Najlepszy UPS 2021 - wielki test zasilaczy awaryjnych

Zasilacz bezprzerwowy (bo tak należało by przetłumaczyć “UPS”) to nic innego jak bateria o pojemności wystarczającej do zasilania przez kilka minut lub nawet godzin, urządzeń domyślnie podłączonych do gniazdka sieciowego. Dzięki jego zastosowaniu w razie awarii zasilania, nie narażamy się na utratę połączenia internetowego, zyskujemy dodatkowy czas aby zapisać postęp gry, czy to nad czym pracowaliśmy. UPS może również służyć jako ochrona przeciwprzepięciowa i utrzymując tymczasowe spadki napięcia i inne wahania sieci elektrycznych, które mógłby nawet uszkodzić zasilacz komputerowy czy inne cenne podzespoły.

Obecnie UPS line-interactive są na tyle powszechne, a ich cena na tyle przystępna, że przy zakupie nowego urządzenia nie ma nawet sensu rozważać opcji offline. Poza lepszymi parametrami pracy wyróżniają się one mniejszym zużyciem baterii, wydłużając tym jej żywotność. Z tego względu postanowiliśmy przetestować sześć zasilaczy awaryjnych dostępnych na rynku i sprawdzić dla kogo są dedykowane.

Jak działa UPS

Wyróżniamy trzy tryby pracy zasilacza offline (standby), line-interactive oraz online. Przeważnie produkty przeznaczone do użytku domowego czy do małych firm oferują nam te dwa pierwsze. Urządzenia pracujące w trybie czuwania (offline, standby) utrzymują baterię w gotowości do automatycznego użycia zawsze w razie potrzeby. W przypadku typowych problemów z zasilaniem, takich jak przerwa w dostawie prądu, nagły spadek lub skok napięcia, zasilacz awaryjny korzysta z zasilania akumulatorowego. Gdy napięcie wejściowe spadnie poniżej założonego lub przekroczy bezpieczne poziomy napięcia, UPS przełącza się na zasilanie bateryjne, konwertując prąd stały na zmienny, aby móc zasilić podłączone urządzenia.

Bardziej zaawansowane są zasilacze pracujące interaktywnie (line-interactive). Dostarczają one prąd do podłączonych urządzeń, poprzez konwerter napięcia AC/DC pełniący rolę falownika, który w tym samym czasie ładuje akumulator. Dodatkowo UPS może kondycjonować moc wyjściową, wygładzając skoki napięcia oraz przełączyć się na akumulator w ciągu zaledwie kilku milisekund.

Najbardziej zaawansowane są natomiast zasilacze z podwójną konwersją (online). Zapewniają stałą, czystą i prawie idealną moc wyjściową niezależnie od stanu zasilania. Zasilacze te konwertują przychodzące zasilanie prądem zmiennym na prąd stały, ładując akumulator, a następnie konwertują je z powrotem na prąd zmienny. Oznacza to, że urządzenia podłączone pod UPS pracują w 100 % izolowanym zasilaniu pochodzącym z akumulatora. Zasilacze awaryjne z podwójną konwersją są przeznaczone do ochrony krytycznego sprzętu infrastruktury IT, instalacji centrów danych, wysokiej klasy serwerów, dużych instalacji telekomunikacyjnych i aplikacji pamięci masowej oraz zaawansowanego sprzętu sieciowego przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przerwy w dostawie prądu, zaniki napięcia, przepięcia itp.

UPS dla kogo i przed czym chroni

Jak już wspomnieliśmy, rolą UPS jest nie tylko dostarczanie zasilania, gdy jest ono przerwane ale przede wszystkim filtrowanie różnych zakłóceń pochodzących z sieci. Najczęściej możemy spotkać się z następującymi zagrożeniami:

Przepięcie elektryczne to nagły i krótkotrwały skok napięcia w sieci. Jest on wywołany przez awarię sieci, przełączenia w obwodzie, zwarcia doziemne i inne zjawiska prądowe. Może, być także spowodowany włączeniem urządzenia o większym poborze prądu. Ochrona przeciwprzepięciowa skutecznie usuwa napięcie powyżej pewnego bezpiecznego zakresu.

to nagły i krótkotrwały skok napięcia w sieci. Jest on wywołany przez awarię sieci, przełączenia w obwodzie, zwarcia doziemne i inne zjawiska prądowe. Może, być także spowodowany włączeniem urządzenia o większym poborze prądu. Ochrona przeciwprzepięciowa skutecznie usuwa napięcie powyżej pewnego bezpiecznego zakresu. Spadki napięcia : to nagły i krótkotrwały spadek napięcia w sieci. Możemy go uświadczyć w domu czy w biurze gdy np. podłączamy urządzenie charakteryzujące silnikiem o dużym poborze np. suszarki do bielizny, pompa ciepła, agregaty w lodówce czy większe elektronarzędzia

: to nagły i krótkotrwały spadek napięcia w sieci. Możemy go uświadczyć w domu czy w biurze gdy np. podłączamy urządzenie charakteryzujące silnikiem o dużym poborze np. suszarki do bielizny, pompa ciepła, agregaty w lodówce czy większe elektronarzędzia Obniżenie napięcia sieciowego -”podnapięcie” W niektórych przypadkach wysokiego zużycia energii elektrycznej w danym obszarze, sieć może obniżać napięcie przez dłuższy czas, aby uniknąć całkowitego zaniku energii. Takie zjawisko może również występować podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych jak duże upały czy mrozy. Może to zepsuć sprzęt przemysłowy czy domowy. Głownie narażone są urządzenia z napędem silnikowym, zasilacze oraz elektronika sterująca.

Właśnie przed negatywnymi skutkami obniżonego napięcie sieciowego chronią nas UPS konwertując sygnał wyjściowy na “czysta” sinusoidę.

Jak już wspomnieliśmy, UPS to pudełko z baterią. Po odcięciu zasilania włącza się akumulator zasilacza. Dostarcza oczekiwane ilości do wszystkich podłączonych urządzeń, aż do wyczerpania akumulatora. Nowoczesny zasilacz UPS może również sterować komputerem, wyłączając go za pomocą wbudowanych w system narzędzi lub dzięki zainstalowanemu dodatkowemu oprogramowaniu.

Każde posiadane przez nas urządzenie jest narażone na awarie czy utratę danych w wyniku nagłego zaniku zasilana. Tym bardziej jeżeli wciąż korzystamy z mechanicznych dysków twardych. Choć najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest uszkodzenie samego pliku czy katalogu to w skrajnych przypadkach nagłe zatrzymanie głowicy może spowodować jej uderzenie o talerz co prowadzi do nieodwracalnego zepsucia nośnika. Kolejnym przykładem niech będzie ładowanie oprogramowania układowego, czyli nic innego jak wgrywanie BIOS’u do płyty głównej, karty graficznej. Ile to razy patrzyliśmy na pasek postępu, nie tylko z nadzieją że zapis będzie udany, ale trzymaliśmy kciuki aby akurat teraz nie wywaliło korków czy, zabrakło prądu.

Na przestrzeni ostatnich lat elektronika mocno ewoluowała i posiada więcej zabezpieczeń, aby lepiej radzić sobie z awariami zasilania. Dyski SSD na przykład nie posiadają już ruchomych elementów,, mimo to wciąż jesteśmy narażeni na utratę danych i postępu naszej pracy w wyniku zaniku zasilania. Dobrym przykładem niech będą tutaj pendrivy, które podłączamy do naszego komputera. Podobnie jak dyski SSD bazują na pamięci złożonej z półprzewodników, wciąż zdarza się, że przestaje ona nagle działać. Od naszego szczęścia będzie zależało, czy będziemy mogli odzyskać dane po ponownym sformatowaniu, czy niestety utracimy wszystko, a nośnik wyląduje w koszu na elektroodpady. Unikanie takich sytuacji, zwłaszcza jeśli regularnie napotykamy drobne problemy z zasilaniem w domu, może zaoszczędzić czasu na odtworzenie utraconej pracy i potencjalnych kosztów oprogramowania do odbudowy dysku, nawet jeśli sprzęt pozostaje sprawny. Pamiętajcie - nośniki flash występują w chwili obecnej wszędzie , od elektroniki sterującej naszym piecem grzewczym po urządzenia smart home.

Posłuchajmy specjalistów

Opinia eksperta Wiele lokalizacji zmaga się z częstymi przerwami w dostawie prądu, spowodowanymi skokami czy też spadkami napięcia lub przestarzałą siecią energetyczną. Takie zakłócenia stanowią zagrożenie dla cyfrowej komunikacji, od której zależy zdalna praca i nauka z domu wielu osób. Przerwy w dostawie prądu nie są nowym zjawiskiem. Zasilacz awaryjny (UPS - uninterruptible power supply) to rozwiązanie gwarantujące podtrzymanie zasilania w przypadku przerw w jego dostawie. Oprócz tego chroni zabezpieczane urządzenia przed przepięciami pojawiającymi się w sieci elektrycznej. Solidna konstrukcja, niezawodność oraz gwarancja czystej sinusoidy to cechy modelu BR1200SI należącego do rodziny APC Back PRO. Dzięki swoim właściwościom, UPS APC BR1200SI sprawdzi się w różnego typu systemach wymagających solidnego zabezpieczenia. Gniazda komunikacyjne USB oraz RS z wykorzystaniem dołączonych kabli komunikacyjnych, zabezpieczą podłączony komputera nie tylko przed przepięciami. Przy przedłużającym się braku zasilania sieciowego, dołączone oprogramowanie umożliwi zapisanie otwartych plików oraz bezpieczne zamknięcie pracującego komputera. Dodatkowe porty Etherent’owe chronią nasz lokalny router przed przepięciami, które mogą pojawić się na łączu LAN. Wbudowany, czytelny ekran pozwala na sprawdzenie w czasie rzeczywistym, parametrów pracy UPS, takich jaki poziom naładowania akumulatorów czy aktualny czas podtrzymania. Grzegorz Kostek Electrical Channel Sales Manager

Opinia eksperta UPS w Domu i przedsiębiorstwie, W raz z rozwojem techniki coraz większe znaczenie ma sprzęt elektroniczny, podnoszący komfort w codziennym życiu. Pamiętajmy jednak , że podczas zaniku napięcia wszystkie te urządzenia będą bezużyteczne. Natomiast niestabilna sieć zasilająca nawet bez całkowitego zaniku napięcia może spowodować znaczące szkody. Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z badaniami firmy IBM tylko 10% awarii sprzętu jest spowodowane całkowitym zanikiem napięcia, pozostałe 90% awarii spowodowane jest niestabilną siecią zasilającą. Najlepszą ochroną urządzeń smart-home, serwerów NAS, router, switch, jest zastosowanie UPSa. UPS zabezpiecza nam wszystkie te elementy infrastruktury. Zasilając odbiory poprzez UPSa mamy pewność, iż będą one w pełni zabezpieczone. Zasilając router, switch, acces point i elementy smart-home podczas zaniku napięcia nadal możemy cieszyć się komfortem który daje nam nowoczesnej technika. Możemy sterować oświetleniem (jeśli podłączymy najważniejsze źródła światła do UPSa, lub baterii) korzystać z internetu na urządzeniach przenośnych, czy korzystać z ogrzewania… (jeśli automatyka pieca będzie zasilana z UPSa). Podsumowując, aby w pełni bezpiecznie cieszyć się z dobrodziejstwa automatyzacji w domu, nie warto oszczędzać na zasilaniu gwarantowanym. Zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę urządzeń UPS która jest znikoma w stosunku do kosztów ewentualnych awarii spowodowanych niestabilnym zasilaniem. Pamiętajmy również o niezastąpionej roli UPSa zasilającego automatykę Bramy garażowej i wjazdowej w przypadku braku zasilania. W ostatnich latach zauważamy znaczy wzrost zainteresowania serwerami NAS w domach i firmach. Dyski używane w tych serwerach nie są odporne na zaniki spadki i skoki napięcia. Nie rzadko na dyskach tych, są przechowywane newralgiczne dane firmowe, nasze zdjęcia z przyjaciółmi, filmy z dzieciństwa. Zastosowanie UPSa do zasilania takich serwerów, znacząco zwiększa bezpieczeństwo przechowywania newralgicznych danych. Dodatkowo UPSy polskiej marki GT mają wbudowany moduł HID, dzięki czemu podłączając UPS do serwera NAS, lub komputera PC, bez konieczności instalacji oprogramowania możemy zarządzać scenariuszami zasilania, oraz zaprogramować bezpieczne zamknięcie systemu. W krótkich słowach zastosowanie UPSa w instalacjach firmowych i domowych w obecnych czasach wydaje się być niezbędne. Mikołaj Olszewski

Opinia eksperta Myśląc o zakupie UPSa warto zwrócić uwagę na kilka jego cech, poza mocą urządzenia i czasem podtrzymania, które oczywiście są kluczowe z punktu widzenia doboru właściwego rozwiązania dla naszych potrzeb, natomiast jest wiele innych wartych uwagi. Przepustowość zabezpieczenia RJ45. Warto tu zadbać aby w przypadku zasilacza awaryjnego była na poziomie 1Gb/s. Właściwość ta zostanie doceniona przez użytkowników posiadających łącza internetowe o przepustowości ponad 100Mb/s. Co dzisiaj jest już wartością często spotykaną w naszych domach. Rozwiązania UPS z przepustowością zabezpieczenia na poziomie 1Gb/s pozwolą korzystać z pełnych możliwości Internetu bez ograniczania go do wartości 100Mb/s ,często spotykanej w rozwiązaniach konsumenckich, gdy będziemy zabezpieczać linie Ethernet. Energooszczędność, czyli zużycie prądu na potrzeby własne UPSa. Jest to często niedoceniany aspekt urządzenia, natomiast przy rosnących cenach energii elektrycznej nabiera coraz większego znaczenia. Wybierając rozwiązania o niskim poborze energii elektrycznej zmniejszymy koszty jakie będziemy ponosić w trakcie użytkowania UPSa. Dodatkowo w przypadku większych urządzeń mniejsze zużycie energii będzie przekładało się na niższą emisję ciepła do otoczenia. Trzeci aspekt, jaki zyskuje na znaczeniu, to estetyka rozwiązania szczególnie przy rozwiązaniach do domu czy małego biura. Bardzo często UPSy instalowane są w eksponowanych miejscach i wtedy pożądane jest aby komponowały się z otoczeniem miejsca instalacji. Warto wtedy poszukać rozwiązania, które nie tylko właściwie dopełni samą infrastrukturę ale także otoczenie instalacyjne dzięki czemu bez problemu można wkomponować je w przestrzeń, która ostatnimi czasy stała się wspólna zarówno dla pracy jak i sfery prywatnej użytkowników. Dariusz Głowacki | Business Development Manager

Aby ułatwić Wam wybór odpowiedniego urządzenia przygotowaliśmy dla Was test UPS’ów do 1500 VA. W naszej ocenie są to urządzenia, które powinny idealnie sprawdzić się w domu lub niewielkim biurze. Przejdźmy zatem do omówienia testowanych zasilaczy:

GT POWERbox 1200VA Line Interactive 1F

POWERbox 1200VA od GT to produkt polskiej produkcji. Testowane przez nas urządzenie o mocy znamionowej wynoszącej 1200 VA zostało umieszczone w obudowie o wymiarach 139 x 195 x 364 mm. Małe gabaryty pozwolą umieć UPS bez problemu w okolicach biurka gdzie znajduje się komputer, czy w szafce z sprzętem RTV. Moc czynna, wynosi w przypadku tego zasilacza 600 W. Może wydawać się że jest to małą ,ale większość naszych komputerów pobiera sporo mniej podczas pracy czy grania. Problemu nie powinna stanowić również konsola nowej generacji wraz telewizorem.

Na przednim panelu znajdziemy wyświetlacz, a pod nim przycisk włączający urządzenie. Dzięki podświetlanemu na niebiesko ekranowi LCD jesteśmy w stanie sprawdzić poziom nakładowej baterii, poziom obciążenia, tryb pracy urządzenia oraz zweryfikować ewentualne kody błędów.

Wszystkie gniazda POWERbox’a zostały umieszczone na tylnym panelu. To również na nim są umieszczone wszystkie gniazda wyjścia mocy jak i port komunikacyjny USB. Zależnie od wersji na jaką się zdecydujemy, możemy otrzymać zasilacz wyposażony wyjście typu SCHUKO (standardowy kontakt 230 V), bądź złącza IEC C13. Dodatkowo urządzenie posiada funkcję filtrowania i ochrony linii telefonicznej oraz połączenia sieciowego dlatego są dostępne 2 gniazda Ehernet RJ11/RJ45.

UPS możemy podłączyć do komputera przez USB, a dzięki kompatybilności z standardem HID nie musimy instalować dodatkowego oprogramowania. Samo urządzenie jest kompatybilne z większością systemów obecnych na rynku.

W przypadku systemu Windows, producent udostępnia darmowe oprogramowanie WinPower. Sam program dysponuje prostym interfejsem, choć jego wygląd odbiega od dzisiejszych standardów. Umożliwia za to dokładne monitorowanie parametrów pracy UPS, zdalną kontrolę oraz ochronę komputera w razie awarii zasilania. Po przejściu wstępnej konfiguracji wyświetli nam się okno umożliwiające pobranie wersji na telefony z systemem Android, które także pozwala sterować urządzeniem zdalnie. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą planować włączenie bądź resetowanie urządzenia, przejrzeć logi zdarzeń, czy nawet ustawić powiadomienie SMS i E-mail o awarii.

POWERbox’a posiada szereg zabezpieczeń, stabilizację napięcia AVR oraz umożliwia tak zwany “zimny start”. Dużym plusem jest również cena, ponieważ urządzenie kosztuje niecałe 500 zł.

Kilka dni temu przetestowaliśmy również model pracujący w topologii OnLine z oferty GT, jego recenzję można przeczytać tutaj.

APC BR1200SI

Urządzenie tego amerykańskiego producenta wyróżnia się smukłą wieżową konstrukcją. Obudowa wykonana w całości z tworzywa sztucznego ma wymiary 100 x 260 x 368 mm, a zasilacz waży 11,7 kg. Szczerze zaskoczyła nas obecność klapy umożliwiającą bez narzędziową wymianę baterii. Mało który producent się decyduje na tak przyjazne dla użytkowania rozwiązanie.

Testowany przez nas model dysponuje mocą pozorną 1200 VA za to moc czynna wynosi 720 W. UPS bez problemu sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy użyli go do zasilania elektroniki pieca grzewczego, bram wjazdowych czyi garażowych, czy systemów alarmowych.

Jednostka posiada automatyczną regulację napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich wartości, oraz opatentowany tryb pracy ECO, który zapewnia wyższą sprawność urządzenia przy zachowaniu pełnej ochrony. Umożliwia również zimny start, dzięki czemu jesteśmy w stanie włączyć podłączony sprzęt tylko na zasilaniu bateryjnym.

Z przodu urządzenia został umieszczony spory podświetlany na biało wyświetlacz. Zaraz pod nim znajdują się trzy przyciski służące do sterowania urządzeniem. APC umieściło na froncie urządzenia dwa złącza USB. Dzięki te,i bezpośrednio z zasilacza możemy ładować nasz telefon słuchawki czy inne akcesoria.

Testowany BR1200SI wyposażony jest w aż osiem złączy IEC320 C13, z czego aż 6 może być podtrzymywanych z zasilania akumulatorowego. Pozostałe dwa są filtrowana tylko przy zasilaniu sieciowym. Urządzenie również jest wyposażone w filtr linii telefonicznej oraz sieci Ethernet. APC postanowiło jednak zastosować osobne złącza dla obu połączeń. Do komunikacji z komputerem korzystamy ze złącza, które z wyglądu również przypomina standardową wtyczkę RJ45, ale w komplecie otrzymuje przewód umożliwiający jego podłączenie pod standardowe gniazdo USB. Oczywiście urządzenie jest kompatybilne z interfejsem HID.

Chcąc uzyskać więcej informacji konieczne będzie zainstalowanie udostępnionego oprogramowania PowerChute Personal Edition. Niestety jest to interfejs, po którym widać, że nie był już długo odświeżany. Nie został on również przetłumaczony na język polski

Urządzanie APC objęte są 3 letnią gwarancją na terenie Uni Europejskiej. W Polsce UPS BR1200SI zakupimy w cenie 1800 zł, która nawet biorąc pod uwagę klasę zasilacza jest wysoka.

CyberPower VP1200ELCD-FR

CyberPower również postawił na smukłą konstrukcję swojego zasilacza awaryjnego. Na pewno ułatwia to umieszczenie UPS za szafką RTV czy nawet za samym odbiornikiem TV. Urządzanie ważące 9,6 kg umieszczono w obudowie o wymiarach 100 x 281 x 355 mm. Sama nazwa urządzenia sugeruje, że mamy do czynienia z jednostką dysponującą mocą pozorną 1200 VA i mogąca utrzymać maksymalne obciążenie wynoszące 720 W. Nie zapomniano o wyposażeniu VP12000ELCD-FR w AVR, oraz opracowaną technologię oszczędzania energii.

Na przednim panelu standardowo ulokowano wyświetlacz oraz trzy przyciski. Z tyłu natomiast zostało umieszczone 5 wtyczek typu E, nazywanych często francuskimi. Wszystkie one posiadają zabezpieczania przeciwprzepięciowe, ale tylko cztery są podtrzymywane przy zasilaniu bateryjnym. Z tyłu znajdziemy również złącza Ethernet służące filtrowaniu połączenia sieciowego.

Urządzenie może komunikować się z komputerem zarówno za pomocą złącza RS232 jak i klasycznego USB. Zapewnia to dużą kompatybilność. Dzięki wsparciu dla HID nie mamy potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowanie POWERPANEL Personal. Mimo wszystko warto się z nim zapoznać szczególnie, że jest ono dostępne w języku polskim. Producent na swojej stronie udostępnia wersje dla wszystkich najpopularniejszych systemów operacyjnych. Poza informacjami o parametrach pracy, możemy zaprogramować harmonogram zasilania i ustawić wysyłanie powiadomień o ewentualnych awariach na naszą skrzynkę mailową. Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy używali oprogramowania UPS do kontroli wysokości naszych rachunków.

UPS CyberPower VP12000ELCD jest bardzo dobrze wyceniony. W Polsce można go kupić nawet za niecałe 700 zł, co za jak sprzęt tej klasy jest ciekawą propozycja.

Green Ceel Micropower 1500 UPS04

Green Cell to znany polski producent akcesoriów i akumulatorów. Skoro w swojej ofercie mają również zasilacze awaryjne, to nie mogło ich zabraknąć w naszych testach. Do sprawdzenia otrzymaliśmy jednostkę dysponująca aż 1500 VA mocy pozornej. Maksymalne, realne obciążenie wynosi natomiast 900 W. Jednostka obsługuje technologię AVR.

Green Celll w przypadku Micropower postawił na klasyczną konstrukcję. Urządzenie zamknięto w obudowie o wymiarach 158 x 198 x 380 mm. Dzięki czemu możemy je zmieścić między wąskimi półkami np. w szafce z naszym sprzętem RTV. Należy jednak pamiętać, aby zachować dobra wentylację, ponieważ obudowa wykonana z tworzywa nagrzewa się w niektórych rejonach nawet do 40° C.

Z przodu umieszczono mały, podświetlony na zielono ekran, na którym wyświetlają się podstawowe informacje o pracy urządzenia. Zaraz pod nim znajduje się przycisk do służący włączeniu urządzenia.

Z tyłu urządzenia zostały umieszczone cztery gniada typu Schuko, które są kompatybilne z standardowymi wtyczkami stosowanymi w Polsce. Poza tym pod osłoną 60 mm wentylatora znajdziemy dwa gniazda Ethernetowe, służące do filtrowania przepiec w sieci LAN.

Podobnie jak poprzednie testowane urządzania również Green Cell do komunikacji z komputerem korzysta z złącza USB i jest kompatybilne z interfejsem HID. Producent przygotował też dedykowane wersje oprogramowania UPSilon 2000, aby móc wykorzystać wszystkie funkcje zasilacza. Niestety jak sama nazwa wskazuje jest to dość stary program, więc nie ma co oczekiwać, że interfejs będzie dostosowany do obecnych standardów.

Green Ceel Micropower 1500 UPS04 jest najtańszym testowanym przez nas UPS. Można go już kupić za 455 zł, co na pewno przekona wielu klientów poszukujących taniego zasilacza awaryjnego.

PowerWalker VI100 GXB FR

Jeżeli boicie się nudnego, czarnego pudełka z baterią, to PowerWalker was miło zaskoczy. Już sam frontowy panel urządzenia swoim agresywnym wyglądem wpisuje się w stylistykę, którą znamy z innych podzespołów gamingowych. Ostre linie zdają się imitować maskę super samochodu czy powłokę statku kosmicznego. Jakby tego było mało, urządzenie posiada sterowane podświetlenie RGB, co przecież ostatnio jest wyznacznikiem sprzętu dla graczy.

To co również wyróżnia PowerWalkera to jego rozmiary. Bardzo wąska konstrukcja o wymiarach 99 x 280 x 308 mm, na pewno ułatwi umieszczenie jej w okolicach naszego komputera czy konsoli. Sama obudowa jest w całości wykonana z tworzywa dobrej jakości, choć z racji wielkości ma tendencje do lekkiego uginania się.

zdj. Dominik Kujawski

Zasilacz posiada aktywne chłodzenie i wyposażony jest w 60 mm wentylator. Ten niestety załącza się automatycznie, jak tylko urządzenie zostanie pozbawione zasilania (oraz podczas ładowania). Pomiary decybelomierzem z odległości pół metra wskazały poziom 45 dB. Niestety oznacza to, że w nocy, gdy jest znacznie ciszej - urządzanie na pewno nie pozostanie niezauważone.

Z przodu obudowy zostały również umieszczone dwa złącza USB, jedno typu C, drugie wyposażone w standardową końcówkę. Maksymalne natężenie dostępne dla gniazd to 3 ampery. Dzięki nim zasilacz awaryjny może pełnić funkcję ładowarki, której możemy użyć do naszego telefonu czy innych akcesoriów.

Ostatnim elementem znajdującym się z przodu jest monochromatyczny ekran. Zaraz pod nim znajdują się 3 przyciski do sterowania urządzeniem. Wyświetlacz jest całkowicie odłączany od urządzenia, posiada wbudowaną osobną baterię i może pełnić rolę pilota. Z UPS komunikuje się za pomocą Bluetooth i nic nie stoi na przeszkodzenie abyśmy używali go jako ekranu diagnostycznego na naszym biurku. Dzięki dodatkowemu oprogramowaniu do pilota pod ręką będzimy mieli nie tylko paramtery pracy zasilacza, ale również temperaturę jak i częstotliwość pracy procesora w naszym komputerze.

zdj. Dominik Kujawski

Na tylnym panelu odnajdziemy cztery gniazdka elektryczne typu E (standardowo używane w Polsce). Na wszystkich napięcie jest filtrowane i zabezpieczają nasz sprzęt przed przepięciem, ale warto zaznaczyć, że tylko dwa górne służą do potrzymania zasilania z akumulatora. Urządzenie jest też wyposażone w filtr sieci LAN i na tylnym panelu znajdziemy dwa gniazda Ethernet o przepustowości 1 Gbit/s. Do komunikacji z komputerem używany jest port USB, a dzięki kompatybilności z HID nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. Niestety metrowy przewód zasilający jest na stałe zamontowany do urządzenia.

zdj. Dominik Kujawski

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników dostępne jest oprogramowanie ViewPower, dostępne na stronie producenta.

Zaraz po włączeniu pojawia się ekran startowy, który zawiera schemat pracy urządzenia jak i podstawowe parametry jego pracy. Oczywiście do naszej dyspozycji pozostają logi, dzięki którym mamy dokładny w wgląd w historię pracy naszego urządzenia, możliwość ustawienia powiadomień o wydarzeniach przez mail, jak i planowania godzin zasilania.

UPS PowerWalker z serii GXB to nowość na rynku i na chwilę obecną są dostępne w cenie ok 950 zł. Patrząc jednak na inne urządzenia o podobnych parametrach od tego producenta można sądzić, że po powinna ona oscylować w okolicach 700 zł, co znacząco poprawiło by opłacalność tego nietuzinkowego zasilacza.

EVER RT XL 1250

Decydując się na urządzenie od EVER’a musicie być pewni, że dysponujecie odpowiednią ilością miejsca. UPS o wymiarach 440 x 132 x 460 mm niewiele różni się od typowej obudowy do komputera w formacie Midi Tower. Szerokość, którą podaliśmy nie uwzględnia zamontowanych, akcesoryjnych podpórek, które są wymagane, aby zasilacz stał stabilnie. Po ich montażu potrzebujemy już 30 cm miejsca. Uwierzcie nam - ostatnie czego chcecie to, aby ten ważący 26 kg zasilacz przewrócił się na bok. Oczywiście 132 mm szerokości oznacza też, że przy montażu do szafy serwerowej urządzenie zajmie trzy jednostki (3U).

zdj. Dominik Kujawski zdj. Dominik Kujawski

Obudowa została opracowana z dobrej jakości materiałów. Panele metalowe z grubej blachy zapewniają odpowiednią sztywność zarówno, gdy urządzenie stoi jak i wtedy gdy leży. Front wykonany jest z dobrej jakości tworzywa. Tutaj również umieszczono trzy przyciski służące do sterowania urządzeniem oraz podświetlany na biało ekran. Dzięki temu możemy dokonać konfiguracji zasilacza, nawet bez podłączania go pod komputer.

zdj. Dominik Kujawski

Wszystkie gniazda przyłączeniowe znajdują się na tylnym panelu urządzenia. Producent umieścił tutaj aż sześć 10- amperowych wyjść typu IEC320 C13, z czego trzy posiadają możliwość sterowania zarówno z menu zasilacza jak i poprzez oprogramowanie. Dodatkowo dwa standardowe gniazdka typu E (PL) oraz jedno 16- amperowe EC320 C19. Ponadto znajdują się tutaj dwa gniazda Ethernetowe (1Gbit/s), ponieważ urządzenie posiada wbudowany filtr sieci LAN. Z tyłu znajdziemy również otwór wentylacyjny wyposażony w 80 mm wentylator. Wydawać by się mogło, że urządzenie o takich gabarytach i z przeznaczeniem do użytku w pomieszczeniach klimatyzowanych będzie głośne, jednakże podczas naszych testów bardzo miło nas zaskoczyło. Przy pomiarze głośności (i to zarówno podczas obciążenia jak i ładowania) odnotowaliśmy maksymalnie 41 dB (39,5 dB otoczenie). Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby UPS stał za telewizorem w salonie czy nawet w sypialni. Nie usłyszymy jego pracy nawet jeżeli sprzęt ten będzie znajdował się pod naszym biurkiem.

UPS'y SINLINE RT XL 1250 zostały wyposażone w rozbudowany system komunikacji poprzez zintegrowany interfejs sieciowy (obsługa protokołu SNMPv1, HTTP) oraz są kompatybilne ze standardem HID Power Devices po podłączeniu przez złącze USB. Umożliwia on współpracę zasilacza z urządzeniami bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Opcjonalnie zasilacz posiada funkcję zdalnego, awaryjnego wyłączenia zasilania EPO (Emergency Power Off) oraz umożliwia “zimny start” urządzeń na wbudowanej baterii.

Bardziej rozbudowana konfiguracja urządzenia następuje dzięki autorskiemu oprogramowaniu PowerSoft. Producent udostępnia zarówno wersje wspierające systemy operacyjne Windows jak i działające pod kontrolą Linuxa. Do pobrania jest też bardzo szczegółowa instrukcja, która ułatwi cały proces wdrożenia oraz podpowie, jak skonfigurować zasilacz, aby działał z serwerami VMware czy Citrix XenServer. W zależności od typu połączenia instalowana jest wersja główna (podłączenie przez USB) bądź klient sieciowy (NetClinet) w celu sterowania urządzeniami zdalnie.

Po włączeniu aplikacji wita nas prosty, choć przyjazny dla użytkownika interfejs. Już w pierwszym oknie widzimy wszystkie podstawowe parametry pracy podłączonej jednostki, a opcje konfiguracji są łatwo dostępne. Oczywiście istnieje możliwość ustawienia alarmów jak i powiadomień mailowych. Jak już wspominaliśmy wszystkie kroki konfiguracji są bardzo szczegółowo opisane w instrukcji.

UPS EVER’a jest najdroższy spośród wszystkich przetestowanych przez nas urządzeń. Jest to jednak kierowane dla profesjonalistów jako rozwiązanie dla firm dla których wydanie 3000 zł jest inwestycją w bezpieczeństwo i stabilność

Procedura testowa

Standardowa procedura testowa polega na obciążeniu zasilacza UPS, urządzeniem pobierającymi prąd o stałej mocy 400 W , 800 W oraz 1200 W. Z racji, że testowaliśmy modele, których maksymalna moc wyjściowa różni się od siebie , a w samym teście uczestniczyly modele 600 W i 1200 W, postanowiliśmy dodać dodatkowy pomiar wykonywany dla obciążenia 550 W. Celem była weryfikacja jak działają zabezpieczenia wbudowane w urządzenia i po jakim czasie nastąpi ich wyłączenie. Po każdej próbie akumulatory był ładowany do pełna, a testy były przeprowadzane w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej 24,5 °C.

Między wykonanymi testami sprawdziliśmy także czas ładowania urządzenia. Wykres przedstawia uśredniony wynik podczas sześciu pomiarów do poziomu 90 % oraz 100 %. Jak widać najszybciej ładuje się urządzenie od EVER'a i to mimo największej pojemności wbudowanych akumulatorów. Na drugim miejscu jest CyberPower także z imponującym czasem ładowania. Najdłużej z całego zestawienia ładuje się urządzenie od APC, jednak wynika to z wysokiej energooszczędności testowanej jednostki.

W pierwszej kolejności sprawdziliśmy jak długo UPS są w stanie podtrzymać urządzenie pobierające 400 W. Bez zaskoczenia najlepszy wynik uzyskuje EVER, ale nie ma co się oszukiwać - w tym zestawianiu nie ma on realnej konkurencji. Bardzo dobre rezultaty, ponad 10 minut, uzyskały za to zasilacze od APC i Cyberpower. PowerWalker, który posiada tylko 1 wbudowany akumulator wypada najgorzej.

Przy 550 W sytuacja okazała się bardzo zbliżona do tej z poprzedniego testu. Widać, że APC mocno rywalizuje z urządzeniem od CyberPower’a uzyskując ponad 8 minut podtrzymania. Podobny pojedynek widzimy między Green Cell’em a UPS od GT, gdzie oba urządzenia uzyskują ponad 5 min pracy na zasilaniu bateryjnym.

Testy z obciążeniem 800 W podjęły już tylko 2 urządzenia. Na placu boju został EVER oraz Green Cell. Spora tańszy UPS GC jest w stanie potrzymać zasilanie przez półtorej minuty, dzięki czemu zapiszemy naszą pracę i jesteśmy w stanie bezpiecznie wyłączyć komputer. Dla pozostałych urządzeń podaliśmy czas w sekundach, po jakim włącza się zabezpieczenie.

Testy przy obciążeniu 1200 W jest w stanie przejść tylko zasilacz EVER’a uzyskując wciąż ponad 5 min podtrzymania zasilania. W GreenCellu po 2 sekundach włączają się zabezpieczania chroniące urządzanie. EVER również jest w nie wyposażony i po przekroczeniu mocy, zasilanie odłączane jest po 4 sekundach.

Podsumowanie

Z racji, że do testów mieliśmy UPS znacząco różniące się od siebie i kierowanie do zupełnie innych odbiorców ciężko je porównywać bezpośrednio z sobą. Wszystkie dane na temat sprawdzonych przez naszą redakcję modeli znajdziecie w poniższej tabeli.

Przyznaliśmy trzy oznaczenia. Można powiedzieć, że zwycięzcą rankingu okazał się CyberPower VP1200ELCD-FR. Model ten wypada bardzo dobrze w testach obciążeniowych zarówno 400 W jak i 550 W, zapewniając długie czasy podtrzymania pod obciążeniem. Dysponując maksymalną mocą 720 W spokojnie sprosta wszystkim zadaniom jakie mu postawimy w domu czy w biurze. Dodatkowo zasilacz ten bardzo szybko ładuje się do pełna co zapewnia lepszą ochronę w miejscach, gdzie awarie sieci elektrycznej występują nader często. Nie zapominajmy o świetnej wycenie na poziomie 700 zł, która w przypadku urządzenia o takich parametrach jest wręcz rewelacją. Z tego względu przyznajemy CyberPower’owi wyróżnienie Wybór Redakcji.

Najlepsza Opłacalność - tutaj konkurowały ze sobą dwa zasilacze awaryjne polskich firm. Ostatecznie postanowimy przyznać to wyrażenie produktowi Green Cell. Micropower 1500, mimo że jest najtańszym przetestowanym przez nas UPS, może pochwalić się mocą czynną aż 900 W.

Ostatnim produktem, który postanowiliśmy wyróżnić symbolem PCWorld Poleca jest EVER Simline RT 1250. UPS ten uzyskał najlepsze rezultaty w każdym teście oraz dysponuje najwyższa mocą wśród wszystkich przetestowanych jednostek. Jest do produkt kierowany do profesjonalistów, ale na pewno sprosta ich oczekiwaniom i bez wahania możemy go polecić.