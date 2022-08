Spis treści

ProtonVPN

ProtonVPN zasługuje na uwagę ze względu na fantastyczne szybkości transferu danych (zarówno pobierania, jak i wysyłania), przyjazny interfejs oraz wsparcie dla używania TOR w połączeniach VPN. Ma także mocne mechanizmy zabezpieczające prywatność użytkowników, nie rejestruje ich aktywności , ani nie udostępnia tych danych stronom trzecim. Ta usługa VPN pozwala na korzystanie z Internetu bez inwigilacji. A co ważne - w edycji podstawowej jest darmowa i oferuje obsługę jednego urządzenia oraz możliwość korzystania z serwerów w trzech krajach.

OVPN

OVPN to mniej znany serwis, który zwraca uwagę położeniem dużego nacisku na anonimowość i prywatność użytkowników, w tym możliwość anonimowego opłacenia abonamentu. Ma co prawda swoje wady - nie oferuje zbyt dużej liczby serwerów. Należy jednak podkreślić, że nie wynajmuje żadnych, a wszystkie są jego własnością. Dlatego nie ma szans, aby znajdujące się na nim dane wpadły w niepowołane ręce. Nie ma co prawda wersji darmowej, ale opłaty są na tyle przystępne, że nie stanowi to dużego problemu.

Mullvad

Mullvad reprezentuje perfekcyjny poziom ochrony prywatności, świetne szybkości transferu oraz przyjazny interfejs dla użytkownika. Uprzedzam jednak, że nie gwarantuje dostępu do wszystkich serwisów streamingowych oraz nie ma bardziej zaawansowanych usług, jakie oferuje konkurencja. Ale tu skupiamy się tylko na torrentach, zaś w tym aspekcie nie można mu wiele zarzucić. Szwedzki dostawca sieci nie wymaga tworzenia konta przy użyciu emaila, a zamiast tego sam generuje Ci losowo nick i hasło dostępu do konta.

ExpressVPN

ExpressVPN to dobre szybkości, łatwy w obsłudze interfejs, a także szerokie wsparcie dla różnego rodzaju urządzeń. Mocno dba o prywatność użytkowników, a także oferuje szereg ciekawych rozwiązań, w tym inteligentny DNS czy wyłącznik awaryjny Network Lock. Ponadto ma dla wszystkich tysiące serwerów rozsianych po całym świecie. Oferowana jest także całodobowa pomoc techniczna, a także przewodniki pozwalające na lepsze wykorzystanie sieci do streamingu różnego rodzaju treści.

AirVPN

AirVPN to doskonałe szybkości i podawane w czasie rzeczywistym informacje o ruchu sieciowym. Ponadto oferuje aż siedem różnych planów, więc łatwo znaleźć odpowiedni dla siebie. Duże szybkości sprawiają, że idealnie nadaje się dla torrentów, a choć interfejs nie jest tak przejrzysty, jak we wcześniej wymienionych, łatwo go opanować. To dobre rozwiązanie do transferu danych dla osób, które nie chcą przepłącać. Wszystkie plany i subskrypcje to bardzo przyjazne ceny.

Jaka sieć VPN może zostać uznana za dobrą?

Sieci VPN mają zapewniać trzy rzeczy: bezpieczeństwo, szybkość oraz niezawodność. Każda spełniająca te warunki może zostać uznana za dobrą oraz wartą polecenia dla torrentów - teoretycznie. Praktycznie musi spełniać jeszcze szereg innych warunków. Przede wszystkim są sieci, które mają wyspecjalizowane serwery dla bezpośredniej wymiany plików. Niektóre sieci - jak Tunnel Bear - blokują torrenty. Na powyższej liście znajdziesz oczywiście tylko takie, które umożliwiają wymianę danych. Druga sprawa to polityka braku logów - dzięki czemu nie ma żadnych śladów Twojej aktywności online. Tak więc dobra sieć VPN do torrentów musi spełniać w sumie pięć warunków, aby mogliśmy ją polecić. W powyższym rankingu znajdują się wyłącznie takie.