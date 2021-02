Spis treści

Jeśli używasz systemu Linux, prawdopodobnie interesujesz się technologią i masz świadomość, jak ważna jest prywatność. Niestety, dostawcy sieci VPN nie mają dużo zaoferowania dla "pingiwna" - tylko kilku z nich posiada swoje rozwiązania dopasowane do tego systemu. Którego z nich warto polecić? Oto nasze zestawienie.

ExpressVPN

ExpressVPN to zdecydowanie najlepszy VPN dla Linux. Aplikacja dostawcy przystosowana jest do współpracy z dystrybucjami Ubuntu, Mint, Debian, Fedora oraz CentOS. Jeśli używasz innej - lub preferujesz samodzielne wprowadzanie wszystkich ustawień - żaden problem. Dostawca przygotował instrukcję tekstową oraz poradnik wideo, pokazujący, jak dostosować klienta do swoich potrzeb. Po uruchomieniu sieci masz dostęp do ponad 1700 serwerów w 94 krajach.

ExpressVPN ma swoją siedzibę na terytorium Brytyjskich Wysp Dziewiczych, przez co znajduje w zasięgu "Sojuszu Czternaściorga Oczu", jednak prowadzi politykę całkowitego braku logów, a więc nie powinno Cię to martwić.

Cena za miesiąc to 12,92 USD, 9,99 USD/m-c przy planie półrocznym oraz 8,32 USD/m-c przy abonamencie rocznym.

Surfshark

Jeśli dotąd nie zdarzyło Ci się słyszeć o Surfshark, zapamiętaj tę nazwę - z pewnością będzie znana w przyszłości. Oferuje tanią subskrypcję oraz wsparcie dla Ubuntu i Debian. Interfejs jest taki sam, jak w przypadku Windows czy Androida - prosty i bardzo przyjazny dla użytkownika. W przypadku Linuxa łatwo połączyć się z serwerami za pomocą komendy Temrinal. Zaletą jest funkcja CleanWeb, która usuwa wszystkie trackery oraz ciasteczka związane z reklamami, nie sposób również nie docenić nieograniczonej liczby połączeń oraz ulokowanie siedziby firmy poza jurysdykcją "Sojuszu". Brak tu również jakichkolwiek logów związanych z aktywnością użytkownika.

Cena za miesiąc to 11,95 USD, 5,99 USD/m-c przy planie rocznym oraz 1,77 USD/m-c przy abonamencie na 27 miesięcy.

Private Internet Access

Private Internet Access to jeden z większych dostawców sieci VPN, który dostarcza aplikację dla Linuxa. Nie różni się ona niczym funkcjonalnością w porównaniu z edycją na inne systemy operacyjne. Oferuje instrukcje instalacji na Ubuntu, ale nie ma pewności, czy zadziała ona w przypadku innych. Tu raczej trzeba bawić się w ustawianie ręczne. A co dostajesz w zamian? Dostęp do dokładnie 3250 serwerów rozsianych w 25 krajach świata, przycisk kill switch, blokowanie reklam i malware oraz ochronę przed wyciekiem DNS.

Jakieś minusy? Siedziba dostawcy mieści się na terytorium USA, więc w sercu "Sojuszu Czternaściorga Oczu", a polityka logów jest niejasna - miej to na uwadze.

Aktualnie trwa bardzo korzystna promocja, gdzie cena za miesiąc to zaledwie 6,95 USD, 5,99 USD/m-c przy planie na 6 m-cy oraz 3,33 USD/m-c przy planie rocznym.

NordVPN

Nord VPN często gości na szczycie rankingów sieci tego typu - jednak w tym rankingu tak nie jest, ponieważ nie ma dedykowanej aplikacji dla Linuxa. Na szczęście dostawca oferuje pełną instrukcję konfiguracji protokołów OpenVPN i PPTP, dzięki czmeu każdy może dopasować sieć do używanej dystrybucji, a nawet innych urządzeń. W ofercie znajduje się ponad 3,5 tysiąca serwerów w 60 krajach, zaś siedziba dostawcy mieści się w Panamie, a więc poza "Sojuszem". Dedykowane serwery pozwalają na działanie w Chinach i na Bliskim Wschodzie.

Cena za miesiąc to 10,87 euro, 6,36 euro/m-c przy planie rocznym, 4,54 euro/m-c przy dwuletnim oraz 3,33 euro przy planie 3-letnim.

PureVPN

PureVPN to kolejny dostawca, który nie ma klienta dla Linuxa, ale oferuje szczegółową instrukcję konfiguracji sieci poprzez konsolę. Używane są protokoły PPTP (Debian, Fedora, CentOS) i SSTP, a także OpenVPN (w przypadku Ubuntu i Mint). Dostawca posiada 750 serwerów w 141 krajach, a jedyne logi to rejestrowanie czasu, kiedy użytkownik łączył się z siecią. Siedziba PureVPN znajduje się w Hong Kongu, czyli poza jurysdykcją "Sojuszu Czternaściorga Oczu", a oferta subskrypcji zalicza się do najtańszych na rynku.

Cena za miesiąc to 10,95 USD, 5,81 USD/m-c przy planie rocznym oraz 1,92 euro przy planie 3-letnim.

Czym powinien cechować się dobry VPN dla systemu Linux?

Podczas wyboru sieci VPN trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Dedykowana aplikacja dla tego systemu to podstawowa sprawa, a druga - dopasowanie do używanej przez Ciebie dystrybucji (najczęściej spotyka się sieci prywatne dedykowane do Ubuntu) oraz jej wersji. Poza tym dobry VPN powinien być łatwy zarówno w konfiguracji, jak i obsłudze. Jeśli nie ma aplikacji kompatybilnej z Twoją dystrybucją, sprawdź, czy jest instrukcja pozwalająca na dostosowanie sieci w konsoli - co pozwoli na jej dopasowanie do tego wydania, które używasz.

Poza tym kryteria wyboru są takie same, jak przy sieciach VPN na Windows czy Androida - ilość serwerów i dostępnych krajów (im więcej, tym lepiej), szybkość transferu danych, polityka prywatności (czyli brak logów), itp.