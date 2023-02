Spis treści

Jeśli używasz systemu Linux, prawdopodobnie interesujesz się technologią i masz świadomość, jak ważna jest prywatność. Niestety, dostawcy sieci VPN nie mają dużo zaoferowania dla "pingwina" - tylko kilku z nich posiada swoje rozwiązania dopasowane do tego systemu. Którego z nich warto polecić? Oto nasze zestawienie.

ExpressVPN

ExpressVPN to zdecydowanie najlepszy VPN dla Linux. Aplikacja dostawcy przystosowana jest do współpracy z dystrybucjami Ubuntu, Mint, Debian, Fedora oraz CentOS. Jeśli używasz innej - lub preferujesz samodzielne wprowadzanie wszystkich ustawień - żaden problem. Dostawca przygotował instrukcję tekstową oraz poradnik wideo, pokazujący, jak dostosować klienta do swoich potrzeb. Po uruchomieniu sieci masz dostęp do ponad 1700 serwerów w 94 krajach.

ExpressVPN ma swoją siedzibę na terytorium Brytyjskich Wysp Dziewiczych, przez co znajduje w zasięgu "Sojuszu Czternaściorga Oczu", jednak prowadzi politykę całkowitego braku logów, a więc nie powinno Cię to martwić.

Cena za miesiąc to 12,95 USD, 9,99 USD/m-c przy planie półrocznym oraz 6,67 USD/m-c przy abonamencie rocznym.

Kliknij tutaj, aby wybrać swoją subskrypcję ExpressVPN.

Surfshark

Jeśli dotąd nie zdarzyło Ci się słyszeć o Surfshark, zapamiętaj tę nazwę - z pewnością będzie znana w przyszłości. Oferuje tanią subskrypcję oraz wsparcie dla Ubuntu i Debian. Interfejs jest taki sam, jak w przypadku Windows czy Androida - prosty i bardzo przyjazny dla użytkownika. W przypadku Linuxa łatwo połączyć się z serwerami za pomocą komendy Temrinal. Zaletą jest funkcja CleanWeb, która usuwa wszystkie trackery oraz ciasteczka związane z reklamami, nie sposób również nie docenić nieograniczonej liczby połączeń oraz ulokowanie siedziby firmy poza jurysdykcją "Sojuszu". Brak tu również jakichkolwiek logów związanych z aktywnością użytkownika.

Cena za miesiąc to 56,53 zł, 17,36 zł/mies. przy planie rocznym oraz 10,83 zł/mies./m-c przy abonamencie na 24 miesiące.

Kliknij tutaj, aby wybrać swoją subskrypcję Surfshark.

CyberGhost

CyberGhost to sieć VPN stworzona do anonimowego przeglądania, chroniąca przed oprogramowaniem śledzącym ruch. Ponadto umożliwia dostęp do zablokowanych w danym regionie treści oraz witryn. Jest to jedna z najdłużej działających i najbardziej znanych usług VPN. Użytkownik Linuxa możesz korzystać z aplikacji wyposażonej w te same standardy szyfrowania, które stosowane są we wrażliwych dziedzinach takich jak finansowa, wojskowa lub rządowa, czyli AES 256-bit. Aby zapewnić lepsze bezpieczeństwo i najwyższą wydajność, aplikacja CyberGhost VPN dla systemu Linux korzysta z protokołu OpenVPN, zaś w celu uzyskania wyższych prędkości możesz wybrać WireGuard.

CyberGhost zaprogramował swoje serwery tak, aby nie przechowywały żadnych danych. Dlatego gdy łączysz się z siecią, nikt nie może monitorować Twojej aktywności online. Dzięki aplikacji CyberGhost VPN możesz się połączyć z 7600 serwerami w ponad 91 krajach. Obsługiwane są dystrybucje Ubuntu 19.04, 18.04 i 16.04, Fedora 29, 30 i 31, Mint 19, Kali, CentOS 17 oraz PoP!_OS. Jedna subskrypcja wystarczy, aby zabezpieczyć 7 różnych urządzeń podłączonych do Internetu.

CyberGhost oferuje cztery abonamenty: miesięczny (11,99 euro), roczny (3,77 euro/mies.), dwuletni (2,95 euro/mies.) oraz na trzy lata (1,99 euro/mies.). W tym ostatnim przypadku dostaje się 3 miesiące gratis, a więc ochrona jest na 39 miesięcy. Abonament możesz wybrać na tej stronie.

Private Internet Access

Private Internet Access to jeden z większych dostawców sieci VPN, który dostarcza aplikację dla Linuxa. Nie różni się ona niczym funkcjonalnością w porównaniu z edycją na inne systemy operacyjne. Oferuje instrukcje instalacji na Ubuntu, ale nie ma pewności, czy zadziała ona w przypadku innych. Tu raczej trzeba bawić się w ustawianie ręczne. A co dostajesz w zamian? Dostęp do dokładnie 3250 serwerów rozsianych w 25 krajach świata, przycisk kill switch, blokowanie reklam i malware oraz ochronę przed wyciekiem DNS.

Jakieś minusy? Siedziba dostawcy mieści się na terytorium USA, więc w sercu "Sojuszu Czternaściorga Oczu", a polityka logów jest niejasna - miej to na uwadze. Jeśli chodzi o ceny, miesięczny abonament to 9,95 USD, roczny to 3,33 USD/mies., a w przypadku trzyletniego koszt wynosi 2,03 USD/mies.

Kliknij tutaj, aby wybrać swoją subskrypcję Private Internet Access.

NordVPN

Nord VPN często gości na szczycie rankingów sieci tego typu - jednak w tym rankingu tak nie jest, ponieważ nie ma dedykowanej aplikacji dla Linuxa. Na szczęście dostawca oferuje pełną instrukcję konfiguracji protokołów OpenVPN i PPTP, dzięki czmeu każdy może dopasować sieć do używanej dystrybucji, a nawet innych urządzeń. W ofercie znajduje się ponad 3,5 tysiąca serwerów w 60 krajach, zaś siedziba dostawcy mieści się w Panamie, a więc poza "Sojuszem". Dedykowane serwery pozwalają na działanie w Chinach i na Bliskim Wschodzie.

Cena za miesiąc to 10,49 euro, 4,39 euro/m-c przy planie rocznym, 3,49 euro/m-c przy dwuletnim.

Kliknij tutaj, aby wybrać swoją subskrypcję Nord VPN.

PureVPN

PureVPN to kolejny dostawca, który nie ma klienta dla Linuxa, ale oferuje szczegółową instrukcję konfiguracji sieci poprzez konsolę. Używane są protokoły PPTP (Debian, Fedora, CentOS) i SSTP, a także OpenVPN (w przypadku Ubuntu i Mint). Dostawca posiada 750 serwerów w 141 krajach, a jedyne logi to rejestrowanie czasu, kiedy użytkownik łączył się z siecią. Siedziba PureVPN znajduje się w Hong Kongu, czyli poza jurysdykcją "Sojuszu Czternaściorga Oczu", a oferta subskrypcji zalicza się do najtańszych na rynku.

Cena za miesiąc to 9,60 euro, 2,50 euro/mies przy planie rocznym oraz 1,75 euro/mies. przy planie dwuletnim.

Kliknij tutaj, aby wybrać swoją subskrypcję PureVPN.

IP Vanish

IP Vanish to propozycja dla osób chcących zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo w sieci, a zarazem nie tracić szybkości połączenia. Oferuje ponad 2 tysiące serwerów w 75 lokalizacjach na całym świecie, bazę 40 tysięcy adresów IP do wykorzystania, wydajny protokół WireGuard, a także mechanizmy odpowiadające za mocne i skuteczne szyfrowanie danych.

IP Vanish to także polityka "zero logów", a więc nie pozostają żadne ślady Twojej aktywności w sieci. Brzmi to ciekawie? Możesz przetestować VPN, wybierając jeden z abonamentów - masz 30 dni na rezygnację i zwrot pieniędzy. Te abonamenty to: miesięczny (10,99 US) lub roczny (44,99 USD). Oba znajdziesz na tej stronie.

ProtonVPN

ProtonVPN to usługa VPN, która przesyła ruch sieciowy przez szyfrowany tunel VPN, dzięki czemu Twoje hasła i poufne dane pozostają bezpieczne. Nie rejestruje aktywności użytkowników, ani nie udostępnia żadnych danych stronom trzecim. Jak czytamy na stronie sieci: "Stworzyliśmy usługę ProtonVPN, aby chronić dziennikarzy i aktywistów korzystających z poczty ProtonMail. ProtonVPN przełamuje bariery cenzury internetowej, zapewniając dostęp do dowolnych stron internetowych lub treści".

ProtonVPN oferuje sieć serwerów 10 Gb/s, co w połączeniu z autorską technologią VPN Accelerator może zwiększyć prędkość połączenia o 400%! Odblokowuje wiele popularnych usług online, umożliwiając dostęp do streamingu, a funkcja NetShield filtruje zapytania DNS, które chronią użytkowików przed złośliwym oprogramowaniem, blokuje reklamy i skrypty śledzące.

Podstawo wersja usługi dostępna jest za darmo - oferuje 48 serwerów w trzech krajach i jedno połączenie VPN z umiarkowaną prędkością. Pozostałe trzy plany są płatne: 4, 8 lub 24 euro miesięcznie. Co oferują? Wszystkie informacje znajdziesz na tej stronie.

Czym powinien cechować się dobry VPN dla systemu Linux?

Podczas wyboru sieci VPN trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Dedykowana aplikacja dla tego systemu to podstawowa sprawa, a druga - dopasowanie do używanej przez Ciebie dystrybucji (najczęściej spotyka się sieci prywatne dedykowane do Ubuntu) oraz jej wersji. Poza tym dobry VPN powinien być łatwy zarówno w konfiguracji, jak i obsłudze. Jeśli nie ma aplikacji kompatybilnej z Twoją dystrybucją, sprawdź, czy jest instrukcja pozwalająca na dostosowanie sieci w konsoli - co pozwoli na jej dopasowanie do tego wydania, które używasz.

Poza tym kryteria wyboru są takie same, jak przy sieciach VPN na Windows czy Androida - ilość serwerów i dostępnych krajów (im więcej, tym lepiej), szybkość transferu danych, polityka prywatności (czyli brak logów), itp. Zobacz nasz poradnik: "VPN Polska - jaki VPN wybrać w Polsce?"