy też masz już gotowy zestaw i chcesz wymienić zasilacz na lepszy. Optymalne podzespoły tego typu powinny dawać nie tylko zasilanie, ale i ochronę podzespołom komputera, zabezpieczając je przed spięciami i nagłymi skokami napięcia. Oczywiście przy wyborze główne znaczenie ma to, do jakiej maszyny potrzebny zasilacz - inny wybierzemy do stacji roboczej, inny do komputera biurowego, a odmienny do gamingowego. To właśnie od przeznaczenia zależy, jak wiele watów musi mieć dany model - nie ma sensu kupować zasilacza z taką ilością, której nigdy się nie wykorzysta.

Do zastosowań domowych - nawet, gdy składasz maszynę do gier - raczej nie przyda się zasilacz o mocy 1000W. Faktem jest, że jeszcze kilka lat temu gamingowe karty graficzne było bardzo wymagające pod względem mocy, jednak nowa architektura Nvidia wprowadziła pozytywne zmiany. Nawet przy RTX 2080 zasilacz 1000W to za dużo - spokojnie wystarczy 800W, nawet, jeśli dodatkowo podkręcisz procesor. Wiatraczki w Radeon VII, a także nowszej Radeon RX 5700 XT są dość wymagające, ale cały czas w zakresie 800W. Dlatego to powinno być maksimum, jakie Cię interesuje.

Drugi istotny aspekt to fizyczne rozmiary zasilacza. Jeżeli masz standardową obudowę ATX, z pewnością będą do niej pasować standardowe zasilacze. Jednak te z większą ilością mocy są zazwyczaj dłuższe, niż standardowe 5,5". Dlatego w ich przypadku może okazać się konieczna większa obudowa. W standardowej płyta główna będzie przeszkadzać w zamontowaniu zasilacza, a z braku miejsca ciężko będzie również przeciągnąć kable zasilania do pozostałych podzespołów.

BitFenix Formula Gold 450W

BitFenix Formula Gold 450W podczas działania z pełną mocą nagrzewa się jedynie do 46°C, co zawdzięcza swojej konstrukcji oraz wiatraczkowi o średnicy 120 mm z łożyskiem FDB oraz możliwością pracy z minimalną prędkością obrotową 500 RPM. Wyjątkowo wysoka sprawność energetyczna sprawił, że otrzymał on certyfikat 80 PLUS Gold. Potwierdza on, że mniej energii jest rozpraszane w postaci ciepła, co sprawia, że wiatraczek pracuje ciszej. Topologia rezonansowa LLC zwiększa sprawność i redukuje straty mocy podczas przetwarzania napięcia AC/DC, natomiast układ DC/DC konwertuje napięcia 3,3/5 V wprost z linii +12 V, zapewniając ich większą stabilność. Zasilacz wyposażono w liczne mechanizmy zabezpieczające: przeciwprzepięciowy, przeciwzwarciowy, przed prądami udarowymi, przeciwprzeciążeniowy, przed zbyt niskim/wysokim napięciem oraz przeciwko przegrzaniu.

Inne ważne cechy to:

Moc maksymalna 450 W

Standard ATX

Złącza: CPU 4+4 (8) pin - 1 szt., PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 2 szt., MOLEX 4-pin - 2 szt., SATA - 6 szt., EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.

Wymiary: 140x150x86 mm

Corsair RM550x 550W

Corsair RM550x 550W również otrzymał Certyfikat 80 Plus, co oznacza, że przy obciążeniu 50% uzyskamy 90% sprawności, przy obciążeniu 20% oraz 100% sprawność wyniesie 87%. To bardzo dobre wyniki, a zasilacz może być zastosowany w komputerach wysokiej klasy, które korzystają z dużej mocy obliczeniowej i zaawansowanych podzespołów. Maksymalnie nagrzewa się do 48°C. Dysponuje okablowaniem modularnym, co pozwoli zdemontować niepotrzebne przewody i zachować porządek we wnętrzu obudowy. Chłodzenie aktywne stoi na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu hałas nawet przy dużym obciążeniu jest niewielki.

Inne ważne cechy to:

Moc maksymalna 550 W

Standard ATX

Złącza: ATX 24-pin (20+4) - 1 szt., PCI-E 8-pin (6+2) - 2 szt., CPU 4+4 (8) pin - 1 szt., SATA - x6, Molex - x4

Wymiary: 150x160x86 mm

SeaSonic Prime Titanium Fanless 600W

SeaSonic Prime Titanium Fanless 600W to najlepszy zasilacz z pasywnym chłodzeniem, jaki znalazł się w tym rankingu. Doskonale nadaje się do maszyn gamingowych, ma certyfikat 80 Plus Titanium, co oznacza wartość przy maksymalnym obciążeniu sięga minimum 90%, przy 20% sprawność wynosi co najmniej 92%. Natomiast obciążenie 50% oznacza sprawność minimum 94%. Jest to zasilacz z okablowaniem modularnym, dedykowany obudowom ATX. Ma SCP (Short Circuit Protection) - zabezpieczenie przeciwzwarciowe, które zostaje aktywowane, gdy w obwodzie wystąpi opór poniżej 0,1 Ω, OPP- zabezpieczenie przed przeciążeniem, a także przeciwko przeciążeniu stabilizatora zbyt wysokim natężeniem prądu, przed przegrzaniem, przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym oraz przed zbyt niskim napięciem na liniach wejściowych.

Inne ważne cechy to:

Moc maksymalna 600 W

Standard ATX

Złącza: ATX 24-pin (20+4) - 1 szt., PCI-E 8-pin (6+2) - 4 szt., CPU 4+4 (8) pin - 2 szt., SATA - x6, Molex - x5, FDD x1

Wymiary: 150x170x86 mm

Corsair AX850

Corsair AX850 to zasilacz o dużej mocy, który polecamy do wymagających maszyn. Oczywiście również i on posiada certyfikat 80 Plus Titanium. Okablowanie jest w pełni modularne, co zapewnia miejsce w obudowie, a jego konstrukcja umożliwia wydajne chłodzenie pasywne. Zastosowano w nim układ PFC - pozwala na korekcję współczynnika mocy, aby zminimalizować straty w liniach przesyłowych. Układy aktywne dostosowują się do warunków, jakie panują w danej sieci. To bezpośrednio wpływa na możliwość osiągnięcia wysokiej wydajności zasilacza. Wentylator chłodzący Fluid Dynamic Bearing (FDB) ma średnicę 135 mm,

Inne ważne cechy to: