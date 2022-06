Spis treści

ProtonVPN

Fot. Proton VPN

ProtonVPN to specjaliści od bezpieczeństwa. Oferowana przez nich aplikacja jest bardzo intuicyjna, dzięki czemu nikt nie będzie mieć problemów z jej obsługą. Usługa jest darmowa i oferuje - jak podaje sam producent - "średnią szybkość". Płatni użytkownicy mogą korzystać z serwerów 10 Gbps, darmowi muszą zadowolić się nieco mniejszymi prędkościami. Mimo to owe "średnie" są bardzo praktyczne, ale zaznaczamy - ciężko znaleźć serwery pozwalające np. na streamowanie Netflixa. To kolejna usługa premium. Dlatego polecamy osobom chcącym mieć dostęp do wszystkich treści online, ale niekoniecznie platform filmowo-serialowych.

ProtonVPN zasługuje na uwagę ze względu na brak zbierania logów oraz limitów na transfer danych. Aby z niego korzystać, musisz założyć konto. Zrobisz to na tej stronie.

Windscribe Pro

Fot. H Tur/PC World

Windscribe Pro to świetny wybór, jeśli chcesz na jednej subskrypcji obsługiwać wiele urządzeń. Minusem w wersji darmowej jest fakt, że mamy tu limit danych wynoszących 10 GB miesięcznie. Do wyboru użytkownika jest ponad setka serwerów w 63 krajach świata, możliwość wyboru jednego z czterech protokołów, a także możliwość zmienienia komputera w bezpieczny hotspot Wi-Fi. Usługa to także blokowanie reklam oraz split tunneling.

Windscribe Pro ma opcję darmową oraz dwóch subskrypcjach płatnych. Co ciekawe - można stworzyć także subskrypcję pod siebie. Wszystkie opcje znajdziesz tutaj.

Hide.me

Fot. Hide me

Hide.me to opcja dla wyjątkowo ostrożnych - korzystanie z tej sieci VPN nie wymaga zakładania konta. Oferuje pięć połączeń - dwa w USA, po jednym w Kanadzie, Niderlandach oraz Niemczech. Podobniejak Windscribe, tutaj także mamy limit transferu danych, wynoszący 10 GB miesięcznie. Zaletą aplikacji jest jej bardzo prosta obsługa, ponadto wspiera protokół IKEv2, gwarantujący solidne szyfrowanie danych.

Hide.me oprócz opcji darmowej ma także plany płatne, które dają nieco więcej możliwości, w tym miejsce w chmurze. Wszystkie możesz sprawdzić na tej stronie.

Speedify

Fot. H Tur/PC World

Speedify to solidna sieć VPN dla każdego użytkownika smartfona. Pozwala na wygodne przełączanie pomiędzy siecią Wi-Fi a komórkową - w przypadku konkurencji wymaga to chwilowego przerwania działania. Autorskie rozwiązanie umożliwia jednoczesne nawiązywanie wielu połączeń, ale uwaga - edycja darmowa to tylko 2 GB transferu danych miesięcznie. Nie jest to dużo, ale jeśli potrzebujesz tylko sieci VPN od czasu do czasu, wówczas będzie jak znalazł.

Speedify oprócz edycji darmowej ma trzy płatne plany. Możesz je sprawdzić na tej stronie.

VPN na Androidzie - na co zwracać uwagę?

Jeśli chcesz mieć solidną sieć VPN na swoim smartfonie z systemem Android, wówczas warto postawić na sprawdzonego dostawcę. Co prawda w Play Store znajdziesz dziesiątki propozycji, jednak pobieranie aplikacji od bliżej nieznanych firm jest ryzykowne - może być to złośliwe, wykradające dane oprogramowanie, które zamiast pomóc będzie szkodzić. W ten sposób osiągniesz efekt odwrotny do pożądanego, a tego chcesz uniknąć, prawda? A gdy masz już zaufanych dostawców, tutaj należy przyjrzeć się ich możliwościom. Darmowe rozwiązania mają zazwyczaj ograniczenia w ilości transferu danych na miesiąc. To normalne. Istotne jest jednak również to, jak wiele danych należy podać przy zakładaniu konta. Im mniej - tym lepiej.